“Por qué votar por”: Luis Alfredo Rincón Bayona, candidato a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Los jóvenes tenemos que tomar vocería en las decisiones de nuestra nación para no repetir los errores del pasado.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Contrato agrario y proyecto de reconocimiento a los líderes sociales del país.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Las castas políticas que siempre han sido los mismos, si no renovamos no hay manera de combatir la corrupción con los de siempre.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Colombia tiene una Constitución garantista. El problema no es la norma, es la falta de ejecución, control y voluntad política. Antes de abrir una constituyente que puede generar inestabilidad jurídica y económica, debemos fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y garantizar que la ley se aplique por igual para todos.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Colombia ya vivió la reelección y el país quedó profundamente polarizado. Las reglas del juego no deben cambiarse pensando en una persona o en un gobierno. La estabilidad democrática se basa en alternancia y respeto por los periodos establecidos.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Estoy de acuerdo con el diálogo cuando es serio, transparente y tiene límites claros. Pero no estoy de acuerdo con que el diálogo signifique impunidad ni debilitamiento de la Fuerza Pública. La paz no puede construirse premiando al que delinque mientras el ciudadano honesto paga las consecuencias.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No estoy de acuerdo con la legalización amplia de drogas ilícitas. Colombia no puede enviar un mensaje de normalización del consumo, especialmente cuando nuestros jóvenes enfrentan graves problemas de adicción. Sí creo en fortalecer la prevención, la salud mental y el tratamiento, y en combatir con firmeza las economías criminales que financian la violencia.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí estoy de acuerdo con la eutanasia en casos de enfermedades terminales o sufrimiento irreversible, siempre bajo estrictos criterios médicos, legales y éticos. Nadie debería estar obligado a prolongar un sufrimiento extremo cuando no hay posibilidad real de recuperación. Pero también creo que el Estado debe fortalecer los cuidados paliativos y el acompañamiento a las familias.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No necesitamos más impuestos, necesitamos mejor administración. Antes de pensar en otra reforma, hay que combatir la evasión y revisar en qué se está gastando el dinero público.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, el salario de los congresistas debe revisarse. No puede existir una brecha tan grande entre lo que gana un congresista y lo que gana la mayoría de los colombianos. Pero más importante que el monto es exigir resultados, asistencia obligatoria, productividad legislativa y sanciones reales por incumplimiento.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las iglesias cumplen una labor espiritual y social importante. Pero si realizan actividades comerciales, deben someterse a reglas de transparencia y tributación como cualquier organización.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, pero con reformas responsables: menos privilegios, más control ciudadano, más transparencia y reglas claras contra la corrupción.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Creo en la igualdad real de oportunidades para las mujeres. Apoyo que haya mayor participación femenina en cargos públicos y espacios de decisión, pero más allá de cuotas, debemos garantizar seguridad, acceso al empleo, apoyo a madres cabeza de hogar y justicia efectiva frente a la violencia. La paridad no es solo un número, es dignidad y respeto.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La lucha contra la corrupción no se hace con discursos, se hace con reglas claras y consecuencias reales. Propongo tres cosas: primero, eliminar beneficios como casa por cárcel para corruptos y aumentar inhabilidades reales para contratar con el Estado. Segundo, transparencia total en contratos públicos con veeduría ciudadana digital obligatoria. Y tercero, reducción de privilegios políticos, porque no puede haber funcionarios intocables. El que robe recursos públicos debe responder con su patrimonio y con cárcel efectiva.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La mala imagen del Congreso es consecuencia de privilegios, desconexión y falta de resultados. La única forma de cambiarla es con coherencia y transparencia: rendir cuentas en los municipios, reducir privilegios y explicar públicamente cada voto. El Congreso debe volver a representar a la gente, no a los intereses de siempre. No debe parecer el Congreso un club cerrado.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe mantener relaciones diplomáticas firmes, respetuosas y centradas en el interés nacional. Con Estados Unidos, fortalecer la cooperación en comercio, seguridad y migración, pero con soberanía y sin subordinación. Con Venezuela, mantener el diálogo por la frontera, la seguridad y el comercio, siempre defendiendo los derechos humanos. Relaciones equilibradas, pensando primero en Colombia y en la gente.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña es autofinanciada. No he recibido aportes de empresas ni de particulares. Prefiero una campaña limpia, sin compromisos y totalmente transparente.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

He tenido conversaciones y coincidencias en algunos temas, pero no tengo un respaldo formal a ninguna candidatura presidencial. Mi prioridad es Cundinamarca y el Congreso. Cuando llegue el momento, apoyaré a quien garantice seguridad, respeto por la institucionalidad y oportunidades reales para la gente.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La que sí: fortalecer la cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado. El giro hacia una diplomacia más pragmática con aliados internacionales, como el reciente encuentro con Estados Unidos, ha mostrado que cuando hay voluntad de cooperación contra redes criminales y narcotráfico se pueden obtener resultados concretos. Esa apertura a trabajar con aliados en seguridad es algo que sí merece continuidad porque protege a la gente y da resultados reales.

Política que considero debe terminar o ajustarse: la falta de transparencia institucional y políticas que generan desconfianza. Las denuncias de irregularidades en el Gobierno, casos recientes de títulos falsos en cargos públicos y cuestionamientos sobre procesos administrativos muestran que hay áreas donde la credibilidad del Estado se está afectando. Esto no puede continuar porque debilita la confianza ciudadana y la institucionalidad.

