“Por qué votar por”: Luis Eduardo Garzón, candidato al Senado

Por qué votar por Lucho Garzón, candidato al Senado de la Alianza Verde. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Porque el Congreso es el lugar para impulsar las reformas que requiere el país en este momento: la reforma política, el régimen de competencias y la posibilidad de impulsar políticas públicas para darle prioridad a la inversión social.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Jamás he tenido indagatorias, imputaciones ni procesos penales en mi contra. Solo hubo una investigación de la Controlaría sobre la fase tres de TransMilenio, que fue archivada.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi proyecto estrella será una Política alimentaria nacional integral, inspirada en los avances que logramos en ‘Bogotá Sin Hambre’, pero extendida a todo el territorio colombiano, con un enfoque especial en el cuidado al adulto mayor: programas de nutrición, salud y apoyo social para ellos. Lucharemos contra el hambre en cada rincón, garantizando acceso a alimentos nutritivos, apoyo a los campesinos y soberanía alimentaria. Colombia no puede avanzar si su gente pasa hambre o envejece en la miseria.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema es la falta de acuerdos y la actitud pendenciera que impide reformas concertadas en temas públicos, incluyendo el abandono de los adultos mayores y la devaluación de sus pensiones. La solución está en el Congreso, desde donde se deben impulsar reformas mediante el diálogo y consenso, sin rupturas innecesarias. Estoy convencido de que con persuasión y unidad, Colombia puede avanzar sin retrocesos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Para eso es que aspiro a estar en el Congreso, porque estoy seguro que se pueden hacer reformas desde el Congreso que no justifiquen una Constituyente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Rotundamente no. No apoyo modificaciones constitucionales que abran la puerta a la reelección inmediata o extensiones de periodos, porque las experiencias pasadas han sido negativas y erosionan la democracia.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, para negociar la paz, con condiciones claras y contundentes: los diálogos deben partir del desarme inmediato y la entrada de estos grupos a la política legal, sin concesiones que perpetúen la violencia.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo la legalización regulada de la marihuana para usos medicinales, pero no incluyó otras drogas que atenten contra la salud pública.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí. La eutanasia es un derecho humano fundamental para quienes sufren dolores insoportables, siempre con regulaciones éticas y médicas estrictas. Defiendo la dignidad en la vida y en la muerte, como parte de una sociedad que respeta la autonomía individual, especialmente para adultos mayores que merecen opciones dignas.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, impulsaría una reforma política profunda: fortalecer la financiación electoral transparente, regular los tiempos de campaña y acabar con la dispersión de “partidos” que no lo son, promoviendo coaliciones fuertes y representativas

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi propuesta es replicar a nivel nacional lo que hice en Bogotá: logré un 75% de mujeres en el gabinete y 20 alcaldías locales lideradas por mujeres, con un 85% de participación femenina en cargos clave.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Control social a fondo, fortaleciendo mecanismos como las veedurías ciudadanas.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Daré ejemplo personal: seré un congresista que actúe por el bien común, no por extorsiones al Ejecutivo ni intereses personales, priorizando leyes que le importen a la ciudadanía como las que he privilegiado para el cuidado al adulto mayor y la defensa de pensiones. Mostraré que se puede legislar con integridad, transparencia y cercanía al pueblo. Debemos reconstruir la confianza con acciones, no con palabras porque el Congreso debe servir, no servirse.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Las relaciones deben ser estrictamente diplomáticas: diálogo constante, con un lenguaje seductor y constructivo hacia todos los lados, incluyendo Ecuador. Prioricemos la cooperación en migración, comercio y paz regional, sin confrontaciones innecesarias. Más diálogo y menos tensiones; Colombia puede ser puente de unidad en América Latina.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Entre préstamos y donaciones calculamos 400 millones de pesos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Falta esperar cómo se definen las consultas y luego el resultado de las mismas el 8 de marzo. Me parece un buen candidato Juan Fernando Cristo.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Más que terminar la agenda de paz, es recomponer cualquier interlocución con los grupos ilegales sobre la base del Acuerdo de Colón de 2016. Debe continuar y fortalecer todo lo relacionado con la recuperación de tierras para los campesinos, impulsando la reforma agraria integral para equidad rural y soberanía alimentaria.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.