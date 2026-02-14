“Por qué votar por”: Lucy Molano, candidata a la Cámara

Lucy Molano, candidata a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?​

Mi principal motivación para aspirar al Congreso nace de más de 30 años de experiencia como servidora pública, etapa en la que construí valiosas sinergias entre las comunidades, el sector privado y el sector público. De manera paralela, me he desempeñado como catedrática en diversas universidades de la ciudad, donde siempre he transmitido a mis estudiantes que es mucho más fácil criticar que asumir el compromiso de hacer. Por eso hoy doy este paso en mi proyecto político: porque quiero seguir sirviendo a la ciudad y al país desde la acción, aportando mi experiencia y demostrando que el verdadero liderazgo se ejerce con el ejemplo.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?​

He tenido 3 investigaciones disciplinarias en el marco de mis funciones como directora de la Oficina de Relacionamiento Ciudadano del IDU. De las cuales una se encuentra resuelta a mi favor y dos más están en proceso.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?​

Mis principales proyectos en el congreso son los siguientes: 1. Realizar control político a las obras de infraestructura de transporte y de espacio público, comenzando por el Metro, para que los recursos se usen bien, las obras se cumplan y la ciudad reciba lo que se le prometió. 2. Crear el primer Laboratorio Urbano del Congreso, donde ciudadanía, expertos, universidades y sector privado aporten ideas y conocimiento para tomar mejores decisiones sobre nuestra ciudad. 3. Actualizar la Ley de Ordenamiento Territorial para que Bogotá y las regiones puedan desarrollar proyectos urbanos integrales, con más vivienda bien ubicada, mejor movilidad, espacio público y equipamientos de calidad.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?​

Uno de los grandes problemas que afecta el país es la corrupción. Por ello estoy de acuerdo con las soluciones estructurales que propone el candidato a la presidencia Sergio Fajardo: 1. Sancionar a los corruptos. 2. Vigilar el uso de los recursos y las decisiones públicas. 3. Recuperar lo robado y reparar a las victimas. 4. Prevenir futuros hechos y fomentar la cultura de la integridad.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?​

Apoyaría primero una revisión constitucional, aunque no en el último año de un gobierno. Considero que las leyes necesitan actualizarse: nuestra Constitución fue redactada hace 35 años y hoy somos un país distinto, que requiere una legislación acorde a su realidad actual.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?​

No.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?​

No, fue un fracaso.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?​

Sí, se debe dialogarse con todos, pero ejercer autoridad desde el Estado.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?​

Si.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?​

Si.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?​

Si.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?​

No, pero debe exigirse el cumplimiento estricto de sus funciones.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?​

Si, todos debemos aportar a este país.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?​

Si, promovería el voto obligatorio.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?​

Defenderé el fortalecimiento institucional de las políticas de cuidado, reconociendo que la sobrecarga del trabajo no remunerado limita la autonomía económica y política de millones de mujeres. Sin redistribución del cuidado, no hay igualdad real.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?​

Creo en las propuestas expresadas por el candidato a la presidencia Sergio Fajardo: 1. Sancionar a los corruptos.

2. Vigilar el uso de los recursos y las decisiones públicas.

3. Recuperar lo robado y reparar a las víctimas.

4. Prevenir futuros hechos y fomentar la cultura de la integridad.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?​

Trabajar con honestidad y transparencia de cara a la ciudadanía, con rendición de cuentas permanente.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?​

Abrir canales de diálogo diplomático de acuerdo al contexto de la relación con cada país. Atender la crisis humanitaria migratoria para el caso Venezuela. Evitar polarizaciones demasiado dependientes de posturas ideológicas.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?​

Mi campaña ha sido financiada estrictamente con mis ingresos como pensionada.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?​

Con mucha convicción respaldo la candidatura presidencial de Sergio Fajardo. Creo en él como ser humano, como servidor público y como profesor. Comparto sus valores y las formas de hacer una política diferente, desde la experiencia, la transparencia y el deseo de transformar nuestro país.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?​

Mejoraría el programa Caminos Comunitarios y acabaría con la política de Paz Total para proponer una política que sí dé solución integral a este flagelo del país.​

