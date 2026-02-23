“Por qué votar por”: Juan Carlos Bernal, candidato a la Cámara

Candidato Juan Carlos Bernal. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser congresista es servir a Colombia contribuyendo a mejorar el sistema de salud, defender la vida, la dignidad de los pacientes y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a un Estado transparente y eficiente.

Quiero llevar al Congreso la voz de quienes hoy padecen las deficiencias del sistema: la falta o demora en la entrega de medicamentos, la atención médica inoportuna, las dificultades de los pacientes crónicos, las necesidades de quienes requieren trasplantes de órganos y las condiciones injustas del personal de la salud, especialmente los bajos ingresos y los retrasos en sus pagos.

Mi propósito es representar a todos aquellos que hoy no son escuchados, para que las decisiones públicas se traduzcan en soluciones reales que mejoren la vida, la salud y la dignidad de las personas.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Sanar a Colombia: salud, reparación y organizar el sistema de salud Generación de empleo y reducción de la informalidad. Revolución educativa para la era digital. Alianza para salvar a Colombia con cooperación de todos los estamentos públicos, la sociedad civil, la iglesia y así reconstruir valores y confianza. Política de desarrollo social de alto impacto: romper con los ciclos de pobreza para que se logre una articulación entre sectores, con evaluación de resultados. La protección de las mascotas será otro de los puntos importantes en mi gestión para crear un sistema veterinario solidario para la protección de los animales.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema es la crisis humanitaria de la salud; si no hay salud, no hay vida. Tenemos que sanar a Colombia a través de una reforma a la salud que le sirva a todos los colombianos, que garantice preservar el modelo de aseguramiento, la equidad en salud, poniendo al día todos aquellos problemas de pacientes a los que no atienden con sus tratamientos, la atención integral, la prestación de servicios eficientes, el talento humano en salud y ver que todos los modelos de salud sean iguales en todos los sectores del país.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No estoy de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente; la constitución del 91 debe respetarse y debemos respetar el equilibrio de poderes. Este Gobierno hizo una propuesta populista de Asamblea Nacional Constituyente y no la apoyó.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No apoyo la reelección presidencial inmediata, ni apoyo reformar la Constitución para asuntos políticos, el presidente debe estar cuatro años y debe garantizar, un gobierno transparente, eficiente y con resultados.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Como lo ha dicho Sergio Fajardo, a partir del próximo 7 de agosto se acabará la paz total, que lo que logró fue aumentar el conflicto interno, que generó víctimas y que niños se hayan vinculado al conflicto interno, de manera que hay que generar políticas serias a partir del 7 de agosto y no permitir que a los jóvenes se les pague por no delinquir; eso es absurdo.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Creo que antes de sentarse hay que poner condiciones como gobierno; se debe fortalecer la fuerza pública, porque se debe recuperar la credibilidad en la institucionalidad; hay que tecnificar todas las instituciones del gobierno para solucionar problemas estructurales en la salud, la educación, el trabajo, el empleo, la superación de la informalidad. No a las conversaciones con los grupos armados ilegales si no se ponen unas condiciones mínimas: cero narcotráfico, cero reclutamiento de menores y que los grupos ilegales demuestren que tienen voluntad de hacer una verdadera paz, que no revictimicen a las personas, no llamarlas víctimas del conflicto Por ahora, hay que fortalecer el Estado antes de realizar diálogos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No apoyo la legalización de las drogas ilícitas en Colombia, cero tolerancia al consumo de niños, niñas y adolescentes. Hay que avanzar en evitar que sus niños consuman drogas. No estoy de acuerdo con la legalización. Rechazo contundentemente esa posibilidad. Porque Colombia no tiene sistemas de rehabilitación; el 90% de municipios no vincula la prestación de servicios para rehabilitar a los consumidores. Bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo con la legalización.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No estoy de acuerdo con la eutanasia; Dios es el único dueño y dador de la vida; es Él quien decide cuál es el momento.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Por supuesto que se requiere una reforma tributaria, pero basada en evidencia técnica, basada en identificación de necesidades, para poder oxigenar, por ejemplo, los problemas de salud y para solucionar otros vacíos que tiene la institucionalidad, pero por ahora creo que lo más importante es poner en orden la casa con el gobierno adentro, optimizando los recursos al máximo.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí estoy de acuerdo en reducir el salario de los congresistas; no es posible que haya tanta corrupción en el Congreso y que los congresistas sigan ganando tanto dinero sin hacer nada. Voy a acabar con las sesiones no asistidas de los senadores y los representantes a la cámara; es necesario que haya mayor disciplina y diligencia en el Congreso y leyes con mayor calidad y no hacer proposiciones inútiles.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No estoy de acuerdo con el pago de impuestos por parte de la Iglesia; su labor social es muy importante y una pastoral muy fundamental. La iglesia tiene presencia donde el Estado no la realiza. Por tanto, hay que respetar la libertad de culto y tener una alianza con la iglesia, para juntos promover el desarrollo en las regiones para ayudar a los más vulnerables, no a cobrar impuestos a las iglesias.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Por supuesto que tenemos que hacer muchas reformas al sistema político colombiano; una de las primeras es revisar la manera como se realizan las campañas políticas, cuáles son las condiciones para su financiación, revisar cómo es su infraestructura y quiénes están en desigualdad de condiciones frente a los mismos senadores y representantes. Es injusto que a muchos senadores y representantes les paguen un sueldo y ellos estén en campañas sin responder por su trabajo de legislar. Es inaudito que en pleno 2026 los congresistas estén en campañas y no ejerciendo su trabajo de legislar.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Para empezar, yo ayudaría a miles de mujeres, madres cabeza de familia, para que ellas tengan la oportunidad de acceder a un subsidio considerable de vivienda, con créditos que estén a su alcance y tengan un empleo digno en Colombia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Para hacerle frente a la corrupción, la tecnología es un fundamental aliado; haría sistemas digitales para hacerle seguimiento a todos los contratos, los desembolsos, el mapeo de las contrataciones y los beneficiarios, haría una investigación con IA de quiénes son las empresas que están contratando con el Estado y quiénes son los contratistas que reinciden. Haría la primera EPS digital para Colombia, para monitorear los recursos de la salud, la asignación de recursos y la entrega de medicamentos y los inventarios para que nadie se robe los recursos de la salud.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Yo realizaría varias cosas. Lo primero es hacer un portal digital para que todos los funcionarios de UTL denuncien a los congresistas que están pidiendo plata de sus salarios para financiarse, porque aquí hay una práctica enorme de contratos en que muchos senadores de partidos tradicionales le piden plata a sus asesores, y eso lo voy a denunciar y voy a promover un portal digital para que todos los funcionarios denuncien a quienes les piden plata de sus salarios. Así podemos sacar a todos los corruptos del Congreso.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

