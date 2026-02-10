“Por qué votar por”: José de Jesús Gamboa, candidata a la Cámara

Por qué votar por José de Jesús Gamboa, candidato a la Cámara. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Deseo aportar a un nuevo proyecto de nación, incluyente y respetuoso de nuestros derechos . Un país que incluya a los migrantes y que participe en la construcción de vida digna de todos y todas. Mi proyecto se inscribe en la búsqueda de la paz y de la justicia social y ambiental.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Buscaré el reconocimiento de la Colombia Fuera de Colombia como sujeto político para construir una política integral de migración, en donde los migrantes y exiliados puedan aportar en todos los sentidos (económico, politico, cultural, social) a la construcción de un nuevo país. Una colombianidad en el exterior que tenga acceso y garantía a derechos y de participación para aportar a la nueva nación.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Considero que la desigualdad en el pais se ha construido sobre privilegios que tienen que ser abolidos. Todos y todas tenemos derecho a la igualdad en términos de oportunidades. La desigualdad hace que se construyan posiciones políticas en donde la ausencia de ética, de humanidad y de justicia no permiten construir un marco normativo que garantice el desarrollo de todo el país; que avancemos juntos hacia la vida digna de un país soberano.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Estamos por una constituyente participativa, en donde haya garantías para que se respete el resultado y que esté al servicio de unos pocos. El nuevo modelo de país debería cambiar por uno que interprete la pluralidad y que se asegure de reconocerle un espacio político y económico a cada uno de nosotros y nosotras. Ejercicio democrático en el que la Colombia fuera de Colombia deberá estar presente con los aportes de los ciudadano y movimientos organizados existentes.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Eso hace parte de los procesos democráticos, en función de la necesidad de mejorar el sistema de participación democrática y de construcción de nación, se debe estar abierto al cambio.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Estamos de acuerdo con la paz en sentido integral, con reformas profundas que modifiquen los cimientos que causan el conflicto: educación, acceso a recursos, vida digna. La paz debe construirse comúnmente.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Esa temática se tiene que abordarse a nivel regional con la sociedad civil. Es desde lo regional que se pueden analizar la diversidad de condiciones que deben conducir al desmonte de los grupos ilegales.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Eso debe ser resuelto en un plebiscito a fin de tener en cuenta el fracaso de la política antidrogas que se ha desarrollado hasta ahora.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Es necesario buscar nuevos horizontes en la forma de comprender la vida y la muerte. Cada ser humano tiene derecho a tener una muerte digna, esto debe ser discutido por la sociedad y sobre todo, se debe garantizar que el sufrimiento humano al final de la vida no afecte la dignidad de los individuos.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Una reforma tributaria es necesaria siempre y cuando vaya en el sentido de garantizar una igualdad de oportunidades, la reducción de la injusticia social y la garantía del acceso a recursos de todos los colombianos y colombianas.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, debe reducirse de manera general. No solo teniendo en cuenta las primas recientemente suprimidas por Petro sino otras primas de altos funcionarios cuyos salarios denotan una serie de privilegios. La sociedad colombiana es una de las mas desiguales del continente, bajar el salario de los congresistas es una muestra de voluntad de querer superar las desigualdades.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Si, todas las iglesias deben contribuir al funcionamiento del Estado y sin distinción alguna. La separación entre Iglesia y Estado se hizo desde el siglo XIX en Colombia. Ya es hora de que abordemos una realidad en la que un Estado Laico trata con igualdad a las diferentes instituciones de la sociedad.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Todo sistema político requiere una reactualización; sobre todo en término de participación, de garantías de derechos y de fortalecimiento de la democracia.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Desde la curul internacional se debe dejar espacio para que las mujeres participen en las instancias. de decisión, no sólo de políticas públicas que conciernen a la Colombia fuera de Colombia sino también en las instancias administrativas de la cancillería. La mujer debe ocupar un lugar central en la gobernanza del Estado.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Desde nuestro proyecto politico necesitamos una revolución ética, una garantía moral que deberá ser medida por los colombianos y colombianas a medida que se ejerce la autoridad del Estado. Nuestro compromiso es con el desarrollo de una actividad legislativa transparente y ética.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Hay que hacer que los legisladores se comprometan más con la necesidad del pueblo colombiano. No se trata solo de mejorar la imagen, sino de hacer efectiva una gobernanza que garantice los derechos integrales de la población y particularmente de los más desprotegidos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

La paz está en el centro de nuestra campaña y eso implica la paz regional. Colombia debe acudir a todos los mecanismos diplomáticos con tal de garantizar una salida a los diferentes conflictos. Estoy convencido de que existen medios de diálogo que ayudarán a encontrar una relación más equilibrada con los Estados Unidos y una relación diplomática de respeto para la sociedad venezolana.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña está financiada con aportes del movimiento social. Es una campaña que funciona con la voluntad de la gente, sin salarios, ni bodegas. No le pagamos a nadie, cada uno pone lo que puede de manera individual.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo a Iván Cepeda porque es el proyecto del Pacto Histórico, él representa el ideal de nueva nación, de una Colombia soñada y próspera para todos.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Hay transformaciones profundas adelantadas en el gobierno de Petro, particularmente las que tienen que ver con las reformas sociales. Es necesario que el Estado garantice reformas que permitan que la gente salga de la pobreza para que el país sea un lugar interesante para la inversión de diferentes actores económicos.

