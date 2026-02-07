“Por qué votar por”: Elsy Marmolejo García, candidata al Senado

Elsy Marmolejo García es candidata al Senado. Va por la coalición Frente Amplio Unitario. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi pasión por Colombia y mi deseo de servir a mi país me impulsan a asumir este reto. Quiero ser parte de la solución a los desafíos que enfrentamos, como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. Quiero trabajar para crear un futuro más próspero, justo y equitativo para todos. Me comprometo a trabajar incansablemente para representar los intereses de todos los colombianos, sin importar su origen, condición social o ideología política.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La primera acción afirmativa cuando lleguemos al Congreso será presentar un proyecto de ley que promueva la paridad de género con enfoque diferencial, con el objetivo de incluir a las mujeres negras y otros grupos históricamente marginados en la toma de decisiones políticas y económicas de nuestro país. Es fundamental reconocer que la igualdad de género no es solo un tema de mujeres blancas, sino que también implica la inclusión de las mujeres negras, indígenas, afrodescendientes y de otras comunidades marginadas. Por eso, a través de nuestro proyecto de ley se busca abordar las barreras estructurales que impiden a estas mujeres acceder a posiciones de poder y toma de decisiones. De esta manera podremos garantizar que las mujeres negras y otros grupos marginados tengan una representación efectiva en los espacios de poder, y que sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones que afectan a sus comunidades. Esto no solo es un tema de justicia social, sino también de democracia y desarrollo sostenible para Colombia.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Siempre he pensado que el principal problema de Colombia es el desconocimiento de su historia. La falta de comprensión y reconocimiento de nuestro pasado nos lleva a repetir los mismos patrones de violencia, segregación, discriminación y odio hacia el otro. La historia nos ha enseñado que cuando no conocemos y no reconocemos al otro, lo tememos y lo rechazamos. El desconocimiento de la historia nos hace despreciar a quien es diferente, a clasificar a los ciudadanos en primera y segunda categoría. Nos hace despreciar a las comunidades étnicas, a los pueblos indígenas, a los afrocolombianos, a los campesinos, a los líderes sociales y a todos aquellos que no encajan en el molde de la sociedad dominante. No reconocemos el papel maravilloso que juegan estas comunidades en la sociedad colombiana, no reconocemos su contribución a la riqueza cultural, económica y social de nuestro país. No reconocemos que son ellos quienes nos han enseñado a vivir en armonía con la naturaleza, a valorar la diversidad y a luchar por la justicia.

La solución a este problema es la educación para llegar a la reconciliación nacional. Necesitamos reconocernos como parte de un todo, como ciudadanos con una historia y un destino común. Es hora de dejar atrás las divisiones y los odios que nos han caracterizado durante tanto tiempo y empezar a construir un futuro juntos. La educación y la pedagogía son fundamentales para lograr esto. Necesitamos enseñar nuestra historia de manera crítica y reflexiva, para que podamos aprender de nuestros errores y no repetirlos. También necesitamos fomentar la empatía y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, para que podamos entender y respetar nuestras diferencias. Necesitamos reconocer y valorar la diversidad de Colombia, necesitamos reconocer que somos un país pluricultural y multiétnico, y que eso es nuestra mayor riqueza. Necesitamos garantizar los derechos de las comunidades étnicas y de todos los grupos marginados, y asegurarnos de que tengan una participación efectiva en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. La reconciliación no es un proceso fácil, pero es necesario. Es hora de que Colombia se reconcilie consigo misma y con su historia, para que podamos avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Por supuesto que lo apoyaría, es imperativo implementar cambios profundos en la sociedad colombiana. Que permitan garantizar la justicia social, garantizar la paz.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Bajo ninguna circunstancia lo apoyaría, la historia reciente de nuestro país nos demuestra lo peligroso que puede resultar, en un país con un contexto politico como el nuestro.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Respaldaré siempre la opción de paz como salida a la guerra cruenta en la cual hemos estado viviendo los colombianos desde que muchos tenemos memoria, sin embargo, creo que hay que seleccionar personas capaces y comprometidas por parte del Gobierno para que se implemente, pero también se requiere firmeza para que ambas partes demuestren en su accionar su compromiso con conseguirlo. No estoy de acuerdo con el sabotaje de algunos grupos al proceso ni con la mediocridad que a mi parecer ha tenido la persona que hoy ostenta el cargo de comisionado de paz.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Por supuesto que sí, la proliferación de grupos ilegales es la respuesta al abandono estatal.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Creo en el libre desarrollo de la personalidad y en la libertad de cada individuo, por lo tanto, así como se legalice el cigarrillo o el alcohol, las drogas deben legalizarse para acabar las mafias que se benefician del negocio, esas mafias que están detrás de los personajes que fungen como cabecillas. Pero también al legalizarse son muchas las vidas que se salvan producto de la violencia por el monopolio de un “negocio” que aunque prohibido cada vez está mas enquistado en la sociedad y que con la prohibición no se ha evitado que nuestros jóvenes y sociedad en general eliminen o bajen el consumo sino que por el contrario cada día es más extraño encontrar personas que no consuman aunque sea marihuana.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Como soy amante de la libertad estoy de acuerdo con que alguien después de luchar incansablemente por una cura, o por tener una vida digna decida descansar. Sin embargo, es una postura que me pone en una paradoja pues al ser una persona de valores cristianos y espirituales me es difícil decidir de manera vehemente. Es un gran conflicto para mí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, creo que para que haya una sociedad justa se debe revisar el tema de impuestos, Colombia es el tercer país más desigual del mundo y esto contrasta con la carga impositiva que cada día aumenta para la clase media, que realmente sostiene el sistema.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Firmemente creo que sí, hay una disparidad enorme en materia salarial en Colombia.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí. Las iglesias perciben ingresos millonarios y pese a que su papel en la sociedad es de carácter social es muy poco o nada lo que hacen por las comunidades, por lo tanto no tiene ninguna justificación que estén exentos de impuestos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

