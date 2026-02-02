“Por qué votar por”: Manuel Virgüez, candidato al Senado

Manuel Virgüez, candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Me motiva seguir en el Congreso para continuar defendiendo a mi patria, como lo hice en el grado de suboficial de las Fuerzas Militares y hoy como mayor de la Policía, velando también por los intereses de los veteranos y de las Fuerzas Militares. Asimismo, para seguir trabajando por los motociclistas, defendiendo sus derechos, pero también sus deberes.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La creación del Estatuto de los Motociclistas, y que la seguridad vial de los motociclistas sea una política de Estado.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La corrupción y se puede solucionar con tres principios básicos que hemos denominado el TAG: Transparencia, Austeridad y gasto eficiente para defender y administrar bien los recursos de los colombianos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Nuestra Constitución es una muy buena Constitución. Si se aplicaran de manera correcta cada uno de los preceptos que ella contiene, y si quienes tienen la responsabilidad de interpretarla y aplicarla actuaran con principios y valores, nuestro país podría funcionar de una mejor manera, garantizando el bienestar y el respeto por los derechos y las libertades de todos los colombianos.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Si, si son actividades que no tienen que ver con el desarrollo del culto.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

No.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

El Partido MIRA siempre le ha dado prioridad a las mujeres, fuimos el primer partido en implementar el sistema cremallera en las listas, nuestras cabezas de listas siempre son mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción y se puede solucionar con tres principios básicos que hemos denominado el TAG: Transparencia, Austeridad y gasto eficiente para defender y administrar bien los recursos de los colombianos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Desde el Partido MIRA y desde mi labor como senador, somos conscientes de que la desconfianza hacia el Congreso no es gratuita: es el resultado de años de malas prácticas que han afectado la credibilidad de la política. Por eso, más que discursos, la respuesta debe ser con hechos concretos.Primero, dar ejemplo. En el Partido MIRA hemos demostrado que se puede hacer política con transparencia, coherencia y respeto por los recursos públicos. Hemos renunciado a indemnizaciones por la curules que nos robaron para no afectar el bolsillo de los colombianos , rendimos cuentas de manera permanente y mantenemos una conducta ética que nos ha valido reconocimientos por buenas prácticas y transparencia. Eso es clave para recuperar la confianza ciudadana.

Segundo, legislar pensando en la gente, no en intereses políticos. Nuestra actuación en el Congreso se ha basado en estudiar a fondo cada proyecto, presentar propuestas responsables y votar con independencia, defendiendo el empleo, a las familias, a los jóvenes y a los emprendedores. Cuando no acompañamos un proyecto del Gobierno, lo hacemos con argumentos técnicos y propuestas alternativas, no por cálculo político.

Tercero, acercar el Congreso a la ciudadanía. Creemos en una política abierta, donde la gente sepa cómo votamos, por qué votamos así y qué impacto real tienen las leyes en su vida diaria. Más pedagogía, más diálogo con las regiones y más rendición de cuentas son fundamentales para cerrar esa brecha.Finalmente, combatir la corrupción sin excepciones. Desde el MIRA hemos impulsado normas y controles para prevenirla y sancionarla, porque no se puede pedir confianza si no hay consecuencias para quienes traicionan lo público.

La imagen del Congreso solo cambiará cuando los colombianos vean coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y se elija un buen congreso. Esa ha sido y seguirá siendo la postura del Partido MIRA y de mi trabajo como senador.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

La diplomacia colombiana no se puede manejar con base a ideologías políticas sino pensando en el beneficio de todos los colombianos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios. La campaña se está haciendo mediante recorridos terrestres y aéreos, financiada primordialmente por el Partido y con baja participación de aportes de particulares. Nuestras campañas son austeras y en esta oportunidad puede llegar a costar alrededor de los COP 700.000.000.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

El Partido MIRA no ha tomado una decisión al respecto.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Mejorar programa adulto mayor y personas con discapacidad y cuidadoras. Acabar programas asistenciales y reducción Estado.

