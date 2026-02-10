“Por qué votar por”: John Edickson Amaya, candidato al Senado

Por qué votar por John Amaya, candidato al Senado. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Hay una motivación muy grande y es que, cuando nosotros, como un grupo de jóvenes hace unos 20 años, entramos a las discusiones política por medio del movimiento estudiantil, lo hicimos porque no veíamos los cambios que nuestra región necesitaba.

Hoy, luego de este tiempo, nosotros logramos demostrar que sí se puede avanzar y sí se pueden obtener resultados que mejoren la vida de la gente. En los últimos años Boyacá es el departamento que más ha avanzado en índices de superación de la pobreza gracias a decisiones estratégicas en educación, en el sector rural y tecnología; es el más seguro, el que más ha invertido en el campo con respecto a su población. Está creciendo en turismo, entre otras.

El departamento cambió totalmente. Queremos, desde el Congreso, dar pasos para escalar este modelo porque lo que empezó como una inconformidad juvenil frente al abandono del territorio, hoy es una prueba concreta de que gobernar con decisiones serias sí cambia realidades.A eso es lo que llamamos el camino hacia la Colombia Grande.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Nosotros tenemos cinco pilares: educación, campo, ciudadanía digna, descentralización y Justicia TIC. Pero es en este último que enfocaremos nuestros esfuerzos en el primer proyecto: impulsaremos conectividad real en los territorios, especialmente en las zonas rurales, y usaremos la innovación para fortalecer la educación, mejorar la productividad del campo y aportar a la seguridad y la salud. Desde el Congreso promoveremos una ley de Inteligencia Artificial que fomente la innovación, proteja el trabajo y cierre brechas. Queremos poner en la mesa el debate de la IA, la juventud, el empleo.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Colombia arrastra una desigualdad estructural: el lugar donde se nace sigue determinando las oportunidades, y eso agrava la violencia. Nuestra propuesta es enfrentarla legislar para enfrentarla con hechos: educación de calidad apoyada en tecnología, dignificación del campo, garantías reales de salud y seguridad, y territorios con capacidad de resolver. Otro gran problema es la inseguridad. En este tema seremos claros: control político estricto, respaldo a la fuerza pública y uso intensivo de tecnología para desarticular mafias y recuperar el control del territorio.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. La Constitución de 1991 es sólida y garantiza derechos que no deben ponerse en riesgo. Los cambios se hacen con los mecanismos que ya existen, no abriendo una incertidumbre institucional.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Rotundo No. Colombia no necesita ningún tipo de reelección ni cambios de reglas para mantenerse en el poder; necesita instituciones fuertes y reglas claras que se respeten.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. El Estado debe dialogar con algunos actores y con reglas claras y límites; pero no legitimar estructuras criminales que viven de economías ilegales y usan a las comunidades como escudo. La seguridad y la tranquilidad de los colombianos no se negocian.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Es bien complejo. Los diálogos deben revisarse con lupa y caso por caso, con límites, reglas y un marco claro y verificable. Pero es innegociable que toda la capacidad del Estado debe usarse sin temor para desarticular estas estructuras.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Colombia ya tiene un marco para el cannabis medicinal. Avanzar en su regulación permite dar golpes a estructuras mafiosas que generan violencia, generar empleo formal y recaudar impuestos; el prohibicionismo extremo solo ha fortalecido las economías criminales.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, pero solo en casos estrictos: enfermedad grave e incurable en fase terminal, con diagnóstico científico y respetando siempre la autonomía del paciente, quien debe poder elegir entre eutanasia o cuidados paliativos.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí. Se requiere una reforma tributaria para corregir inequidades del sistema: hoy las grandes empresas pagan una tasa efectiva cercana al 22 %, mientras las pymes pagan alrededor del 29 %, pese a que representan el 99 % del tejido empresarial y generan cerca del 80 % del empleo. En personas naturales ocurre una distorsión similar, donde el 3 % más rico tributa menos que sectores de ingresos medio-altos. La reforma debe eliminar beneficios injustificados y, desde el Congreso, ejercer control político para fortalecer el recaudo de la DIAN y combatir la evasión y la elusión.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sin lugar a dudas. Los congresistas no pueden pedir sacrificios de los ciudadanos mientras mantiene privilegios.Por eso destacamos la decisión del actual gobierno en eliminar una prima alta para los Congresistas que resultemos electos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sobre actividades de culto NO, pues las iglesias ejercen una labor social muy importante en diferentes territorios del país en lugares incluso que el Estado no llega.Sin embargo, si se adelantan actividades comerciales con ánimo de lucro (ej. Alquiler de salones, producción de eventos, entre otros) deben pagar impuestos sobre dichas actividades.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Acabar con la reelección indefinida de congresistas. Fortalecer y blindar la institucionalidad electoral (CNE/Registraduría) para que el control y la vigilancia no dependan de cuotas partidistas. Financiación y control de campañas más estrictos y en tiempo real. Menos dependencia de plata privada, más trazabilidad, auditoría y sanción efectiva. Partidos más fuertes Regular de forma clara coaliciones y cerrar la puerta al transfuguismo que debilita partidos y engaña al votante.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mediante seguimiento y control político garantizar el cumplimiento de diferentes normas que nuestro proceso ha propuesto e impulsado como la ley de mujer rural campesina y de la pesca (Ley 2462 de 2025), Equidad en altos cargos del Estado (Ley Estatutaria 2424 de 2024), Creación y regulación de fondos FEM (Ley 2535 de 2025) entre otras.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La lucha contra la corrupción exige dos cosas: tecnología y sanción. Sistemas de información en tiempo real, transparencia total en la ejecución de los recursos y control ciudadano para detectar irregularidades a tiempo; pero también mano dura: ampliar penas y aplicar sanciones efectivas para que robar lo público tenga consecuencias reales. Sin castigo ejemplar, no hay lucha anticorrupción creíble.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Es entendible la desilusión con la institucionalidad. Para la mayoría de colombianos no ha cumplido con sus expectativas. Frente a esa realidad, la única respuesta posible es trabajar distinto: escuchar en los territorios, servir con coherencia y resolver con resultados. Mi compromiso es mantener un contacto permanente con las comunidades, llevar su voz al Congreso y votar de manera consistente para que la política vuelva a responderle a la gente.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Las relaciones se deben manejar a través de los canales diplomáticos establecidos en el marco del respeto, pero con contundencia protegiendo los intereses superiores de la nación.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña está financiada con recursos propios, préstamos que tramité en el partido y bancarios que actualmente están en curso a espera de aprobación.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Esperaremos las consultas del 8 de marzo y las decisiones que se tomen al interior del Partido Verde.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La Reforma Rural Integral sin duda debe continuar y ahondarse. Transformar el campo no tiene color político ni ideológico. Fortalecer el sector agropecuario es una decisión estratégica para el desarrollo del país y uno de los motores reales para impulsar la economía colombiana. El buen vivir campesino debe ser un propósito nacional. La Paz Total, como está, debe acabarse. El giro debe ser abrupto en ese tema.

