“Por qué votar por”: Fernan Fortich Barrios, candidato al Senado

Fernan Fortich Barrios candidato al Senado Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Promover la libertad empresarial e individual, con principios socioeconómicos liberales clásicos y fortalecer los valores familiares.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Ninguna.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Libertad individual y colectiva de EMPRENDIMIENTO y reducción del Estado.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Dinero no alcanza porque no hay libertad de emprendimiento.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Si, hay muchas leyes que limitan el emprendimiento.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No de esa forma.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No, somos pro vida.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si, reducción del estado.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

No.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Libertad de emprendimiento.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Corte anticorrupción y reducción del estado.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Hacer leyes que beneficien a la mayoría.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Respeto.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Yo mismo.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Abelardo de la Espriella.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Ninguna.

