“Por qué votar por”: Mabel Andrea Sua Toledo, candidata a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Quiero ser congresista porque busco un lugar para la ciudadanía popular en el Congreso desde el mérito, desde el trabajo, desde la experiencia. Fui edilesa, fui alcaldesa de la localidad de Usme, soy una mujer académica, estudiosa, hija de la universidad pública, madre soltera; y quiero darle esa voz a las personas en el Congreso desde la academia, desde la preparación, desde la lucha, desde caminar el barrio; además de construir y poner en la agenda política de esta ciudad la Bogotá rural, el cuidado del agua, el agua para la vida, el uso inteligente de los recursos, el uso inteligente del espacio público, seguridad con inteligencia artificial; pero además un Estado y una ciudad que trabaje y funcione 24/7 en tres turnos, triplicando así el empleo y el impacto del Estado en la sociedad.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No he tenido ninguna investigación penal. He tenido varias investigaciones disciplinarias a la fecha, hoy todas cerradas, y una en proceso de verificación de una Alta Corte.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Bogotá Rural Viva y Productiva. Poner la Bogotá rural en la agenda legislativa del país.Bogotá es un Distrito Capital con régimen especial, regulado principalmente por el Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá), modificado parcialmente por la Ley 2116 de 2021 y ajustado por jurisprudencia constitucional y contenciosa.Esto habilita al Congreso para actualizar, complementar y modernizar el modelo de gobierno, gestión y prestación de servicios de la ciudad, sin violar su autonomía.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La violencia es el problema estructural de Colombia porque expresa el fracaso de la política para representar, regular y tramitar los conflictos sociales. Cuando el sistema político es capturado por intereses clientelares y económicos, la fuerza reemplaza a la institucionalidad. La salida no es policial sino política: reforma profunda de reglas electorales, financiación y control del poder, que permita reformas sociales sostenidas, reducción de desigualdad y presencia estatal en todo el territorio colombiano.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Antes que cambiar la constitución, debemos es hacer cumplir la que tenemos. La Constitución de 91 fue un excelente logro alcanzado gracias a las luchas de los movimientos sociales de este país. Estoy de acuerdo con la postura de sí a una asamblea constituyente pero este no sería un buen momento porque el Congreso está muy dividido. Se necesita cambiar la constitución de este país porque incluso en la era de lo digital hay muchas cosas que no están reguladas. Por ejemplo el internet debería ser un derecho constitucional.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Un país democrático obedece a partidos políticos, a movimientos sociales y a ideas pluriculturales. Centrar por más de 4 años esas responsabilidades en una persona, puede llevar a abusos terribles de la constitución como ya lo vimos con las reelecciones de 2006 y 2014.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí. La Paz de Colombia es el único objetivo que deberíamos tener TODOS los y las colombianas. Buscar razones o excusas para continuar la guerra solo nos seguirá costando sangre.Con profundas reformas. El diálogo debe estar condicionado al cumplimiento, a la protección efectiva de la población civil, verdad para las víctimas y presencia real del Estado no solo con fuerza armada sino con llevando cobertura en salud y educación al territorio nacional.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Los grupos ilegales se combaten, por supuesto, pero cuando permean la sociedad y la economía cómo está ocurriendo en Colombia, el diálogo es una vía que evita mayor derramamiento de sangre. La fórmula ya la tenemos: el diálogo con las FARC fue exitoso porque el estado jamás renunció al uso de la fuerza hasta que, cerca de la finalización del acuerdo, ya había una decisión política de las FARC de desmovilizarse.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Legalización acompañada de fuertes programas en salud pública, campañas de educación de consumo responsable y tomando TODAS la medidas necesarias para proteger los entornos y espacios de la población menor de edad. Sustancias como la marihuana no deberían tener un marco legal diferente al de las bebidas alcohólicas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí. El derecho a la vida digna viene debe venir acompañado del derecho a tener también una muerte digna. Eso sí, observado siempre desde la perspectiva médica, de salud y bienestar de las personas.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Si se requiere o no, no es la pregunta. Claro que se requiere. Lo que debemos revisar es la regla fiscal que ata casi el 95% del gasto público dejando muy poco margen de trabajo en las reformas sociales que requiere el país. Entonces, o miramos el problema económico de fondo reestructurando el manejo del Estado, o tendremos que seguir haciendo reformas tributarias cada año y medio, como ha venido pasando en los últimos 30 años.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, sin embargo eso no será una medida realmente efectiva para optimizar los recursos públicos si no va a acompañada de una fuerte política anticorrupción.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí. Y de igual manera, si desarrollan ejercicios de cuidado y reinversión social a través de un ejercicio riguroso contable, podrán ser exentas de estos impuestos gracias a su ejercicio de labor social.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

En Colombia no faltan instrumentos, sino operabilidad de los entes de control y la justicia. Todo comienza por reformar la política. Especialmente la financiación de las campañas. La financiación privada de las campañas políticas es antidemocrática porque gana el que más plata tiene o más plata reúne. Financiación estatal e igualitaria es necesaria para que los partidos puedan competir en igualdad de condiciones.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

En la economía del cuidado es la mujer quién lleva más 90% de esa carga. Es imperativo dar un reconocimiento a esas mujeres cuidadoras; y no hablo de menciones de papel, sino de todo tipo de recursos que puedan compensar el enorme desbalance de esa carga en el cuidado tanto de nuestros niños, adultos mayores, personas con alguna condición que requiera asistencia para su sano vivir.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Es un problema tan extenso, que debe ser abordado por muchos frentes. Ejercicios como contratación pública trazable en tiempo real, fiscalías especializadas con metas de resultado, educación ciudadana el control del gasto público; y más que topes al financiamiento político, se debe es auditar e intervenir la contratación posterior.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Cambiar al Congreso. Indiscutiblemente en este asunto de imagen, no puede responsabilizarse o los ciudadanos por los cuestionables resultados de sus congresistas.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

A Colombia deben primarle los intereses de Colombia. Por tanto, mientras sea posible, la única respuesta es tener relaciones adecuadas con ambos países. Dado el momento en que una situación exija tomar decisiones en pro de uno de ellos afectando al otro; en ese momento evaluaremos cuál de las dos naciones tiene como prioridad los intereses de Colombia y tomaremos esa decisión. Somos pares y nos tratamos como naciones soberanas.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Fondos propios, principalmente, y aportes de algunos amigos y liderazgos que han decidido apoyar esta campaña, que es principalmente comunitaria y ciudadana.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

La apuesta de Roy Barreras es la adecuada en términos de unir y generar una participación legítima desde una democracia amplia, sirviendo como garante conciliador entre la derecha y la izquierda, en un clima político tan polarizado y dividido como el de nuestro país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La política que se debe mantener en este la política laboral, que ha restituido y fortalecido los derechos de los trabajadores en Colombia y eso lo podemos desarrollar desde varios puntos, la política que debe restructurarse y no acabarse, es la de la paz total, porque creo que no ha podido consolidar realmente la misión y la meta de la construcción de paz en los territorios.

