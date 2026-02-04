“Por qué votar por”: Héctor Giraldo, candidato a la Cámara

Héctor Giraldo, candidato a la Cámara. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser congresista de Colombia es poder representar a la sociedad caldense y contribuir con mi gestión a la solución de los grandes problemas del departamento de la población más vulnerable.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Ninguno.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Fortalecer a través de mi gestión la inclusión en el plan de desarrollo con proyectos de infraestructura y desarrollo social que hemos enumerado en nuestra campaña.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema es la salud - estableciendo un modelo donde la integración permite la coexistencia de lo público y/o privado.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyaría un proceso de asamblea constituyente, por que la actual necesitaría desarrollarse en su totalidad.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría al país para que se realice la figura de reelección presidencial y menos se prolongue el periodo presidencial.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No estoy de acuerdo en la continuidad de la política de Paz Total. Es un fracaso total.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No estoy de acuerdo, por que la ilegalidad no puede ser premiada con la vía de la negociación.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No estoy de acuerdo con la legalización de las drogas ilícitas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No estoy de acuerdo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No se requiere un reforma tributaria. Se necesita la simplificación del régimen tributario puesto que con las excesivas Reformas lo que se ha logrado es la ineficiencia y el fortalecimiento de la elusión y evasión.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

No estoy de acuerdo con la reducción del salario de los congresistas, pero si debe desaparecer la figura de participación de los congresistas en la elección de los organismos de control y magistrados por que es la puerta para la corrupción.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No estoy de acuerdo que las Iglesias paguen impuestos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Si estoy de acuerdo con una modificación al sistema político colombiano. Pero en lo referente a la separación de poderes, la dependencia de la diferentes ramas del poder publico y su injerencia en el bien mas sagrado para la sociedad que es el derecho a la justicia.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Cambio Radical desde hace varios años viene promoviendo que la cuota de genero sea del 50% que se debe desarrollar bajo la modificación de la constitución y la Ley.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Primero: la separación e independencia de poderes. Segundo: El Fortalecimiento institucional para que el estado reduzca su tamaño, minimice la planta de personal y aumente la Inversión bajo reglas claras para que permita su evaluación , seguimiento y control.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Fortaleciendo los partidos, acabar con la figura de la circunscripción del senado. Volviendo a la elección de senado departamental, obligando a que los congresistas cumplan su función constitucional de representar en las regiones.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Apoyar totalmente las acciones que esta ejecutando el gobierno de Estados Unidos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña la estoy realizando con recursos propios cumpliendo los topes de la ley electoral.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré el candidato que el partido Cambio Radical determine.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Continuar los procesos de desarrollo social " Barrios de Paz", y se deben derogar todas la reformas propuestas por este gobierno.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.