¡Por supuesto que sí! Creo que requerimos una modificación al sistema electoral que garantice transparencia en los resultados y la influencia del dinero en las campañas electorales utilizado para constreñir al elector en algunos territorios del país. La reforma a la justicia es una urgencia para que pueda hablarse de verdad de justicia. Garantizar la independencia de lo político y que haya a la vez celeridad. Que sea eficiente. Hay que abogar por la descentralización por la autonomía en las regiones y por último la garantía de la participación ciudadana se fortalezca, que si bien el Congreso tiene la voz por los ciudadanos que les eligió. Esa voz pueda ser revocada sin trabas cuando no se defiendan los intereses del pueblo que a viva voz lo reclame.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Quiero enfocarme en la paridad con enfoque diferencial, aquí cabemos tod@s.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La manera efectiva contra la corrupción es crear leyes fuertes empezando porque quien sea condenado, además de que nunca mas pueda volver a ejercer cargos públicos, esto sea extendido hasta su tercer grado de consanguidad y afinidad, así evitaríamos el reencauche de los corruptos en cuerpo ajeno, a través de sus familiales. Igualmente, penas duras para quienes mediante soborno o simpatía le apoyen a evadir la justicia, por ello es importante la reforma a la justicia, para que se acabe el yo te elijo y luego tú me eliges.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Creo que la imagen es la misma a nivel mundial los políticos han hecho muy bien la tarea de desprestigiarlo, pero se requiere que se renueve con personas como yo, que con trayectoria social ha demostrado su amor por Colombia. Es nuestra responsabilidad apostarle a hacer bien nuestra legislatura y junto a otros nuevos vamos marcando poco a poco la diferencia, devolviendo la esperanza en una nueva clase política.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Creo que Colombia al ser soberano debe defender su soberanía y en igual medida respetar la de los otros países, hacer respetar la suya siempre abogando al diálogo cordial hasta donde se le permita procurando el camino de la paz y estabilidad de la región.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña es producto de un consenso de organizaciones de base que cansados de que el Congreso sabotee sus intereses deciden una voz en quien confían plenamente, una voz que con dignidad los represente y honre su palabra en el Congreso, por ello no requerimos de grandes sumas de dinero, hemos venido trabajando con apoyo de muchas organizaciones con lo mínimo, demostrando que se puede hacer política sin las grandes mafias que llegan a cobrar la factura tan pronto se es electo.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo a Roy Barreras porque tengo la convicción que es la única opción para que todo fluya como se debe, ya estamos hartos todos, los de la extrema derecha y los de la extrema izquierda en una puja como de niños inmaduros, peleas por un juguete, eso no lleva a ninguna parte, debemos parar ya. La historia olvidada nos demuestra que ya nos matamos por política y no estamos lejos de una versión vergonzosamente recargada y más cruenta, debemos reconciliarnos y reconocernos sólo como colombianos, porque cuando estamos en el extranjero a todos nos duele sólo Colombia y todos sentimos el orgullo patrio cuando juega la selección o vemos nuestra bandera.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Sin duda alguna la reforma agraria es algo que debe continuar pero de manera más eficiente, le debemos todo al campo y es hora de que ese pendiente con nuestros campesinos sea saldado y no solo por ellos, sino que es la oportunidad para que seamos una despensa mundial. Creo que hay que seguir la política de paz total, pero reforzarla de manera eficiente. Este no es un asunto menor para un país que tiene una historia tan aberrante de barbarie incluso peor que el Holocausto, pero creo que ha sido un fracaso porque no ha tenido personas que se lo tomen en serio, que más que viaticar y sentarse a tomar café en un escritorio hagan su trabajo.

