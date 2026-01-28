“Por qué votar por” Ismael Encinales, candidato a la Cámara Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Liderazgo y sentido de pertenencia por la región.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Seguridad y convivencia.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Corrupción, con estrategias generadas desde equipos especiales que tenemos a disposición.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, la Constitución existente fue diseñada por un grupo plural. Si es necesario, ajustes puntuales se harán en sintonía con la Corte Constitucional.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. El programa de gobierno que realiza el candidato debe estar diseñado a cuatro años.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, se requiere cambio estructural de fondo.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No, los criminales actuales no tienen la condición ni reúnen requisitos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No, el tema de la marihuana es de salubridad.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, por dignidad.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No, se requiere combatir la corrupción.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si. es necesario reducir gastos y ser más eficientes.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, su función espiritual requiere continuidad.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Todo sistema debe ser actualizado, por lo menos que los candidatos sean profesionales en ciencia política para que no lleguen a improvisar o aplicar politiquería.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Hacer cumplir la Constitución y las leyes existentes con rigurosidad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

No se debe realizar ninguna clase de rebajas a las penas contempladas en los tipos penales que hacen parte de este flagelo. Controles estrictos al ingreso de las personas a cargos públicos, controles trimestrales y/o controles fuertes a las investigaciones.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Responder a las propuestas presentadas durante campaña por todos los candidatos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Blindar la institucionalidad con resultados y constante comunicación con los canales diplomáticos por medio de profesionales conocedores de los temas.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Aporte pequeños de amigos particulares y hasta ahora vamos por COP 5 millones.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Juan Carlos Pinzón, apoyado por el partido.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Fue un mar de inestabilidad que debe ser analizado en detalle.