En las relaciones con los EU, creo que hay que fortalecer las relaciones para mejorar nuestra relación con ellos. Hay que realizar alianzas de cooperación para Colombia en salud, en reducción de la pobreza, en el control y la lucha contra las drogas. Además, EU siempre ha sido un aliado comercial, por eso debemos mantener las mejores relaciones con EU. Con Venezuela hay que pedirle que liberen a los presos políticos, exigiendo una transición democrática y elecciones libres en Venezuela, para que el pueblo pueda decidir su futuro, sin que ningún país les imponga. Venezuela es un narcoestado y Colombia debe proteger sus fronteras para reducir el tráfico de estupefacientes y el paso de guerrilleros en la frontera.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña la estoy financiando de la manera más transparente y con cuentas claras, registrando mis gastos, los cuales han salido de mis ahorros personales.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo a Sergio Fajardo como un candidato que promueve las nuevas mayorías, que no polariza, que trae proyectos serios para el Congreso de la República, como acabar la paz total con propuestas para la salud, que haya una reforma que sea concertada con todos los sectores y algo que visibilice realmente la crisis de la salud y que busque soluciones para la sostenibilidad del sistema de salud.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Del gobierno de Gustavo Petro no considero que deba seguir ninguna reforma, ni laboral, ni la pensional, ni la de salud; creo que ha sido un pésimo gobierno y debe acabarse. Hay que construir reformas que verdaderamente le sirvan al pueblo colombiano, para que se sientan apropiados y que no haya división entre los colombianos y que tengamos una visión común en el desarrollo.

