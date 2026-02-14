“Por qué votar por”: Guillermo Bernal, candidato al Senado

Guillermo Bernal, candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?​

Luchar por la dignidad y el respeto de los reservistas, veteranos y miembros de la fuerza pública.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?​

No.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?​

Nivelación salarial para los miembros de la fuerza pública.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?​

La falta de seguridad se puede resolver con una política integral de seguridad y desarrollo. Presencia de la fuerza pública en los territorios acompañada de la presencia del Estado. Con construcción de vías terciarias, sustitución de cultivos, capital semilla. Proyectos productivos, educación, salud.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?​

No, no se requiere un cambio de nuestra constitución, sino un fortalecimiento de las instituciones y una lucha frontal contra la corrupción.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?​

No.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?​

Si, pero con una mesa y una agenda programática donde podamos ver los resultados.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?​

Si.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?​

Rechazo.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?​

Si en casos específicos.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?​

Si, reforma tributaria para bajar y unificar impuestos.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?​

Si.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?​

No.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?​

Si.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?​

Impulsar la participación equilibrada 50 %/50 % en espacios de poder y toma de decisiones.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?​

Condenas ejemplares en cárceles de máxima seguridad y muerte política.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?​

Realizar un trabajo transparente demostrando resultados a corto, mediano y largo plazo.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?​

Deben buscar canales de diálogo.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?​

Con nadie, mi campaña es 100 % digital con el pueblo, sin maquinarias y sin dinero proveniente de particulares.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?​

General Matamoros, es una persona que le ha servido al país por más de 40 años y conoce la problemática real.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?​

Debe continuar con la política de la dignidad de los jóvenes que prestan el servicio militar porque es mejorar sus condiciones de vida. Y replantear la política de seguridad porque no dio resultados.

