“Por qué votar por”: Ángel Augusto Sánchez, candidato al Senado

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Seguir sirviendo a la patria.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No tengo investigación disciplinaria.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Personas con discapacidad auditiva, adultos mayores abandonados, soldados y policías heridos, recuperar seguridad en Colombia.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Recuperar el control territorial con autoridad legítima, fortaleciendo la Fuerza Pública, la inteligencia y la capacidad judicial.

Presencia real del Estado, llevando infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo a las regiones abandonadas.

Seguridad jurídica y confianza para la inversión, porque sin crecimiento económico no hay empleo ni reducción sostenible de la pobreza.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyo la convocatoria a una Asamblea Constituyente en este momento. Colombia ya cuenta con una Constitución moderna y garantista, la Constitución Política de Colombia, que ofrece herramientas suficientes para enfrentar los problemas actuales. El problema no es que falten normas; el problema es que muchas no se cumplen.

Una constituyente en el contexto actual generaría:

Incertidumbre jurídica.

Inestabilidad económica.

Paralización de inversión.

La polarización política.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría el restablecimiento de la reelección presidencial inmediata ni la ampliación del período presidencial en este momento. Mi posición es clara: Más que cambiar los períodos, debemos mejorar la calidad del gobierno y la eficiencia del Estado.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No respaldaría la política de “paz total” tal como está planteada actualmente. La paz es un objetivo irrenunciable del Estado, pero no puede construirse debilitando la autoridad ni generando incentivos perversos para el crimen. Mi posición es clara: Sí a la paz, pero con firmeza, reglas claras y respeto por la institucionalidad.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí estoy de acuerdo con que el Gobierno pueda realizar diálogos con grupos ilegales, pero bajo condiciones claras, verificables y sin debilitar la autoridad del Estado.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No apoyo la legalización amplia de drogas ilícitas que incluya producción y consumo libre. En resumen: No a la legalización amplia e indiscriminada. Sí a una política seria de salud pública y lucha contra el crimen organizado.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Este es un tema profundamente humano, ético y jurídico. Mi posición es de respeto por la dignidad humana y por el marco constitucional vigente. En Colombia, la eutanasia ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que ha reconocido el derecho a morir dignamente bajo condiciones estrictas, especialmente en casos de enfermedad grave, sufrimiento intenso y voluntad libre e informada del paciente.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia no necesita otra reforma tributaria para subir impuestos. Lo que necesita es crecer económicamente y gastar mejor. Cuando la economía crece, el recaudo aumenta sin necesidad de asfixiar a los contribuyentes. Colombia necesita estabilidad fiscal con estímulos a la producción, no improvisación tributaria.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

No se trata de populismo ni de desinstitucionalizar la función pública. El país necesita servidores bien preparados y dedicados exclusivamente a su labor. Pero también es cierto que, en un contexto de dificultades económicas y desigualdad, el Estado debe dar ejemplo de austeridad.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Colombia es un Estado laico, pero también garantiza la libertad religiosa, reconocida en la Constitución Política de Colombia. No podemos convertir este tema en un enfrentamiento ideológico. La discusión debe ser técnica, jurídica y basada en el principio de igualdad.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, considero que el sistema político colombiano necesita ajustes, pero no una ruptura institucional. Colombia cuenta con una arquitectura democrática sólida desde la Constitución Política de Colombia, pero el problema no es solo normativo, sino de funcionamiento real del sistema político. Más que cambiar la Constitución, necesitamos mejorar la calidad de la política.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi postura es clara: la defensa de los derechos de la mujer no es un tema ideológico, es un tema de justicia, desarrollo y dignidad. La igualdad fortalece la familia, la economía y la democracia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción no es solo un problema moral; es un problema estructural que le roba recursos a la seguridad, a la salud, a la educación y a los más pobres. Mi propuesta es clara: menos discurso y más controles efectivos con consecuencias reales: cárcel y pérdida de cargo.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Es cierto: la imagen del Congreso es desfavorable para la mayoría de los colombianos. Y no podemos descalificar esa percepción; debemos entenderla y corregirla. La desconfianza no se combate con discursos, sino con comportamiento. Mi compromiso es claro: Recuperar la confianza con trabajo, transparencia y resultados.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia ha sido tradicionalmente un aliado histórico de Estados Unidos, con cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y comercio. Sin embargo, esa relación ha experimentado tensiones y crisis recientes por diferencias en políticas de seguridad y soberanía nacional. Las relaciones con Venezuela no deben basarse en posturas ideológicas, sino en responsabilidad histórica para proteger vidas y fomentar cooperación real que beneficie a ambos pueblos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia exclusivamente con recursos legales, públicos y privados declarados ante las autoridades competentes, en cumplimiento estricto de la ley. Estoy comprometido a que cada peso que se invierta en esta campaña sea público, legal y con impacto social positivo. La gente merece saber quién financia a sus candidatos y cómo se administra ese dinero.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respeto profundamente a todos los ciudadanos y actores políticos que participan en esta contienda presidencial, incluida la aspiración de Abelardo de la Espriella, quien ha presentado su candidatura respaldado por millones de firmas de ciudadanos que creen en su visión de país. El respaldo que dé será siempre con base en quién presente propuestas concretas, responsables y que verdaderamente representen los intereses de la mayoría.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Colombia no puede gobernarse con el principio de “todo está mal” ni con el de “todo debe continuar”. Hay políticas que deben evaluarse con rigor técnico, no con ideología. Mi postura es clara: Colombia necesita estabilidad, firmeza y políticas públicas basadas en resultados, no en discursos.

