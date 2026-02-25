“Por qué votar por”: Juan Camilo Salazar, candidato a la Cámara

Juan Camilo Salazar Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Cambiar la política del país a partir de un trabajo serio en 5 temas en los que se enmarca mi agenda legislativa: crisis climática, formalización minera, lucha contra la corrupción, lucha contra la pobreza y control político a la contratación por prestación de servicios a profesionales.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Nunca, mi hoja de vida es el mayor capital para renovar el congreso.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La lucha contra los delitos ambientales y la consolidación de la paz y seguridad en zonas mineras de Antioquia pasa por facilitar la formalización de pequeños y medianos productores. Estos territorios requieren gobernanza colaborativa entre las comunidades y la institucionalidad .

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La corrupción, muchas instituciones y entidades del Estado cumplen funciones esenciales para la seguridad, justicia, salud, educación, entre otros temas que definen el presente y futuro de una sociedad. Sin embargo, cuando aparece la corrupción, las instituciones dejan de atender el interés general por responder a los intereses particulares de una clase corrupta enquistada por años en el Estado. ¿Cómo enfrentarla? Estonia es un buen ejemplo; hizo una apuesta decidida por la transparencia en la contratación pública e implementó métodos tecnológicos para garantizar la trazabilidad de cada responsable en la contratación pública, al mismo tiempo que el sistema permite realizar una autoverificación en tiempo real de requisitos con interoperatividad entre bases de datos oficiales para identificar patrones sospechosos de corrupción. Colombia debe avanzar en esa ruta porque Secop 2 es un sistema obsoleto frente a las posibilidades tecnológicas que ofrece el mundo.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

NO. El problema de Colombia no es la constitución es la ineficiencia del Estado. Por ejemplo, contamos con cerca de 10 leyes sobre lucha contra la corrupción pero el Estado no es capaz de responder a esas pretensiones contempladas por ley, pero esto pasa con otros problemas que enfrenta el país, que no se resuelven con leyes, sino que debe modernizar la institucionalidad para cumplir de manera eficiente con cada uno de los derechos establecidos por nuestra carta de constitución.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Yo participe de manera directa en el proceso de dejación de armas de las Farc, y lo que escuche de los mandos medios fue que su capacidad de confrontación fue disminuida a tal punto que era difícil sostener la dinámica de combate que habían alcanzado en la década de los 90 y principios del siglo XXI. Con esto que quiero decir, es que hoy la paz total tuvo la absurda pretensión de negociar con grupos armados ilegales dando demasiadas concesiones que por el contrario les permitió fortalecerse y sentir una posición favorable frente a las negociaciones. Es necesario enfrentar estos grupos armados, muy ligados hoy al narcotráfico y la rentas ilegales, con toda la fuerza del Estado.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Respeto la regulación con la que hoy cuenta el país.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Respeto las condiciones establecidas hoy por la ley.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Los recursos que hoy necesita el Estado deben buscarse en estrategias para disminuir el Estado, en la explotación de hidrocarburos, en la formalización de la pequeña y mediana minería y por supuesto en la lucha contra la corrupción.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si, y de paso reconocer mejores salarios para los profesores.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

No.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Respaldaré toda iniciativa que proteja y promueva la participación de la mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Así es, por eso realizaré control político sobre las leyes con que hoy cuenta el país con especial énfasis en la adopción de tecnología de punta para identificar patrones de corrupción y prevenir el robo. Por otra parte, buscaré el aumento de penas para corruptos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Pues no depende de un solo congresista, la renovación del congreso para estás elecciones debe ser representativa para que sus debates y leyes sean de altura y compromiso honesto con el país.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Luego de la captura de Maduro, apoyar una transición pacifica del poder. Y con Estados Unidos conservar y seguir construyendo la mejor relación posible con uno de los mayores aliados internaciones que tenemos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Parte con recursos propios y con algunas donaciones de amigos y familiares. Es una campaña muy austera con mucho trabajo de personas cercanas.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Sergio Fajardo ya demostró que sabe gobernar; ningún alcalde de Medellín o gobernador de Antioquia ha logrado las calificaciones y aprobación ciudadana de Fajardo. Por otra parte, se ha negado a hacer campaña con corruptos y partidos tradicionales, y también entiende que en una campaña no se puede buscar votos con discursos de odio y división. Sergio es el presidente que Colombia necesita.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La restitución de tierras ha sido interesante, pero no sostenible, se debe entregar tierras pero con acompañamiento sostenido del Estado.

