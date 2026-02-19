“Por qué votar por”: Jesús Salim Lorduy, candidato a la Cámara

Jesús Salim Lorduy, candidato a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Colombia necesita una nueva generación política que entienda que el orden, la autoridad y la libertad no son ideas del pasado, sino condiciones indispensables para avanzar en pleno siglo XXI. Yo hago parte de una derecha moderna: joven, con carácter, con criterio y con la preparación necesaria para entender cómo funciona el Estado, cómo se toman las decisiones y cómo se defiende la Constitución e institucionalidad. Creo en un Estado serio, eficiente y fuerte, que haga cumplir la ley, respalde a su Fuerza Pública, promueva la iniciativa privada y proteja al ciudadano honesto y no al delincuente. Votar por mí es votar por la coherencia, el liderazgo y por una visión de país sin populismo, donde la seguridad, la libertad y el trabajo vuelvan a ser el camino para que Colombia y Bogotá AVANCE.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No tengo ninguna investigación.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reducción del Estado, como uno de los factores que más limita la capacidad de respuesta, la eficiencia y la sostenibilidad institucional.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia hoy es la seguridad, vista desde el abandono del gobierno actual y su nefasta política de paz total, porque este gobierno entiende la paz como la claudicación ante la delincuencia, la violencia y el terrorismo. El cual impacta directamente en los territorios, mandando un mensaje equivocado: que el criminal puede delinquir impunemente.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Definitivamente no lo apoyaría, porque sencillamente no es necesario, dado que nuestro sistema democrático es lo suficientemente sólido y garantista. Tengamos en cuenta que Colombia históricamente tiene una tradición democrática robusta y sin interrupciones.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Con un mal gobierno como el actual, de ninguna manera.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Ante su evidente fracaso, es un absoluto no.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Los diálogos deben ser para establecer las condiciones del sometimiento de los bandidos, más no para la concesión de la impunidad.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No, ninguna droga ni siquiera la marihuana porque la legalización es un paso para destruir la familia y propicia afectaciones de la salud mental de nuestros jóvenes.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No estoy de acuerdo con la eutanasia.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, definitivamente es necesario debido al nivel de irresponsabilidad con el que están siendo manejadas las finanzas públicas actualmente, tenemos el déficit fiscal más alto de la historia y eso debe ser corregido.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí estoy de acuerdo, porque defendemos un Estado austero, sin embargo, el decreto expedido es una clara estrategia populista y electoral del Petrismo. ¿Por qué esperar 3 años y medio y hacerlo en época electoral?​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No estoy de acuerdo.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Colombia sí necesita una reforma política, pero no una hecha a la medida de Gustavo Petro. Necesitamos una reforma que recupere la credibilidad del sistema democrático y le devuelva al ciudadano la confianza en la política. Una reforma que ordene las reglas del juego, eleve los estándares de transparencia y haga más responsable a quien llega al poder.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Somos un partido que cree en los liderazgos de las mujeres, constituyen un pilar fundamental en los escenarios electorales y en la construcción de país, tal como hoy por hoy se evidencia con nuestras 3 precandidatas presidenciales y la primera candidata presidencial del partido Paloma Valencia, quien será la primera mujer presidente de Colombia. En este marco considero que la paridad solo es efectiva dando oportunidades reales a las mujeres, es decir educación, empleo formal, participación política y políticas basadas en violencia de género.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Estamos en el gobierno de la contratación a dedo y a amigos, como Gustavo Petro que contrato a un abogado con fines personales por diez mil millones de pesos, los recursos públicos son para los colombianos y no para resolver los problemas personales del Presidente. Ahora bien, no podemos normalizar que ser corrupto muchas veces paga y ser honesto estorba. Propongo un Estado donde robar salga caro y cumplir sea lo fácil. Cada peso del Estado debe poder vigilarse como una transferencia bancaria. Cuando el sistema no depende de favores, la corrupción deja de ser negocio. Ese es el cambio real, un Estado simple, vigilable y con mano dura contra los corruptos.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La desconfianza hacia el Congreso no se revierte con retórica, sino con hechos. Se contrarresta legislando con rigor, ejerciendo control político de verdad, rindiendo cuentas y demostrando que el Congreso sirve para resolver problemas concretos de los ciudadanos y las regiones.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

EE. UU. es nuestro principal socio comercial, más de un tercio de nuestras exportaciones van dirigidas a su mercado, por lo tanto, cuidar y garantizar esa relación de cooperación es fundamental para el progreso de Colombia. Frente a Venezuela y dada la coyuntura actual de la caída del dictador, espero que con la ayuda del gobierno Trump se dé una pronta transición efectiva a la democracia. Celebrando además las recientes liberaciones de los presos políticos.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

La campaña se financia conforme a la ley, con recursos propios y aportes de familiares, amigos y empresarios que creen en el proyecto. Es un proceso austero y con total transparencia.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Mi respaldo total a la candidata del Partido, Paloma Valencia. Una gran líder con carácter, formación y resultados para el país.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Soy partidario de construir sobre lo construido, sin embargo, de las políticas implementadas en este gobierno no rescato ninguna. No hay resultados, no hay rigor y no hay rumbo.

