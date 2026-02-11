Por qué votar por Juan Sebastián Gómez, candidato al Senado. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Unir al país desde la diferencia: menos gritos, más acuerdos y resultados. Defender la Constitución de los extremos. Trabajar por el arte, la cultura y el barrismo social. Defender lo público y a la gente real que sostiene a Colombia: jóvenes, familias y regiones.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No. Mi trayectoria es transparente, como todas las personas que están en lo público siempre he mostrado mi quehacer

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Defender la Constitución para que no sea manoseada ni cambiada para beneficio personal. Impulsar el “derecho a pedir ayuda”: salud mental y convivencia. Proyecto de ley de barrismo social, no más cultura mafiosa.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la desigualdad, que termina siendo caldo de cultivo para los discursos populistas, y la polarización que paraliza: nos mantiene en pelea y sin soluciones. Solución: un desarrollo más armónico para el país donde los recursos lleguen a las regiones y los municipios de 5a y 6a categoría para que puedan salir del subdesarrollo en el cual se encuentran, con acuerdos serios, instituciones fuertes y resultados medibles en lo público.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. La Constitución se defiende y se cumple. Las reformas deben hacerse por los canales institucionales, sin atajos.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Las reglas no se cambian para acomodar a un gobierno. Se cuida la alternancia y el equilibrio de poderes.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Ha sido una política mal manejada y por eso el país tiene un problema de seguridad. Paz con verdad, verificación, reparación a víctimas y autoridad del Estado en el territorio. Colombia requiere además una reforma a la justicia .

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, con reglas: cero verificable, cero reclutamiento, cero extorsión, consecuencias por incumplir y voluntad absoluta de dejar las armas. Sin impunidad automática: la justicia y las víctimas mandan.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

En Colombia estas sustancias no son ilícitas, es ilícita su comercialización y producción, lo que se requiere es una reglamentación donde este tipo de actividades seas monopolio del estado. En marihuana, abriré el debate con enfoque de salud pública, regulación responsable y control estatal. En drogas más duras: prevención, tratamiento, reducción de violencia y golpe a las finanzas criminales.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre la Eutanasia, y el derecho a morir dignamente, el Congreso de la República ya ha legislado sobre la materia, mi posición es a favor, con garantías y protocolos: dignidad, consentimiento informado y acompañamiento médico. El Estado debe cuidar la vida y también la dignidad en el final de la vida.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No, como primera opción. La gente está cansada de los impuestos. Primero: eficiencia del gasto, lucha real contra la evasión y privilegios, y reglas estables para empleo e inversión.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

En Colombia, el debate no puede limitarse únicamente al salario de los congresistas. Si bien ya se realizó una reducción en una de las primas que recibimos los congresistas, la discusión debe ser mucho más profunda y estructural.

Hoy existen funcionarios del Estado con ingresos superiores a los ochenta millones de pesos mensuales. Es indispensable revisar esos cargos de alta dirección, especialmente en entidades adscritas al Gobierno Nacional, donde se concentran salarios desproporcionados que, además, vienen acompañados de beneficios adicionales como viáticos, esquemas de transporte y otros privilegios.

De igual manera, es necesario evaluar con rigor los costos que representan los cargos diplomáticos para el país. Muchos de estos incluyen primas que deberían ser eliminadas, ya que están destinadas a gastos logísticos, operativos o incluso recreativos, sin una justificación clara frente a las necesidades actuales del Estado.

En el fondo, este es un debate sobre el tamaño, el costo y la eficiencia del Estado colombiano. Hoy el Estado es cada vez más grande, más costoso, más pesado y más lento en su ejecución. Por eso, la discusión debe ampliarse y enfocarse en una reforma integral que garantice austeridad, eficiencia y un uso responsable de los recursos públicos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Regla general: igualdad ante la ley y transparencia. Diferenciar lo social o solidario real de actividades económicas. Lo empresarial debe tributar.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Más transparencia y menos clientelismo. Reforma a financiación de campañas, listas más responsables y castigos reales a compra de votos y corrupción. Reglamentación de candidaturas por firmas. Sanciones a partidos por condenas de quienes ejercen poder público, alcaldías, gobernaciones y Presidencia de la República.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Paridad con dientes: cumplimiento, sanciones y apoyo real a candidaturas de mujeres. Ruta integral contra violencia. Más autonomía económica: empleo, cuidado y acceso a justicia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Lo público es sagrado. Contratación abierta por defecto. Datos. La corrupción es individual y personal: si la seguimos abordando como tema colectivo, vamos a seguir fracasando.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Transparencia total: agenda, votaciones, asistencia y gestión en tiempo real. Menos show, más trabajo. Rendición de cuentas periódica en regiones y canales digitales abiertos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Diplomacia firme y serena. Con Estados Unidos: cooperación en seguridad, migración e inversión. Con Venezuela: relación pragmática por frontera, comercio y gente.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Campaña austera. Financiada con amigos y donaciones.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A quien represente una Colombia que avance unida: respeto por la diferencia, democracia y resultados. Apoyo a Juan Manuel Galán: no a extremos ni a caudillismos; sí a acuerdos y reglas claras.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Seguir lo que amplía oportunidades reales: educación, empleo y protección social con ejecución y resultados. Acabar la política del grito, la pelea permanente y la ineficiencia que termina siendo corrupción.

