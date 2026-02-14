“Por qué votar por”: Guillermo Bernal, candidato al Senado

Escucha este artículo
¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Luchar por la dignidad y el respeto de los reservistas, veteranos y miembros de la fuerza pública.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Nivelación salarial para los miembros de la fuerza pública.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La falta de seguridad se puede resolver con una política integral de seguridad y desarrollo. Presencia de la fuerza pública en los territorios acompañada de la presencia del Estado. Con construcción de vías terciarias, sustitución de cultivos, capital semilla. Proyectos productivos, educación, salud.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No, no se requiere un cambio de nuestra constitución, sino un fortalecimiento de las instituciones y una lucha frontal contra la corrupción.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Si, pero con una mesa y una agenda programática donde podamos ver los resultados.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Si.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Rechazo.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Si en casos específicos.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Si, reforma tributaria para bajar y unificar impuestos.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Si.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Si.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Impulsar la participación equilibrada 50 %/50 % en espacios de poder y toma de decisiones.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Condenas ejemplares en cárceles de máxima seguridad y muerte política.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Realizar un trabajo transparente demostrando resultados a corto, mediano y largo plazo.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Deben buscar canales de diálogo.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Con nadie, mi campaña es 100 % digital con el pueblo, sin maquinarias y sin dinero proveniente de particulares.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
General Matamoros, es una persona que le ha servido al país por más de 40 años y conoce la problemática real.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debe continuar con la política de la dignidad de los jóvenes que prestan el servicio militar porque es mejorar sus condiciones de vida. Y replantear la política de seguridad porque no dio resultados.
