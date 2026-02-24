“Por qué votar por”: Gustavo García Figueroa, candidato al Senado

Gustavo García Figueroa es candidato al Senado. Va por el Frente Amplio Unitario. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación es la decencia: Me duele que las comunidades, quienes sostienen el país, sean siempre los últimos en ser tenidos en cuenta. Mi causa es devolver el poder a la comunidad y asegurar que las decisiones se tomen donde empieza la vida real, defendiendo siempre el liberalismo progresista.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No tengo ninguna investigación vigente. Como Viceministro del Interior, la oposición me denunció ante la Procuraduría por dialogar y evitar una tragedia durante unas protestas en Bogotá; sin embargo, la investigación fue archivada porque se demostró que actué bajo la ley. La propia Policía confirmó que no hubo ilegalidad, sino una gestión de diálogo exitosa. También la congresista Lina María Garrido interpuso queja disciplinaria contra mí por haber expedido un decreto, en mi calidad de ministro del Interior, haciendo el llamado a sesiones extras del Congreso de la República. La Procuraduría General de la Nación conoció el caso y de igual manera encontró mi actuar conforme a la ley, por lo que ni siquiera hizo apertura de investigación.

En 2016 fui designado como gobernador de Córdoba ad hoc, uno de los contratistas de la Gobernación interpuso una queja por supuestas faltas administrativas, dicha investigación fue abierta y finalmente cerrada encontrando que el supuesto hecho nunca existió. Mi hoja de vida es pública y transparente: siempre he dado la cara y mis actos están respaldados por resultados y por la justicia.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi primer proyecto de Ley va a ser para crear la “Ley Barrios y Veredas como Primer Nivel de Gobierno” con el objetivo de la reglamentación y promoción de los Convenios Solidarios. La Ley busca simplificar el régimen de complementación de iniciativas ciudadanas para las organizaciones de acción comunal y organizaciones sociales de base, permitiéndoles contar de manera directa recursos del Presupuesto General de la Nación, así como de los presupuestos departamentales y municipales, para la materialización de iniciativas comunitarias y campesinas.

Al mismo tiempo presentaremos nuevamente el proyecto de ley del procedimiento de la Jurisdicción Agraria que este Congreso dejó hundir, necesitamos justicia en el campo. En tercer lugar, presentaremos una proyecto para fortalecer la institucionalidad agraria, reformarla para fortalecer las vías, productividad, asistencia técnica y presencia del estado en el territorio.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema es el egoísmo y la exclusión. Trabajaremos para unir a la nación al rededor de los principios esenciales del desarrollo humano y las oportunidades para todos. Los gobernantes se olvidaron de la gente. Nuestra solución es clara: devolverle el poder al barrio y al campo, dándole títulos a quien trabaja la tierra y apoyo real a la economía popular; así lograremos que todos vivamos con dignidad y en legalidad.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Sí, considero que la Constitución Política del 1991 fue muy necesaria, pero debe ser mejorada en muchos aspectos, tras 30 años hay que actualizar su parte orgánica a la nueva realidad, el país y buscar fortalecer el Estado social de derecho. Hay una institucionalidad que no funciona como las necesitamos y necesitan ser reformadas para que sean más eficientes.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No estoy de acuerdo con la reelección, creo que la alternancia de poder es vital para sanar nuestra democracia; el poder debe rotar y no quedarse estancado en una sola persona.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

La paz total ha fallado no por su intención, sino por la falta de voluntad de los grupos armados y por falta de método en los diálogos. Mi fórmula es coger lo mejor de la seguridad democrática, los acuerdos de La Habana y la paz total: recuperar el control militar del territorio, pero garantías de derechos humanos; el método en los acuerdos con agendas concretas, tiempos definidos, pero con implementación de lo acordado y la territorialización de la paz, para que la paz se sienta en los hogares de los colombianos.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Soy un fiel creyente en el diálogo, por eso participé, desde el Ministerio del Interior, en los diálogos de paz de La Habana por eso, apoyo unos futuros diálogos pero con una voluntad demostrada de los grupos ilegales y con una metodología clara para dialogar con fechas, mesas, temáticas, plazos y tiempos definidos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

La guerra contra las drogas fracasó y el barrio es el que pone los muertos. No podemos seguir persiguiendo al campesino que siembra ni al joven que consume, mientras las mafias se enriquecen. Apoyamos la regulación de la marihuana de uso adulto como una vía para arrebatarle el mercado a los criminales, y la discusión sobre el tema de la lucha internacional contra las drogas, ahí exigimos una posición digna y de respeto para Colombia.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Respetar la eutanasia es un acto de compasión y libertad. Es permitir que quien ya no tiene salida pueda elegir descansar en paz, con decencia y rodeado de amor.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Los problemas de los colombianos se resuelven con plata; se necesita hacer una reforma de verdad, estructural y en la que los sectores de la sociedad se involucren para que sea realmente progresiva. Hoy las exenciones y beneficios se dan por quien pudo hacer mejor lobby y no por conveniencia nacional; debe revisarse la estructura completa de la tributación a fin de eliminar y reenfocar el recaudo en donde se establezca la verdadera equidad y el enfoque de mejor productividad.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Totalmente. Hay que empezar por el ejemplo: el servicio público es trabajar para mejorar la vida de las comunidades no para enriquecerse. Reducir esos salarios es un acto de decencia básica para cerrar la brecha entre la política y la realidad que se vive en cada barrio de Colombia. Tengo el ejemplo de mi padre, que por muchos años fue senador y no se enriqueció en esta labor, sino que trabajó por dignificar la vida de los campesinos y el campo colombiano.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Esta discusión hace parte de la gran reforma tributaria que debe hacerse. Estamos dispuestos a discutirlo.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Considero que una de las faltas más grandes que hay en el análisis de la “política” en Colombia es la visión de que solo la electoral es política, y nos olvidamos de que el principal fin de la política es la organización de la sociedad, es decir, de sus comunidades. Por eso dividiré la respuesta en dos partes. El sistema político electoral colombiano merece muchísimas reformas, no solamente en su forma, sino en su fondo. Enunciaré genéricamente algunos de esos cambios o cosas por cambiar: circunscripción nacional del Senado, listas cerradas, partidos con democracia interna, modificación a la organización electoral, regular régimen de reemplazos en las corporaciones públicas, ajustar funciones de Senado y Cámara, buscar ajustar la financiación de la política a estándares de transparencia y disminución efectiva de costos.

