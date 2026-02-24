“Por qué votar por”: Julia Miranda, candidata a la Cámara

Julia Miranda Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar por Bogotá, la Constitución del 91 y el Ambiente.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Sí, disciplinarias y fiscales.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Proyecto de ley de Guardaparques. Debemos terminar el trámite de proyectos importantes que hemos venido liderando, como el marco legal para la gestión integral de residuos y economía circular que tanto necesita el país. También debemos modernizar el Sistema Nacional Ambiental (SINA), crear la institucionalidad necesaria para recuperar el Río Bogotá.

También me gustaría participar en la construcción colectiva de la reforma a la salud y llevar a cabo una vocería clara en defensa de la Constitución de 1991, frente a cualquier intento de sustituirla.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Tenemos como país varios problemas principales. Unos que parecerían menos perceptibles, como la crisis climática. Otros más comentados, como el deterioro del sistema de salud. Necesitamos un Estado fuerte que dirija, que esté a la altura de los retos complejos. Pero también que sepa trabajar con la sociedad civil en su diversidad de sectores y fuerzas vivas, y con el sector privado. Debemos cumplir los compromisos que hemos hecho en mitigación y adaptación y prevenir antes que sea tarde los fenómenos adversos de la variabilidad climática para nuestras poblaciones vulnerables a desastres, degradación ambiental y, de manera especial, desplazamiento climático. Debemos lograr entre todos una reforma que reconozca lo avanzado en los temas de salud y realice los ajustes que sean del caso.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Una de las bases de mi campaña es la defensa de la constitución del 91. Creo firmemente que nuestra Carta Política tiene las herramientas y los equilibrios para solucionar muchos de los problemas más apremiantes de Colombia. El verdadero reto es desarrollarla y aplicarla.

Tenemos una Corte Constitucional que es patrimonio de todos los colombianos y cuyas interpretaciones hacen evolucionar el texto viviente de la Constitución. Además, cuenta con mecanismos de reforma eficaces. Hoy ya contamos más de 60 actos legislativos tramitados por el Congreso para ajustar aspectos específicos, de modo que no es necesaria ni recomendable una constituyente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No es una figura que deberíamos revivir, Pienso que el país ya pasó por esa discusión con la reforma del Acto Legislativo 02 de 2004 que la permitió y el Acto Legislativo 02 de 2015 que la prohibió. Debemos respetar la conclusión a la que llegamos como país representados en el Congreso como constituyente derivado, acerca de lo importante que resulta la alternancia democrática para el equilibrio y normal funcionamiento de las instituciones, los frenos y los contrapesos.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

La paz total fracasó. No sólo se percibe en la ruralidad, escenario por décadas de la guerra en Colombia, sino también en las zonas urbanas que están hasta el cuello de extorsión y homicidios por parte de los grupos armados de la supuesta paz urbana.

Debemos buscar un enfoque de paz donde los grandes beneficiados sean las víctimas incluida la naturaleza, tan golpeada por las hostilidades, y los ciudadanos en ejercicio de su derecho fundamental a la paz y no los grupos armados. Es fundamental para que eso ocurra, que el Estado recupere el control territorial con legitimidad y presencia integral, que resuelva aquellas problemáticas que le interesan a la gente. Que afectan su vida diaria .

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Este Congreso aprobó la ley 2272 de 2022, que es un marco jurídico habilitante para que el Gobierno pueda desarrollar conversaciones de paz. Sin embargo, está pendiente un marco jurídico de sometimiento a la justicia para organizaciones armadas que no tienen un estatus o carácter político. No vamos a aceptar que grupos armados fortalezcan sus capacidades en medio de conversaciones de paz. Tiene que haber seriedad y método para conversar y transparencia con el país.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí. Con el exsenador Humberto de la Calle y otros compañeros, presentamos al inicio de este cuatrienio un proyecto de acto legislativo para despenalizar el cannabis de uso adulto desde una perspectiva de salud pública conocida como de reducción de daños. El proyecto se archivó por tránsito de legislatura, pero voté a favor de proyectos similares en todas las oportunidades que tuve durante estos cuatro años. -Debemos tener un cambio de enfoque frente a las drogas. Pasar de un enfoque que criminaliza a uno de salud pública, preventivo y resolutivo, y que se acompañe especialmente con acciones de mayor atención a la salud mental y que tiene en cuenta las nuevas dinámicas asociadas al consumo de estupefacientes.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí. Voté a favor de garantizar el derecho a decidir la práctica de la eutanasia en todas las oportunidades que tuve. Creo que las personas deben tener derecho a decidir cómo y cuándo mueren, de manera informada, digna y sin coacciones. Es una legislación robusta la que se requiere porque hay muchos escenarios y variables prácticas diferentes que deben ser regulados humanamente, con mucho respeto y cuidado.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Por supuesto. Pero eso no significa automáticamente más impuestos. No es una forma sofisticada de decir que se debe recaudar más. Lo que debemos hacer es resignificar las reformas tributarias.

Ojalá que en adelante sean las menos posibles y que la próxima reforma tributaria sea para poner orden en ese caos normativo que hoy tenemos alrededor de los impuestos, sus exenciones, deducciones, descuentos y mecanismos. Es urgente una legislación tributaria más simple, entendible para el ciudadano y clara para todos los usuarios de las normas. Que equilibre las necesidades de recaudo con los derechos a la libre iniciativa privada.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

El debate no es solo cuánto ganan los congresistas, sino cómo se estructura la remuneración en todo el Estado. Sí es necesario revisar y racionalizar los salarios altos del sector público, empezando por congresistas y altos funcionarios.

