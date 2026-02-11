“Por qué votar por”: Erwin Jiménez Becerra, candidato a la Cámara

Por qué votar por Erwin Jiménez, candidato a la Cámara. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

La principal motivación para llegar al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, es cobrar y hacer valer los que por derecho propio tienen los santandereanos, los hijos del Magdalena Medio y sobre todo Barrancabermeja. El Gobierno Nacional tiene una deuda histórica con Santander. Hay unas lógicas que no somos capaces de resolverlas.

Las regalías que genera Santander con su actividad petrolera en el Magdalena Medio ha servido para construir miles y miles de acueductos en este país, colegios, hospitales, carreteras, pero cuando miramos hacia adentro, Santander, muchos municipios no tienen acueducto. El atraso vial de Santander es más de 40, 30 años, pésimas vías en el departamento de Santander y falta y carencia de mucha infraestructura educativa y mucha infraestructura de salud. Esa es mi motivación para llegar al Congreso de la República.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Fui concejal de Barrancabermeja y tuve una investigación con respecto al pago de unos bonos navideños que por derecho tenían los hijos de los trabajadores de la alcaldía vía que autorizaba una convención colectiva de trabajadores. Se argumentó por parte del Consejo de Estado, que era prohibido y lo tipificaron como una donación, a la cual no era cierto porque se hicieron bajo un acuerdo laboral, una convención colectiva. Sí me pusieron la demanda y fue superada penalmente.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto al congreso de la República es el 20 de julio, radicar el proyecto ley experiencia cero, y es generar la obligatoriedad de la vinculación de personas recién graduadas en un 20 % mínimo. ¿A quiénes? A los alcaldes, a los gobernadores, a las entidades públicas, quien deben tener la obligatoriedad de esa vinculación. Esa sería una ley, y en los emprendimientos, a quienes quieran emprender generar incentivos que generen esa oportunidad a primeros emprendedores recién graduados también.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema que tiene este país es el de falta de oportunidades, la cual genera pobreza, genera violencia, genera conflicto interno y cuando digo oportunidades es oportunidades a madres cabezas de familia, que no se les garantiza el autosostenimiento para sacar adelante a sus hijos y esos hijos quedan expuestos a la guerra, al microtráfico. Lo mismo los jóvenes y entonces si los jóvenes no tienen oportunidad para poder desarrollar su talento, sus iniciativas y máxime los que escogen la educación y se profesionalizan. Se gradúan como técnicos у tecnólogos y no tienen esa oportunidad de primer empleo, pues sencillamente van a llegar a economías ilegales que tiene acentuada Santander.

Aquí se trata es de oportunidades para la gente, para los santandereanos y para los colombianos. En eso el Congreso tiene que trabajar muchísimo para generar oportunidades laborales у oportunidades de emprendimiento para que la gente genere ingresos para sus hogares.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

El problema no es apoyar un proceso a la asamblea constituyente, esa será una decisión de los colombianos yo soy respetuoso de la democracia. El tema es que la existente no se le está dando cumplimiento. Entonces así se haga un nuevo proceso constituyente, que insisto, lo decidirán los colombianos cada vez la convoque. El problema es que se cumpla, que se cumplan los derechos constitucionales que se cumplan los derechos de la gente del pueblo de la educación de la salud.

