“Por qué votar por”: Juan Pablo Camacho López, candidato la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Porque mi historia de vida es una muestra de lo que viven la mayoría de familias bogotanas, esa es mi motivación. Representar a esas comunidades, organizaciones sociales y ciudadanía con la que hemos trabajado durante años, cansados de levantar la mano y ser ignorados; voy al congreso a alzar la voz porque juntos podemos hacernos escuchar más fuerte.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Radicaré una reforma a la justicia que acabe con la impunidad, que defienda al ciudadano de los abusos y la desesperanza, que haga valer nuestra tranquilidad, una que defienda al consumidor y nos garantice el derecho a elegir. Que nos respete el acceso a salud digna, oportuna y sin esperas innecesarias.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Creo que en Colombia se ha perdido la capacidad de construir acuerdos, y eso está frenando las soluciones que la gente necesita. Hoy vemos un Gobierno que no discute, cerrado en su propio monólogo, y sectores de oposición que tampoco han tenido la voluntad de sentarse a concertar. El país necesita más consensos para sacar adelante las reformas que la gente realmente necesita.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Colombia hoy necesita recuperar la capacidad de construir acuerdos, no abrir procesos que profundicen la polarización. La Constitución de 1991 es la única en la historia del país que es producto de un acuerdo político de la sociedad colombiana e impulsado principalmente por los jóvenes, que faculta al Congreso para realizar las reformas que sean necesarias sobre la base del respeto por la democracia.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La democracia se fortalece con la alternancia en el poder, con control en el debate de ideas. Colombia debe construir proyectos de largo aliento que no dependan de un caudillo, sino de instituciones sólidas y del respeto por las reglas democráticas.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. El Gobierno nacional se equivocó con la paz total y eso ha impactado la seguridad en varias regiones, donde estructuras criminales han fortalecido corredores ilegales para tráfico de armas y drogas que afectan a los colombianos.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, siempre y cuando eso no implique negociar la soberanía territorial ni restringir las acciones de las FFMM. Las diferencias y las negociaciones son inherentes a los seres humanos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí. La legalización de la marihuana permitiría regular el negocio, reduciendo la influencia de ejércitos ilegales, el tráfico de armas y los asesinatos de líderes sociales en zonas de alta producción. Sin embargo, es importante recordar que Colombia ya no es solo un país productor, sino también un país consumidor, por lo que este tema debe abordarse como un asunto de salud pública. La regulación debe incluir estrategias de sensibilización y prevención del consumo a temprana edad, garantizar espacios seguros y delimitados para el consumo, y al mismo tiempo asegurar áreas libres de consumo que promuevan una convivencia sana entre consumidores y no consumidores.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí. Vivir y morir con dignidad.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, pero debe ser técnica, justa y enfocada en cerrar brechas sociales sin ahogar la generación de empleo ni la inversión productiva. Colombia no puede estar eternamente condenada a la lucha de clases producto de reformas tributarias ideologizadas.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. La política y el servicio público no pueden convertirse en un negocio; deben ser un servicio, no un privilegio. Aunque el Gobierno dio un paso al eliminar la prima de servicios para los congresistas, aún hay funcionarios con salarios mensuales muy superiores a los de cualquier colombiano en un año de trabajo.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No. Es necesario ampliar la discusión incluyendo a sectores políticos, ciudadanía y las instituciones.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Creo que se debe acabar con las puertas giratorias, el poder no se puede utilizar para que los políticos de los grandes partidos tradicionales acomoden los cargos públicos a su conveniencia. Esto es consecuencia de las barreras a la participación de los movimientos y partidos pequeños. Su participación se debe garantizar por medio de coaliciones que les permita alcanzar los umbrales electorales para que puedan ser parte de las corporaciones públicas y aportar al desarrollo de la nación.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Desde el Congreso de la República brindaremos espacios para implementar progresivamente un sistema que reconozca, redistribuya y remunere el trabajo de cuidado no pago atendiendo la seguridad social para cuidadoras implementando un cuidado comunitario en articulación con las diferentes localidades de Bogotá.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mi propuesta es atacar la corrupción con herramientas concretas y medibles. Primero, trazabilidad digital obligatoria del gasto público para que cada peso pueda ser auditado entiempo real. Segundo, sanciones ejemplares que incluyan pérdida total de beneficios e inhabilidad real para volver a contratar con el Estado. Y tercero, fortalecer la educación entorno a la veeduría y control ciudadano.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Propongo un Congreso de puertas abiertas. Los congresistas nos debemos a la ciudadanía y a ella debemos rendirle cuentas de manera permanente. Para recuperar la confianza, impulsaré tres acciones concretas: trazabilidad digital obligatoria del gasto público, sanciones más duras contra la corrupción con pérdida total de beneficios, y protección real para quienes denuncien hechos de corrupción.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener relaciones diplomáticas responsables, defendiendo los intereses de Colombia, la migración ordenada, la seguridad regional y la cooperación económica.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia con aportes legales, transparentes y reportados ante las autoridades electorales. La política debe ser transparente desde su financiación.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré a Juan Manuel Galán porque es el candidato del Nuevo Liberalismo, el partido con el que soy coherente ideológica y políticamente, y porque representa una propuesta basada en la defensa de las instituciones, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe continuar la política de restitución de tierras. El Gobierno ha acertado en la idea de reparar la deuda histórica con los campesinos. Sin embargo, se ha equivocado profundamente en la implementación de la paz total. Las regiones apartadas están cada vez más sumidas en la violencia.