Esa revisión debe hacerse de forma técnica, ligada a productividad, responsabilidades reales y comparables internacionales.

Más importante aún: eliminar privilegios injustificados en cualquier sector y nivel del Estado. No digo solo en el Congreso porque no se puede simplemente usar con fines electorales uno de los muchos ejemplos donde puede darse este fenómeno. Entonces toca estudiar caso a caso, sin estigmatización, sin prejuicio y sin distingos injustificados y aplicar las correcciones necesarias.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Claro que sí. Cuando realizan actividades económicas deben contribuir a la atención de las necesidades públicas. Además el principio de equidad tributaria impone al legislador evitar grabar más a unos que a otros sin justificación razonable, y tratar por igual a las personas, considerando para fines tributarios la capacidad económica.

Las actividades estrictamente religiosas, sociales o comunitarias deben seguir protegidas, pero no se puede permitir que se parapeten en esa protección los negocios que no quieran tributar.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, pero reformas responsables, no improvisadas. Fortalecer los partidos: menos personalismo, más programas y disciplina interna. Ajustes al sistema electoral para mejorar la representación y reducir la fragmentación extrema.

Reglas más estrictas de financiación y control del gasto electoral. Un tribunal independiente para lo electoral. Voto obligatorio. Quitar los poderes electorales a las altas cortes (elección del procurador y el contralor) eso las politiza. Volver a la cooptación plena para la elección de magistrados.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Promover la Participación equitativa y equilibrada de la mujer en lo público y en lo privado.

Protección efectiva frente a violencias basadas en género, con prevención y justicia oportuna, no solo discursos.

Autonomía económica de las mujeres: empleo, emprendimiento y acceso a crédito.

Enfoque territorial e interseccional: no es lo mismo ser mujer en Bogotá que en zonas rurales o afectadas por conflicto.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Endurecer los instrumentos de justicia. Es decir fortalecer las investigaciones y las penas. El enfoque tradicional de sanciones, comando y control ha sido decepcionante. Los enfoques recientes de la literatura académica apuntan hacia un trabajo más promisorio en fortalecer los factores que controlan la corrupción, como la independencia judicial, la libertad de prensa, la transparencia presupuestal. En paralelo, se debe trabajar con firmeza y mucho compromiso, para cultivar valores de integridad desde la educación y la cultura, con una conciencia ciudadana fuerte, de civismo y apropiación colectiva de lo público. Y naturalmente, independizar el control público del ejercicio de la política, porque la política no puede controlar a la política y persiste una sobrecogedora y vergonzosa percepción de impunidad.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Fortalecer los mecanismos de transparencia que tiene el congreso. Reestructuración de la comisión de acusaciones de la cámara. Hoy es ejemplo de total impunidad e inoperancia. Todos los aforados saben que las investigaciones nunca van a avanzar.

Animar como he venido haciendo a los ciudadanos, para que accedan y se apropien de las herramientas que el Congreso pone a su disposición para hacer seguimiento a la labor legislativa en tiempo real. Se pueden mejorar. Se puede hacer mayor pedagogía y despertar más interés públicos en estos temas, para superar estereotipos y valorar más el rol de los políticos profesionales en una sociedad, lamentablemente tan desacreditado por cuenta de los escándalos y desafueros reales que han ocurrido. Hay que persistir en el ánimo de acercar a la ciudadanía a los procesos legislativos reales. No sólo explicar qué se hace, cómo se vota y por qué. También seguir convocando audiencias públicas, foros y mesas técnicas para los proyectos de mayor interés y hacer parte activa a los ciudadanos en el proceso de expedir las leyes.

Debo decir que me duelen los casos de compañeros congresistas hoy presos o investigados. Pero la legitimidad se reconstruye cuando la gente ve coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y eso es la integridad. Cuando no hay grietas en nuestro proceder. Busco siempre ser fiel a esa impronta.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Relaciones diplomáticas, institucionales y responsables con ambos países, cuidando el interés nacional. Deben manejarse con diplomacia y profesionalismo: con respeto, con firmeza.

Con EE. UU.: cooperación en ambiente, seguridad y desarrollo.

Con Venezuela: mantener canales diplomáticos abiertos, priorizando a las comunidades fronterizas y abogando por la democracia, los valores y los principios y respetando las reglas del derecho internacional.

La política exterior no debe ser ideológica, debe ser gestionada de forma profesional, como una política no de gobierno, sino de Estado, al servicio de los intereses del país.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Naturalmente, hemos contado con donaciones privadas, registradas en cuentas públicas auditables y verificables, según exige la ley. También en parte con recursos propios. No hemos hecho campañas de derroche presupuestal, ni ahora ni en el pasado.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo a Juan Manuel Galán, designado por nuestro partido Nuevo Liberalismo para cristalizar esa opción política de pensamiento liberal renovador, con una política honesta, seria y responsable, como la que reclaman los ciudadanos.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Seguir: El pilar solidario para los adultos mayores dispuesto en la reforma pensional.

Corregir o terminar: La asfixia financiera al sistema de salud. La llamada paz total. Reducir drásticamente el gasto público sobre todo los contratos temporales. Se necesita una política de austeridad en el Estado. Este gobierno ha querido eliminar los requisitos especiales de algunos cargos públicos que requieren conocimientos y preparación.

El manejo irresponsable de las finanzas públicas: el incremento irresponsable del endeudamiento público para financiar gastos de funcionamiento innecesarios. Proliferación de embajadas, viajes internacionales innecesarios, participación pomposa y suntuaria en ferias y congresos internacionales.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.