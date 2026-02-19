“Por qué votar por”: Juan Manuel Cortés, candidato al Senado

Candidato Juan Manuel Cortés. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Poder realizar un cambio en la vida de los colombianos, inculcando principios y valores en nuestros niños, regresarle la dignidad a nuestra fuerza pública, generar incentivos para el relevo generacional del campo.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mejoramiento del sistema de salud de la fuerza pública.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La inseguridad que se gesta desde los centros de reclusión. Es necesaria una reforma al INPEC para que las cárceles sean centros de resocialización y no universidades del crimen.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. La Constitución Política de 1991 tiene todas las herramientas jurídicas necesarias para legislar.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, pero no como se ha venido haciendo con la paz total. En los diálogos con grupos ilegales, son ellos quienes deben acogerse a las condiciones del Gobierno, en el marco de la legalidad.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo todo proyecto de legalización de drogas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, para quitarle carga a los empresarios, que son los que mueven la economía del país.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, cambiaría el régimen de partidos políticos, para que no queden monopolizados por las familias de siempre.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Radiqué un proyecto que se llama Mujeres a la tarima, que busca igualdad en la contratación de artistas mujeres en Colombia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Condena perpetua y extinción de dominio para los corruptos, así como veto político a los familiares en primer y segundo grado, para evitar que con los dineros de la corrupción, gobiernen en cuerpo ajeno.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

XXX

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

XXX

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

XXX

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

XXX

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

XXX

