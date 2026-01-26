“Por qué votar por”: Fabián Camilo Rojas, candidato a la Cámara

Fabián Rojas, candidato a la Cámara por Boyacá. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi principal motivación para ser representante obedece a tantas dificultades por las que atraviesan nuestro territorio y por las que vive nuestra sociedad, y qué mejor que una persona que ha vivido todas estas dificultades pueda llegar a esta institución para poderlos representar de la mejor manera y que cada ley que se expida en el Congreso de la República tenga la impronta de cada uno de nosotros y podamos hacer leyes mucho más justas y coherentes con la realidad de nuestro territorio.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

En más de 20 años de vida pública, laboral y política, no he sido objeto de ninguna sanción disciplinaria, administrativa ni penal. Mi trayectoria ha estado marcada por la rectitud, la transparencia y el respeto absoluto por la ley.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

No será uno solo. He estructurado varios proyectos de ley orientados a fortalecer los pilares fundamentales del país: salud, educación, seguridad, infraestructura, generación de empleo y el campo, con enfoque territorial y resultados medibles.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Son dos problemas estrechamente relacionados: la corrupción y la desigualdad. La corrupción alimenta la desigualdad. La solución pasa por garantizar transparencia real en la inversión de los recursos públicos, eliminar los “peajes políticos” y asegurar que el dinero llegue directamente a las regiones y a la gente. Al Congreso iremos a defender lo público sin concesiones.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Es un tema de coyuntura nacional. Considero que sí hay aspectos constitucionales que requieren ajustes, pero la decisión debe estar en manos del pueblo. Escuchar a la ciudadanía es fundamental antes de cualquier definición.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No apoyo la reelección presidencial inmediata. No garantiza buenos gobiernos ni continuidad efectiva. Siempre es sano abrir espacio a nuevas ideas y liderazgos. La ampliación del período es un tema que podría revisarse, aunque no me gusta; en algunos casos, cuatro años resultan insuficientes para materializar proyectos estructurales.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Paz sí, pero sin impunidad. Esa ha sido una de las mayores falencias del actual gobierno. Colombia necesita una política de paz que produzca resultados reales. El Estado debe ser firme e implacable frente a la delincuencia.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

El diálogo siempre será un camino válido para construir país, pero sin impunidad. Los delitos deben tener consecuencias; el crimen no puede quedar sin castigo.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo su uso exclusivamente con fines medicinales. Frente al uso recreativo, mi posición es clara: estoy en contra.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Es un tema complejo y de alta sensibilidad. Soy creyente y defensor de la vida, pero también reconozco el derecho a morir con dignidad. Estas decisiones deben abordarse con responsabilidad, ética y análisis integral.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No. Colombia tiene ingresos suficientes. El problema no es recaudar más, sino reorganizar la inversión, hacer eficiente el gasto y frenar la corrupción. Si se controla la pérdida de recursos, el dinero alcanza.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Totalmente de acuerdo. Salarios justos, no desproporcionados, bajo criterios de equidad y responsabilidad fiscal.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, siempre y cuando demuestren que los recursos se destinan a una función social real y verificable.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, es necesario revisar varios aspectos: cambiar la financiación de los partidos, fortalecer los consejos de juventud, avanzar hacia un salario fijo para concejales y diputados sin desfinanciar territorios y mantener el voto preferente como mecanismo democrático.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Fortalecer la paridad en cargos públicos, garantizar presupuesto efectivo para la prevención de violencias y promover la igualdad salarial con mecanismos reales de seguimiento y sanción.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Transparencia total en la contratación pública, fortalecimiento de los órganos de control, trazabilidad digital del gasto y sanciones efectivas sin excepciones.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Rendición de cuentas permanente, legislación con enfoque territorial, reducción de privilegios y presencia constante en las regiones.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener relaciones pragmáticas y responsables, basadas en el respeto mutuo, la cooperación económica, la seguridad regional y la defensa de los intereses nacionales.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con recursos propios y aportes de ciudadanos que creen en este proyecto, permitidos por la ley y reportados con total transparencia ante las autoridades electorales.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré una candidatura que garantice institucionalidad, estabilidad democrática y resultados sociales medibles. Hoy no hay candidato definido y evaluaremos propuestas, no ideologías, pensando en lo que más le conviene al país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe mantenerse el enfoque en justicia social y acceso a derechos. Sin embargo, debe corregirse o finalizar todo aquello que no haya demostrado resultados claros ni sostenibilidad fiscal.