Por otra parte, frente a la política organizativa nacional: La primera modificación estructural es convertir al barrio en el primer nivel de gobierno. Hoy el sistema político está diseñado para las élites; mi propuesta es que las juntas y líderes de base tengan poder real de decisión sobre el presupuesto y las soluciones de su entorno. Debe articularse la oferta pública social alrededor de los esquemas de registro de organizaciones del Ministerio del Interior, hoy en día cada entidad hace sus propios registros y caracterizaciones lo que lleva a la anarquía en la aplicación de las políticas públicas. Debe articularse el Estado teniendo como fin último la unidad de los sectores sociales. Hoy en día el Estado termina aportando muy poco al fortalecimiento de la nación.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi propuesta es garantizar la autonomía real de las mujeres con tres acciones: el Fondo Nacional de Crédito para financiar emprendimientos femeninos sin trabas bancarias; la creación del Sistema Nacional de Cuidado, que reconoce y remunera el trabajo del hogar para liberar tiempo y oportunidades; y la Paridad con Poder, asegurando que la mujer no sean discriminadas para ocupar cargos de poder.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Propongo una reforma estructural a la Ley de Contratación Pública que ponga en primer lugar la eficiencia de la contratacion y la realización de las obras, simplificar los procesos y maximizar la transparencia. Los esquemas actuales de contratación solo han refinado la corrupción y los funcionarios no están obligados tanto a mostrar la eficacia de la contratacion como el hecho de “haber cumplido requisitos”, y cada vez hay mas boquetes en los fondos mixtos, en las fiducias y en general en contrataderos, lo que ha impulsado la existencia indiscriminada de “operadores” y de tercerización de las funciones del Estado, esto, en mi parecer es el verdadero boquete de la corrupción en Colombia.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La imagen se cambia con decencia y resultados, no con discursos. Llegaré al Senado para que el barrio vuelva al Congreso, con rendición de cuentas claras y leyes que resuelvan el día a día de la gente, no los intereses de los políticos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Nuestra relación con Estados Unidos y Venezuela debe guiarse por la diplomacia y la soberanía. Con Estados Unidos, mantendremos una alianza estratégica basada en el respeto mutuo y la cooperación para el desarrollo. Respecto a Venezuela, mi postura es clara: la paz de Venezuela es la paz de Colombia; defenderemos siempre las salidas diplomáticas y los acuerdos dialogados porque cualquier conflicto en la frontera afecta directamente la seguridad de nuestros barrios y el bienestar de millones de ciudadanos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña es independiente y se financia con el apoyo de mi familia, amigos y ciudadanos que creen en este proyecto; cumplimos estrictamente con los topes de gastos fijados por el Consejo Nacional Electoral y reportando cada peso en tiempo real en la plataforma Cuentas Claras.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Creo que Colombia se encuentra en un momento difícil de su historia, que las propuestas escasean y se está buscando el odio como la fuente de los apoyos que elijan a quien ocupará la Casa de Nariño. Esto es un error; Colombia no puede seguir profundizando heridas de división; necesitamos unir a la nación, fortalecer la República. En este punto identifico un centro excluyente, que solo se quiere dignificar y alabar por decir que no es de extremos y que se abstiene de tomar posiciones reales sobre los problemas del país, un centro que se sumó a la derecha extrema en la oposición a Petro y solo por estar ejerciéndola quedó bajo el ala del uribismo. Esto es un error; la mayoría de la gente se identifica como de “centro”.

Yo particularmente, por mi historia de vida, he pertenecido a un centro más activo, a un liberalismo progresista y socialdemócrata que encuentra su ambiente natural en la promoción y cuidado de los derechos de la gente y la necesaria modernización del Estado para lograr la equidad social a favor de los menos favorecidos. En ese ámbito, considero que quien está representando la posibilidad de unir al país en el afán de encontrar los acuerdos fundamentales que nos lleven al frente es Roy, con quien pensamos en esta coalición del Frente Amplio Unitario, como una alternativa vivaz, con identidad y sobre todo lo suficientemente convocante como para unir la necesidad de continuar el cambio y las reformas sociales para la gente.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Petro tuvo valor de proponer un verdadero cambio y la gente votó por él. Es verdad que mucho de lo propuesto no se ha concretado por una realidad inobjetable; este no es un país fácil de cambiar. Existe mucha sensibilidad y falta de empatía con la gente que de verdad necesita que haya una mayor inversión social y políticas de igualdad. Que Petro no haya logrado cambiar todo lo que se propuso no significa que haya dejado de ser necesario. Creo que ahora más que nunca se debe ser más amplio en los consensos y el diálogo para materializar en democracia y completitud las transformaciones que garanticen mayor productividad, más oportunidades legales para la gente, menos Exclusión y estigmatización y, sobre todo, una comprensión de que todos cabemos en este país que debe ser para todos.

