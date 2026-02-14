“Por qué votar por”: Luis Mendieta, candidato al Senado

Luis Mendieta, candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?​

Presentar iniciativas para combatir la inseguridad en el país. Tengo un paquete de proyectos para este tema y para la lucha contra la corrupción. De igual forma, me motiva mejorar las condiciones de la fuerza pública y de la Policía Nacional respecto a sus derechos y medidas de bienestar para sus familias y seguir en el apoyo a las víctimas, a la búsqueda de verdad, justicia y reparación.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?​

Sí. Por el ataque terrorista de las FARC a Mitú.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?​

Paquete de proyectos sobre seguridad. Incremento del personal de la fuerza pública, presupuesto, inteligencia, tecnología y derechos y bienestar para los miembros de la Policía Nacional y demás de fuerza pública.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?​

Corrupción. Se puede solucionar con reformas al código penal y de procedimiento penal, y sanciones penales y administrativas, promoviendo el uso del polígrafo y combatiendo el nepotismo.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?​

No. Se establecería un continuismo y se fortalecería la dictadura.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?​

No. Es necesario el relevo en el poder.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?​

No. Un fracaso total.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?​

No. Ya tuvieron su oportunidad y todo salió mal para el gobierno y para el país.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?​

No. A pesar de que en otros países hay un uso medicinal, en Colombia debemos concentrar el tráfico de estupefacientes y el uso ilícito.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?​

No estoy de acuerdo.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?​

No. La reforma tributaria perdió su carácter principal y se convirtió en una negociación de contratos y puestos. El Congreso debe dejar de ser una rueda de negocios.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?​

Si. Los del ejecutivo, legislativo y judicial.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?​

No.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?​

Sí. Se deben modificar las curules para darles participación a las víctimas.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?​

Igualdad en los diferentes cargos del Estado.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?​

Tengo un paquete de iniciativas para lograr una normatividad penal fuerte y penas administrativas ( expropiación).​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?​

Cambiar algo sobre su funcionamiento para que los proyectos de carácter social tengan prioridad. Los proyectos deben tener en cuenta las necesidades de las poblaciones.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?​

Fortalecerlas en todos los frentes, con el mejor personal calificado y recuperando la solemnidad del desempeño diplomático.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?​

En este momento no tengo patrocinadores. Estamos esperando respuesta y tocando puertas para esta recta final.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?​

En marzo, después de elecciones parlamentarias, se toma esta decisión.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?​

Ninguna. Es necesario modificar o acabar la mayoría de sus programas porque creó expectativas en sus propios electores y muchas de sus propuestas no las cumplió.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.