“Por qué votar por”: Luis Mendieta, candidato al Senado

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Presentar iniciativas para combatir la inseguridad en el país. Tengo un paquete de proyectos para este tema y para la lucha contra la corrupción. De igual forma, me motiva mejorar las condiciones de la fuerza pública y de la Policía Nacional respecto a sus derechos y medidas de bienestar para sus familias y seguir en el apoyo a las víctimas, a la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Sí. Por el ataque terrorista de las FARC a Mitú.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Paquete de proyectos sobre seguridad. Incremento del personal de la fuerza pública, presupuesto, inteligencia, tecnología y derechos y bienestar para los miembros de la Policía Nacional y demás de fuerza pública.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
Corrupción. Se puede solucionar con reformas al código penal y de procedimiento penal, y sanciones penales y administrativas, promoviendo el uso del polígrafo y combatiendo el nepotismo.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. Se establecería un continuismo y se fortalecería la dictadura.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. Es necesario el relevo en el poder.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No. Un fracaso total.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
No. Ya tuvieron su oportunidad y todo salió mal para el gobierno y para el país.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No. A pesar de que en otros países hay un uso medicinal, en Colombia debemos concentrar el tráfico de estupefacientes y el uso ilícito.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
No estoy de acuerdo.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No. La reforma tributaria perdió su carácter principal y se convirtió en una negociación de contratos y puestos. El Congreso debe dejar de ser una rueda de negocios.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Si. Los del ejecutivo, legislativo y judicial.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Se deben modificar las curules para darles participación a las víctimas.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Igualdad en los diferentes cargos del Estado.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Tengo un paquete de iniciativas para lograr una normatividad penal fuerte y penas administrativas ( expropiación).
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Cambiar algo sobre su funcionamiento para que los proyectos de carácter social tengan prioridad. Los proyectos deben tener en cuenta las necesidades de las poblaciones.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Fortalecerlas en todos los frentes, con el mejor personal calificado y recuperando la solemnidad del desempeño diplomático.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
En este momento no tengo patrocinadores. Estamos esperando respuesta y tocando puertas para esta recta final.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
En marzo, después de elecciones parlamentarias, se toma esta decisión.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Ninguna. Es necesario modificar o acabar la mayoría de sus programas porque creó expectativas en sus propios electores y muchas de sus propuestas no las cumplió.
👁🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país
👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.