“Por qué votar por”: María Fernanda Socha Puentes, candidata a la Cámara

María Fernanda Socha Puentes es candidata a la Cámara. Va por el Frente Amplio Unitario.

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación es trabajar por la reforma a la salud en Colombia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Sí, proceso disciplinario por participar en un control político de salud, por haber sido enfermera en el hospital de Chía en años anteriores.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Una reforma a la salud con calidad y humanidad.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La seguridad territorial, fortalecer las capacidades territoriales en aumento de pie de fuerza y capacidades tecnológicas. Perseguir la criminalidad con más tecnología.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Sí, porque hay que modernizar el Estado colombiano e incluir el agua como un derecho fundamental de los colombianos.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

En este momento, no.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí, apoyaría la legalización de la marihuana (producción y consumo). No apoyaría la legalización de otras drogas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

El fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la maternidad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Fortalecer las penas hacia los corruptos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Hacer pedagogía con los ciudadanos de la función del Congreso y fortalecer el relacionamiento de esta entidad con los ciudadanos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Usar los canales diplomáticos y reducir la política exterior de micrófono.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

La financiación es con recursos propios y donaciones, aproximadamente COP 80′000.000.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Roy Barreras, porque es un líder que busca la unidad y creo que hoy en Colombia es necesario reducir la polarización política.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La política que tiene que seguir sería la política de restitución de tierras, dado que con esta política se ha dado cumplimiento al acuerdo de paz favoreciendo los derechos de los campesinos colombianos. La que no debe continuar es la política de la paz total porque ha contribuido a que los grupos criminales se rearmen y fortalezcan sus capacidades delictivas.

