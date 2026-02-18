“Por qué votar por”: Juana Afanador, candidata a la Cámara

Juana Afanador, candidata a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Luchar por los derechos y la vida de las mujeres​.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Quitarles el fuero a los congresistas de la república. No puede ser que primero no sean juzgados por la justicia ordinaria como la ciudadanía que dicen representar, y que sean en cambio juzgados por la Corte Suprema de Justicia, a quien a su vez el Congreso juzga.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Uno de los mayores problemas del país es la relación entre el ejecutivo y el legislativo, lo que ha llevado a abrir una serie de focos de corrupción, que se han incrustado en el estado. La aprobación de leyes no puede estar sujeta a negociar cupos indicativos, puestos en el ejecutivo, lo que hace necesario cambiar esa relación y hablar de presupuestos programáticos, de un servicio civil basado en igualdad de condiciones para su acceso y una reforma a la justicia que elimine los fueros.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. La constitución de 1991 es una excelente constitución; lo que necesitamos es poder implementarla y fortalecerla, sin olvidar que ha sido objeto de cambios y reestructuraciones importantes. Algunos de los derechos adquiridos por nosotras las mujeres no pueden ponerse en riesgo en una asamblea constituyente que puede poner en jaque nuestros derechos y luchas ganadas.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Las formas del conflicto armado en Colombia han cambiado profundamente y el acercamiento de la paz total no ha querido admitir esos cambios y esas formas nuevas, para poder enfrentar a los nuevos grupos armados que se han reestructurado en los últimos 8 años.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No se trata de elegir entre negociar o bala, sino de encontrar el buen equilibrio entre las dos.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo total.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

De acuerdo​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

sí​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

No.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Reforma política​.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Tecnologías de la información para la prevención de feminicidios y violencias basadas en género.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Hay que cambiar la relación entre el ejecutivo y el legislativo.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Hay que acercar la relación con transparencia y renunciando al fuero especial.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener su soberanía y las relaciones con estos dos aliados estratégicos.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Particulares y he gastado lo menos posible.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Luis Carlos Reyes porque estoy convencida de que es un candidato serio, que tiene ideas y propuestas claras y se ha enfrentado de frente a la corrupción sin miedo y firme con sus convicciones.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Las políticas agrarias deben continuar y la paz total debería acabarse. En titulación de tierras a las mujeres campesinas, este gobierno ha hecho una labor necesaria y enorme. La paz total no se ha dado cuenta de que las formas del conflicto en Colombia han cambiado y que el enfoque que le ha dado este gobierno no ha dado frutos en materia de paz.

