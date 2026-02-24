“Por qué votar por”: James Mosquera Torres, candidato a la Cámara

James Mosquera. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación es transformar el dolor de las víctimas del conflicto armado en políticas de justicia, dignidad y oportunidades reales y, como hijo del Chocó, he visto familias golpeadas por la violencia y el abandono; por eso estoy aquí… no para que nos revictimicen, sino para garantizar que la paz tenga presencia real en los territorios, que las comunidades sean escuchadas y que sus derechos no queden en el papel.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No he tenido condenas ni procesos que afecten mi ejercicio político. Actualmente, hay una investigación en curso en relación con mi condición de víctima, la cual respeto y frente a la cual confío en la transparencia y el debido proceso del Estado de Derecho. Lo que sí rechazo es la revictimización, pues le recuerdo que poner en duda la dignidad de una víctima no ayuda al fortalecimiento de la justicia ni de la paz.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Presentaré una Ley de Incentivos Tributarios Especiales para el Chocó, similar a la Ley Páez, que reconozca la exclusión histórica del Pacífico, promueva inversión productiva, empleo y desarrollo sostenible. Esta será mi bandera para transformar la economía local y generar oportunidades reales para nuestras comunidades.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la exclusión territorial y social, que se traduce en violencia, desigualdad y falta de acceso a oportunidades.

La solución requiere una visión territorial integrada, con inversión real en educación, salud, infraestructura y paz sostenible, articulada con comunidades y con mecanismos de transparencia y control social.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Puede ser positivo si se define con claridad el propósito y la participación no excluyente de las víctimas y territorios. No apoyo una asamblea que busque reemplazar garantías democráticas, pero sí un proceso constituyente participativo y vinculante que fortalezca derechos sociales y territoriales.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La extensión de mandatos presidenciales o la reelección inmediata debilitan la rotación democrática y el equilibrio de poderes, creo en mandatos claros, con rendición de cuentas y espacios de participación ciudadana.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí, la paz no es una coyuntura política, es un proceso estructural y respaldaré las políticas que integren justicia transicional, reparación integral, verdad plena y no repetición, con enfoque territorial.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, siempre que los diálogos estén bajo el marco constitucional, con garantías de dignidad para las víctimas y compromiso real de transición a la vida civil.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo la discusión responsable sobre la regulación de sustancias como la marihuana, combinando políticas de salud pública, enfoque de reducción de daños y alternativas productivas para comunidades afectadas por economías ilícitas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, estoy de acuerdo con la eutanasia como parte de los derechos individuales y decisiones dignas de las personas, siempre bajo un marco ético y con garantías médicas claras.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, una reforma que sea equitativa, progresiva y solidaria, que no afecte a las mayorías y que vincule el gasto público eficiente en educación, salud y desarrollo territorial.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, debe ajustarse con criterios de austeridad y eficiencia, alineado con el ingreso medio colombiano, para acortar brechas entre servidores y ciudadanos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí, en la medida que se regulen beneficios y se garantice equidad fiscal sin vulnerar la libertad de culto.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, promovería mecanismos de participación directa, control ciudadano y transparencia, modernizando la democracia para hacerla más incluyente y cercana a las regiones.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Desde el Congreso fortaleceré leyes que impulsen paridad efectiva en todas las listas, presupuestos con enfoque de género, protección contra violencia política y acceso a oportunidades económicas, transformando estructuras que excluyen a mujeres y diversidades.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Impulsaré leyes de transparencia y trazabilidad total de recursos públicos, sanciones efectivas, control ciudadano con mecanismos digitales, protección a denunciantes y modernización de compras públicas para cerrar espacios de corrupción.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Promoveré rendición de cuentas periódica desde el territorio, resultados mensurables y reportes comunitarios sobre avances de proyectos. La política debe ser transparente, cercana y medible. Y todos los colombianos deberían conocer la minucia de lo que gestionamos por ellos, como congresistas.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Propongo una diplomacia pragmática, basada en derechos humanos, cooperación económica, seguridad fronteriza y migración ordenada, sin subordinaciones ideológicas.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia con aportes transparentes, individuales y declarados, sin financiamiento de grandes intereses, garantizando independencia y compromiso con la ciudadanía. Todos los gastos están registrados y auditables.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respeto las decisiones de coalición dentro de mis principios, pero mi respaldo será coherente con una agenda de paz, equidad, desarrollo territorial y justicia social.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Deben seguir las políticas de paz institucional y reforma social, y se debe revisar y corregir políticas fiscales y ambientales mal implementadas que no corresponden a realidades territoriales como la del Chocó.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.