Porque al final la Constitución es un documento es papel, pero pareciese ser que en Colombia es letra muerta, entonces hay que darle sí o sí, cumplimiento a lo existente o a lo que se promueva como una constitución nueva.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Erwin Jiménez es un hombre de paz claro. Vamos a hacer todo lo que toque hacer para seguir trabajando en la búsqueda de la paz que requiere y que necesita este país. Lo que sí es que hay que hacerle unos ajustes a las libertades que seguramente tienen algunos gestores de paz, pero que tienen deudas con la justicia. Digamos ahí es donde Erwin quizás no está de acuerdo, pero desde luego el gobierno nacional siempre y el congreso de la República siempre debe estar dispuesto a que se generen procesos de paz para construir obviamente procesos que nos lleve a una buena convivencia.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Insisto, es una obligación del gobierno hacerlo para buscar, obviamente acuerdos que minimicen, olas de violencia que minimicen acciones que vayan en contra de lo legal y para salvar vidas desde luego que sí, estamos de acuerdo.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Yo soy de los que piensa que el país debe hacer la reflexión de si es positivo prohibirlas o si es positivo aprobarlas, yo empiezo a cuestionarme en que la marihuana debe ser aprobada para tener el control del consumo, pero además del negocio basado en que teniendo el control del negocio de la marihuana, seguramente le vamos a quitar mucho poder de acción a los grupos al margen de la ley. Todos somos conscientes que tanto la marihuana como la cocaína y diferentes drogas sintéticas. Lo que generan es negocios ilícitos y como tal, pues que grupos al margen de la ley se organicen se armen para tener el control de estas drogas.Si el estado tiene el control de las drogas, se acaba obviamente el negocio para muchas bandas al margen de la ley.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Es una respuesta durísima porque Erwin es un defensor de la vida y como tal yo pienso que la vida es un derecho universal. Es un derecho de Dios es un derecho que tenemos por el simple hechos de existir. Lo que pasa es que la eutanasia, pues es una decisión en lo personal y estar en condiciones, digamos en pésimas condiciones de salud. Tendríamos que reflexionar más sobre sobre esa condición.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Yo siento que el pueblo colombiano sobre todo el trabajador no aguanta más reformas tributarias yo lo que pienso es que el país debería y cuando hablo de país hablo de gobierno nacional debería entrar más bien en la buena gestoría del recaudo de los impuestos existentes. Hay mucha evasión de impuestos y yo pienso que esa evasión le significa 50 puntos al año o sea 50 billones al año al país. Yo creo que, entre más impuestos, lo que debe pensarse es como hacer una excelente gestoría de los impuestos existentes y que los colombianos y las colombianas no evadan impuestos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Pues digamos, yo soy de los que pienso que más que rebajarse salarios, lo que sí se deben eliminar son algunos elementos que le cuesta a los impuestos de los colombianos, como por ejemplo el pago de celulares, el pago de camionetas el pago de servicios de representación, gastos de representación como gastos de hoteles, restaurantes, el gasto de tiquetes aéreos innecesarios cuando la modernidad nos ha llevado a podernos comunicar y hacer reuniones vía streaming o vía zoom, como se le llame.. entonces más que los salarios Yo pienso que son los gastos de funcionamiento que son bárbaros en este país.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No mire las cosas de Dios son de Dios y Erwin a eso no, nunca tomaría partido con respecto al desarrollo de la espiritualidad. Yo pienso que la iglesia hace un papel muy pero muy importante socializando en los territorios construyendo ciudadanía en los territorios construyendo familia en los territorios, temas que les corresponde por obligatoria constitucional al estado, pero que la termina desarrollando muy bien las iglesias y como tal considero Que no debería cobrársele renta, ni impuestos prediales a las iglesias.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, claro, hay que hacer una reforma política, la cual permita obviamente la dinamización de los partidos políticos. Los partidos políticos se han encapsulado porque son los caciques sus jefes, los que determinan la conformación de las listas para ocupar cargos de elección popular. A mí eso me parece dañino porque debería haber elecciones primarias que determine la conformación de las listas y que eso se jueguen democracia.

