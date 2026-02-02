“Por qué votar por”: Mauricio Parodi, candidato a la Cámara

Mauricio Parodi, candidato a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Promover el deporte como herramienta de transformación positiva de la vida de las personas y apoyar a los deportistas, quienes son los mejores embajadores de Colombia ante el mundo.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Como servidor público durante más 35 años he enfrentado varias investigaciones, fruto de mi trabajo; las cuales se han resuelto de manera positiva, a mi favor.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Fortalecer el presupuesto asignado al deporte especialmente para programas de construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos; a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Además, apoyar los proyectos de vida de los atletas Excelencia y los calificados como reserva y talento deportivo.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la Corrupción, la cual se combate fortaleciendo la formación en valores de los individuos desde temprana edad.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Apoyo y defiendo la Constitución de 1991, la cual es garantista de los derechos individuales y colectivos; y que surgió de un movimiento ciudadano que surgió en su momento para unir a los colombianos, entendiendo la amplia diversidad presente en nuestro país. No apoyaré procesos de asambleas constituyentes que promuevan el odio y la división entre nosotros.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No estoy de acuerdo con la reelección presidencial porque facilita el abuso del poder del gobernante de turno.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No la respaldo, toda vez que es una política mal diseñada, mal planeada, mal ejecutada y que solo ha servido para incrementar la inseguridad y fortalecer la criminalidad en el país.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Si estoy de acuerdo, siempre y cuando estos diálogos vayan acompañados de una voluntad real por parte de los grupos ilegales que incluya un cese completo al fuego y a la no participación en cualquier tipo de actividad criminal.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Estoy de acuerdo con no penalizar ningún tipo de consumo, pero esto debe hacerse como un gran acuerdo mundial entre países consumidores y productores, para que sea efectivo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Si, estoy de acuerdo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No se requieren más reformas tributarias. Si se controla la corrupción en las diferentes entidades del Estado y se planifica y ejecuta bien el presupuesto, con esto sería suficiente.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si debe reducirse, aunque el impacto en el presupuesto es mínimo, es un buen mensaje por parte de los altos funcionarios del Estado para con el ciudadano.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Toda actividad comercial que produzca ganancias, debe ser incluida en el impuesto de renta; independiente de que se persona natural, jurídica o de otro tipo.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Si. Ampliar el periodo de presidencia y gobernación a 6 años, y los de congresos, asambleas y concejos municipales, a los mismos 6 años pero modificando cada 3 años el 50% de la corporación. Además, incluiría en la rama juridicial un sistema de promoción interno que le permita a los funcionarios de carrera escalar hasta los más altos niveles, eliminando figuras como la cooptación y la postulación por parte de presidencia, congreso o las mismas cortes.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Lo más importante para la protección de estos derechos es garantizar la educación y la independencia económica de las mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción es un problema cultural y multifactorial. Para disminuirla y eliminarla se necesita un completo cambio de nuestras costumbres, fortaleciendo la familia como núcleo de la sociedad y la educación en su componente escolar y extraescolar.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

El Congreso es el fiel reflejo de la sociedad colombiana, la mala imagen que la mayoría de los colombianos tiene sobre el congreso es la misma que tiene sobre la sociedad en la cual vivimos. Para mejorar la imagen del congreso, hay que mejorar la imagen de nosotros mismos como ciudadanos y esto se hace promoviendo cambios culturales que incentiven valores y disminuyan la corrupción.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Estados Unidos es un estado democrático que debe ser respetado y que para Colombia es de capital importancia, toda vez que es su principal socio comercial. Venezuela es un país que está sometido a una dictadura tramposa que ganó las elecciones de manera fraudulenta, al cual debemos apoyar para que retorne la democracia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña tiene un valor que se acerca a los COP 700 millones y esta financiada con recursos propios, créditos bancarios y préstamos de familiares y amigos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Por ahora no se han tomado decisiones al respecto.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Deben seguir el programa de Restitución de Tierras, el cual debe hacerse de manera transparente y eliminando la corrupción. Debe acabarse el Ministerio de la Igualdad, el cual solo representa duplicidad de funciones, corrupción y derroche de recursos públicos.

