“Por qué votar por”: Laura Gallego Solís, candidata a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Eliminar el socialismo del país, educando a la gente, cambiando sus realidades sin prometer cosas imposibles a cambio de votos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Solo tengo una denuncia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. En el 2022, trabajando en el Concejo de Medellín, yo redacté la denuncia ante Procuraduría que lo removió del cargo como alcalde durante 2 meses y creo que no lo ha podido superar, ya que siempre trata de aprovechar cualquier pico y viralidad que yo tengo para volver a sonar, pero ya todos sabemos que es un muerto político.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Promover un proyecto de ley mediante el cual vuelvan los requisitos académicos para altos cargos diplomáticos (que el socialismo eliminó) y voy a pelear por erradicar de una vez por todas el impuesto al patrimonio.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La seguridad es la base de todo, pero la corrupción de este país me da más miedo. Si todos los recursos llegaran a las entidades correspondientes, podríamos reforzar las instituciones y darle seguridad a los ciudadanos de que sus impuestos sí se están destinando al desarrollo. (Se arregla eso y automáticamente se acaba la cultura de la evasión).

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Una Constituyente es como entregarle las llaves de su casa a un ladrón. Y quienes la convocan ya demostraron ser peligrosamente perversos administrando el país… La Constitución les sirvió de vehículo para llegar al poder, pero ahora es el obstáculo para mantenerse en él. Yo siempre he dicho que en Colombia no hace falta cambiar las reglas: hace falta gente seria que las cumpla.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, por una razón muy simple: si un presidente es malo, como Petro, darle más años es castigar al país, y si es bueno, gobernará bien sin necesidad de pegarse a la silla.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Ni lo uno ni lo otro. Yo jamás firmaría la paz con quienes siguen matando, extorsionando y destruyendo regiones enteras. Me da mucho pesar que los socialistas crean que la paz se logra entregando territorio, plata o poder a estas lacras.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

El único diálogo que debería tener esta gente es con el juez, dictándoles sentencia condenatoria.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo todo lo que denigre o perjudique a la juventud y a la salud pública. Colombia no debería ponerse a experimentar si funciona o no la legalización en medio de tantos jóvenes perdidos en el vicio.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Dios es el único que, para mí, tiene la potestad de otorgar y quitar vida.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, pero para dar más exenciones y alivios tributarios al nervio productivo del país, no para seguir asfixiándolos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Lo que debe reducirse es la burocracia y la corrupción. Pero si yo pudiera promover una ley que les dé el salario a los congresistas según su nivel de estudio, trabajo en territorio y academia, lo haría… El poder debería siempre estar acompañado de meritocracia (aunque dudo mucho que me aprueben ese proyecto).

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No veo a la Iglesia como una empresa. Soy una mujer católica y conozco muy bien la labor social, emocional y comunitaria que desempeñan. Gravar a las iglesias es castigar a quienes ayudan donde el Estado no llega.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

¿Pueden creer que hoy en día Colombia tiene alrededor de 25 partidos políticos? Yo depuraría tanta maquinaria: tendríamos menos corrupción, menos improvisación y menos garrapatas queriendo vivir de la reposición de votos y de los gastos de funcionamiento de los partidos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Yo nunca he visto a la mujer como inferior. Fui criada por una mamá soltera muy berraca y nunca la vi con lástima, pero también he vivido violencia política de género durante este ejercicio electoral. Una mujer en terreno político tiene que tener muchos más cojones que en otros sectores, pero yo no daría propuestas concretas porque las leyes ya existen: hay que velar para que realmente se cumplan y agudizar las sanciones.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Tecnocracia y una reforma a la justicia que haga que los corruptos realmente sientan el poder punitivo del Estado

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Lo que he venido haciendo en campaña, lo cual ha sido disruptivo: ser como soy, no cambiar mis expresiones ni mi dialecto por agradar, no comer cosas que no me gustan solo por ganar votos, no abrazar gente solo para aparentar aprobación. Ser real, decente y honesta desde ya es un ejemplo para los demás candidatos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Tal y como lo mencionan: ser diplomáticos, poner por encima los intereses del país y no comprar guerras ajenas solo por ideología. Colombia tiene que ser la prioridad. Yo siempre voy a promover el capitalismo; Estados Unidos es y será nuestro referente.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Yo no tengo maquinaria ni he aceptado plata de ningún senador. El 100 % de mis ingresos de la firma de derecho tributario en la que trabajo y mis empresas de marketing y belleza están destinados a la campaña. Con eso pago la pauta en redes sociales, aunque también he tenido amigos cercanos y empresarios que creen mucho en el proyecto y en mis capacidades y me han donado camisetas, volantes, microperforados, etc

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Mi voto es por el que sea que no represente a la izquierda mononeuronal que ha venido dirigiendo el país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Si tuviera algo bueno por rescatarle a este gobierno, pues hubiera aspirado al Congreso por una lista del Pacto Histórico, Alianza Verde o cualquiera de izquierda. Lo único que hicieron con éxito fue llevar al país al peor déficit fiscal. Y lo que sí o sí tiene que acabarse es la “Paz Total”