Pero, además, considero que la figura de la doble militancia se debe de alguna manera discutir y revisar en el entendido que cuando se arman coaliciones de partidos políticos debería existir la libertad que entre los partidos que conforman las coaliciones se permita el apoyo como tal. Hay muchas cosas que mejorar obviamente la financiación de las campañas, el tema de las listas cerradas, pero las conformaciones de esa lista cerradas se deben dar en democracia, entonces por eso hablo de elecciones primarias, sí y muchas cosas más pero sí, hay que hacerle una reforma política al sistema político del país.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La propuesta que tenemos es respetar lo existente, respetar que por ejemplo se defienda la cuota de género, en cuanto a los cargos directivos, los cargos de importancia dentro de la conformaciones de las entidades públicas, en las conformaciones de gabinetes у dentro de las listas para poder dar muchísima más participación a la mujer y se haga costumbre la participación de las mismas y no se tenga que hacer por obligación. Sí, entonces lo que hay que hacer y mi propuesta es respetar lo que ya existe y fortalecer y defender desde luego la participación de la mujer en todos los organismos de decisión, y por supuesto en todo el organismos de gobierno existentes.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Hacer control político, por doquier, ya que es una de las funciones constitucionales que tenemos los congresistas. Desde luego para mí, el elemento de la gestión de informes o informes de gestión es valioso para estar, desde luego informados el desarrollo de cada corporal de cada funcionario público de cada servidor público y generar, pero generar muchas veedurías, pero veedurías con alcances jurídicas que puedan desde luego enunciar, que puedan denunciar hechos de corrupción.

Aquí hay que hacer un frente común entre todos los organismos y fuerzas vibras de los territorios para que siempre se esté denunciando cuando se observen o malos procedimientos en la utilización de los recursos públicos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Trabajar al 100 % trabajar 24/7 ser propositivo hacerle entender a la gente que el congreso es de las corporaciones más importantes del país y que ellos estén muy expectantes y vigilantes al desarrollo de la misma porque es que en el congreso hasta el precio de un huevo, se determina una reforma tributaria, entonces lo que invito es a que se esté expectante y vigilante a lo que allí se desarrolla y en lo personal ser propositivo reafirmo Hacer muchos debates de control político y muchas gestiones para el beneficio de los colombianos y las colombianas.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Los colombianos debemos entender, pero más que entender debemos respetar la autonomía y desde luego la soberanía de cada país. Yo soy un tipo o un hombre democrático que respeta la institucionalidad como tal el presidente de la República, Gustavo Petro debe conservar buenas relaciones tanto con Venezuela como con los Estados Unidos porque recordemos que mucha de la política internacional que encierra obviamente, empresarios, productividad, economía depende de qué se sostenga un buen relacionamiento que no violente y que no altere el orden de esos acuerdos internacionales en materia de comercio internacional.

Entonces aquí lo único que se le pide es el buen relacionamiento, porque esto conlleva a mejorar las condiciones de nuestros empresarios, nuestros comerciantes, como por ejemplo, aprovechando ahorita que hay una buena relación con los Estados Unidos y con Venezuela porque no pensar abrir nuevamente el gasoducto para que Venezuela nos venda gas desde el hermano país venezolano.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Bueno, aquí invitamos a todos los colombianos a que nos apoyen alguito, pero muy alguito de recursos propios y tratando de persuadir amigos, amigas, empresarios a que nos colaboren porque si es duro y ¿cuánto vale la campaña? no aún estamos mejor dicho rodando. Los afiches son costosísimos todo, pero ahí están empezando a llegar amigos con donaciones con apoyo у entonces eso nos hincha el corazón.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Ahorita estamos enfocados en nuestro propósito de poder llegar a la cámara de representantes para representar a Santander. El partido tiene que tomar una decisión. Recuerden que yo soy de la alianza social indígena de la coalición de cambio radical y se tendrá que tomar decisiones con respecto a la candidatura presidencial, la que tome el partido, la ley exige que uno deba guardar obviamente la línea política porque es lo que se reglamenta y es lo existente en materia electoral, entonces lo que defina el partido ahí estaremos apoyando, pero desde luego insisto, estamos concentrados en la campaña a la cámara de representantes para lograr el objetivo.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Todo lo que tenga que ver con inversión social, debe sostenerse, todo lo que represente derechos laborales de trabajadores у trabajadoras debe continuar y respetarse. Lo que sí debe cambiar un poco es el enfoque que tiene, digamos los acuerdos de paz total, e insisto si se debe trabajar en La Paz, pero no se le debe dar esas prebendas a quienes han cometido de alguna manera acciones Ilícitas, porque se le manda un mal mensaje al país.

