“Por qué votar por”: Juan David Escobar Cubides, candidato al Senado

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Cuento con una agenda legislativa disruptiva, innovadora y diferente enfocada en dos aspectos puntuales: el primero, resolver problemas puntuales, y el segundo, modernizar sectores productivos del país. Allí radica la esencia de nuestra propuesta.

Mi objetivo es recuperar la dignidad y la confianza del Senado de la República. Ello lo lograremos proponiendo iniciativas de alta calidad encaminadas a generar alto impacto en la sociedad. El propósito superior es darle un nuevo aire a la política.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Nunca he tenido una sola investigación disciplinaria, administrativa o penal. Tengo las manos limpias y esa es mi carta ética de presentación.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Presentaremos el proyecto de ley de telemedicina avanzada con inteligencia artificial para zonas rurales y de difícil acceso. Con este pretendemos contribuir al acceso al sistema de salud de zonas marginales. El enfoque es impactar a la Colombia profunda, a donde aún no llegan servicios esenciales como la atención en salud. Presentaremos también el proyecto de ley de seguridad agroalimentaria con IA y agricultura de precisión nacional. Con una idea clara y disruptiva, pretendemos atacar un problema frontal de Colombia: el hambre.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Colombia tiene muchos problemas, pero los dos principales a los que queremos darle plena atención son la atención en salud y el hambre.

Una sociedad sin atención óptima en salud y con hambre está condenada al caos y a la violencia. También nos enfocaremos en presentar e impulsar iniciativas en materia educativa, en seguridad, justicia, arte, cultura e innovación.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

En mi calidad de abogado, considero que Colombia no necesita—por ahora—más procesos constituyentes. Lo que necesitamos es aplicar la constitución vigente y revisar las reformas constitucionales a las que haya lugar, pero no derogar la Constitución de 1991 en su totalidad porque no podemos derogar aquello que aún no logramos aplicar a cabalidad. Eso no es serio.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría la figura de la reelección presidencial porque está probado que aquella genera desgaste en la gobernabilidad. No obstante, considero que la gobernanza estratégica sí debería contar con un periodo de 5-6 años, por lo cual me parece pertinente revisar la extensión del periodo presidencial.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Ni respaldo ni continuidad a la paz total del presidente Petro. Necesitamos establecer procesos serios de sometimiento donde haya previamente una demostración de voluntad real de paz por parte de los grupos ilegales.

No pueden haber concesiones ni complacencias de ningún gobierno hasta que los violentos nos demuestren con acciones concretas su intención real de querer hacer la paz.

En primer lugar, nos deben demostrar su intención sincera de hacer la paz. En segundo lugar, deben someterse y, en tercer lugar, revisamos qué es susceptible de negociar. Ese es el conducto regular en el que creemos.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, pero con una condición clara e innegociable: debe mediar un pleno sometimiento previo por parte de esos grupos ilegales. Sin este, no puede haber diálogo, sino ejercicio efectivo de la acción contundente del Estado.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No podemos legalizar el narcotráfico; jamás. No obstante, es importante discutir de manera puntual y rigurosa la legalización de la producción y consumo de marihuana. En California, aquella generó en 2024 unos $4,660 millones de dólares. Colombia podría mejorar su enorme déficit fiscal a través de ello, y esta es una discusión que llevaremos al Congreso.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Soy provida. Pero reconozco que hay ciertos casos puntuales en los que las personas tienen derecho a elegir una muerte digna a fin de cesar su sufrimiento.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Es un tema que debemos revisar con precisión porque sí se requiere, pero no podemos permitir que continúe siendo la clase media —el ombligo de la economía— la que pague las consecuencias.

Debemos explotar los recursos naturales disponibles en Colombia, principalmente para alcanzar dos propósitos: el primero, mejorar el recaudo sin grabar a las personas. El segundo, equilibrar el déficit fiscal. Ello con miras a alivianar la carga tributaria y cuidar el bolsillo de los colombianos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Por supuesto. Una vez esté en el Senado, presentaré incansablemente la iniciativa para ello. Muchos hacen alarde de querer hacerlo, pero no lo hacen porque no les conviene. Yo seré insistente en ello.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, considero que las iglesias no son personas jurídicas ni naturales. Son espacios para el encuentro con Dios, la reflexión y la unión entre sus fieles.

Quien aporta su ofrenda lo hace de corazón, no está obligado a hacerlo y las iglesias no exigen lo mismo con ánimo de lucro, sino de servicio social. ¿Cómo grabar un espacio sagrado que no genera una actividad con ánimo de lucro?

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Tenemos que llevar al Congreso la discusión sobre la descentralización administrativa, una figura que trajo la Constitución de 1991 y que lamentablemente aún no se ha puesto en marcha de la manera que quisiéramos. También debemos revisar el Sistema General de Participaciones (SGP), el cual está directamente ligado a la figura de la descentralización administrativa.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Establecer el mismo porcentaje de participación, verbigracia 50-50%, en todos los procesos democráticos, de selección y de concurso de méritos. Aunque ello debemos hacerlo dando ejemplo: mi Unidad Técnica Legislativa estará integrada por mitad mujeres y mitad hombres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Hay que establecer inteligencia artificial en todos los procesos de contratación pública a nivel nacional, departamental y municipal. Con ello ya estamos dándole un golpe fuerte a los corruptos. Es muy simple: las personas mienten y se corrompen, la tecnología no.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Tres acciones concretas: la primera, presentaré un balance de rendición de cuentas cada ocho días. La segunda, socializaré permanentemente con la ciudadanía las propuestas que presentaremos en el Congreso. La tercera, seremos una curul abierta a todos los interesados; estaremos abiertos al diálogo con todos los sectores socioeconómicos y poblacionales del país.

La manera más efectiva de recuperar la confianza ciudadana es involucrando a la misma de manera directa y permanente en nuestros procesos de gestión pública. Necesitamos que el ciudadano se sienta incluido, involucrado, a fin de recuperar su confianza. Nuestra apertura será total con miras a garantizar la participación ciudadana. El ciudadano que es tenido en cuenta y que participa se siente cómodo, feliz y satisfecho. Y ello es lo que genera un activo intangible como la confianza.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Fortalecer y estimular la relación con nuestro aliado comercial y de seguridad más importante de todo el hemisferio. Apoyar la transición democrática en Venezuela. Mi propuesta no solo es pública, sino también privada. Para algunos de los proyectos de ley que quiero poner sobre la mesa, necesitaré la asesoría de compañías americanas de altísima calidad como Nvidia, Palantir, entre otras. Haremos esa gestión público-privada.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Soy un ciudadano proveniente del sector privado. Mi campaña es autosostenible. La he financiado con ahorros personales provenientes del trabajo duro y dedicado. Y será una de las campañas más baratas y eficientes de toda la contienda electoral.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré a un candidato de centro derecha, dispuesto a gobernar con lógica, datos, evidencia científica, sentido común y plena coherencia.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La única política que debería continuar del presidente Petro es la Reforma Agraria y Adquisición de Tierras. Pero con una salvedad: allí hay aspectos que debemos revisar y corregir.

Considero apropiado poner a producir la tierra improductiva. Ese propósito es noble, la cuestión es ¿de qué manera hacerlo sin conculcar derechos patrimoniales de propietarios y terceros? Vamos a dar esa discusión técnica en el Senado. Todo lo demás no debería continuar bajo el mismo rumbo.

