“Por qué votar por”: Mauricio Toro, candidato a la Cámara

Mauricio Toro, candidato a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación es que los ciudadanos volvamos a ocupar los espacios donde se toman las decisiones. Creo en un Congreso que trabaje para facilitar la vida de la gente y no para ponerle obstáculos. Hoy muchas personas sienten que siempre les toca esperar: hacer fila para estudiar, para emprender, para acceder a salud o para salir adelante. Quiero impulsar un Estado que funcione mejor, que respete el tiempo de las personas y que use la tecnología para dar soluciones reales. Un Congreso donde los ciudadanos de a pie tengan voz y donde nuestro turno deje de aplazarse.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No. No he tenido investigaciones disciplinarias, administrativas ni penales en mi contra.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Es difícil hablar de un solo proyecto. Para emprendedores: acabar con el pago anticipado del IVA. ⁠Para salud: medicamentos a domicilio, autorizaciones inmediatas sin fila. Para educación: Hacer permanentes los cambios que logré en ICETEX: carreras más rápidas y realmente necesarias en el mercado laboral, recuperar el bachillerato técnico para que los jóvenes puedan ser productivos. ⁠⁠Para seguridad: eliminar funciones menores a los policías para que se dediquen a la delincuencia, dar facultades para que recuperen celulares robados de inmediato. ⁠⁠Para vivienda: revivir Mi Casa YA, reducir costos e impuestos a constructores para vivienda más barata.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Que el ciudadano NO ESTÁ en el centro de las decisiones estatales. Se acostumbraron a ponernos a esperar en fila para todo. El Estado es ineficiente, lento, porque sabe que nos acostumbraron a esperar en fila. El Estado debe modernizarse, poner al ciudadano en el centro, ser eficiente, no robarle su tiempo. Usar tecnología en todo lo que se pueda para evitar que el ciudadano pierda su tiempo. La gran mayoría de trámites son necesarios hoy en día.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

NO. Un proceso de asamblea constituyente como el que promueve el Gobierno Petro no está atendiendo a un clamor ciudadano como ocurrió con la séptima papeleta en 1990. ⁠⁠Si llega a haber un proceso de consulta ciudadana, realmente nacido en la ciudadanía y un clamor nacional, si lo apoyaría, pero este no. ⁠Debemos trabajar por cumplir la Constitución del 91 en su totalidad, no por modificarla.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

NO! Y ese debate es tan nocivo. No resolvemos ningún problema de los ciudadanos, sino que es un problema de los políticos. ⁠⁠Quienes hoy defienden que Petro pueda ser candidato vicepresidencial, se les olvida que eso abre la posibilidad para que Uribe también sea candidato vicepresidencial. Ellos ya tuvieron su turno; ahora es tu turno, el de los ciudadanos.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

¡NO! La paz total fue mal diseñada y pésimamente ejecutada. Un proceso de paz debe ser organizado, con compromisos progresivos, muestras de verdadera intención de llegar a la paz, pero este proceso empezó al revés. El Estado lo dio todo zonas de concentración, dejar de hacer ataques y operativos militares, libertad para los gestores, pero mientras tanto la delincuencia siguió organizándose, delinquiendo, traficando drogas y todo desembocó en la pérdida del control de la seguridad a nivel nacional.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

⁠Por supuesto! Pero con método y organización, sin sacrificar la seguridad de los territorios​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

¡Apoyo por supuesto! La prohibición jamás es la respuesta a un problema de salud pública.⁠ ⁠⁠Donde se ha legalizado el consumo adulto recreacional de cannabis, se ha demostrado que las autoridades pueden regular, supervisar, vigilar el consumo de manera acertada, y además generar industria e impuestos para el mismo sistema de salud.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

¡Por supuesto! Soy un defensor de las libertades del individuo y la dignidad por encima de cualquier concepción prohibicionista o moralista​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

¡Por supuesto! Pero no para cobrar más a los ciudadanos, sino para cobrar mejor. Deben revisarse las miles de exenciones que tienen las grandes empresas, deben equipararse al tratamiento que se dan a los pequeños negocios y miles de mipymes que hoy están ahogadas entre tantas cargas e impuestos. Yo sí creo que los pequeños deben pagar menos impuestos que las grandes empresas, pero hoy pasa todo lo contrario​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Se debe hacer, y se pudo hacer. Nosotros desde julio de este año, cuando nos posicionamos vamos a ganar mucho menos de lo que ganan hoy en día los congresistas; me parece equitativo y justo. Pero se debe revisar con cuidado qué pasa de ahí para abajo, porque muchos rankings salariales dependen de la referencia al salario de congresistas; entonces esta reducción a grandes salarios, puede afectar a quienes tienen salarios pequeños, como personal de la rama judicial, por ejemplo. Salarios de 2-4 millones pueden verse afectados, y eso no puede pasar.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Si! Si las iglesias tienen negocios que produzcan utilidades, deben pagar impuestos como cualquier ciudadano de a pie, y cualquier mipyme. Sobre su función social no debe haber impuesto.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

El sistema político necesita varias reformas profundas. El Consejo Nacional Electoral no puede seguir siendo un tribunal de políticos para políticos. La doble militancia tiene que regularse al detalle, porque se volvió un arma de revancha política. La ley de garantías no está sirviendo, porque ahora lo que hacen es contratar a todos los apoyos políticos 3 meses antes de elecciones.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Se debe profundizar en la paridad 5050 en el estado en todos sus niveles, pero debemos promover también la economía del cuidado para que esto sea realidad. Las mujeres deben recibir ayudas para sostener el cuidado de los hogares y puedan tener sus carreras profesionales y laborales de verdad. Garantizar los derechos de las mujeres no se logra solo con discursos, sino con iniciativas concretas. Impulsé la Ley de Endometriosis, que hoy permite diagnósticos oportunos y atención digna para miles de mujeres. Desde el Congreso quiero seguir llevando ese enfoque: leyes que aseguren acceso real a salud, educación y empleo para las mujeres, y que la paridad no sea solo un número, sino una oportunidad efectiva para que participen y decidan en igualdad de condiciones.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Dar resultados y abrir las puertas. Yo fui uno de los 10 mejores congresistas por los 4 años seguidos. Eso se logra dando resultados, dando la cara, y rindiendo cuentas Y por los 4 años tuve un programa que se llamaba “Te invito a un tinto”, yo me dedicaba los sábados a atender ciudadanos en mi oficina en el Congreso. Sin rosca, sin palancas, la gente se inscribía en un link y recibían la cita. De ahí nacieron proyectos muy lindos como la ley de endometriosis y la ley de incendios forestales.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Priorizar las relaciones económicas sobre las peleas políticas de los extremos. Ha sido muy penoso ver candidatos que van a hablar mal de Petro o de su propio país, En relaciones diplomáticas, si a Petro le va bien, a Colombia le va bien. Miles de empresas, miles de empleos, dependen de las buenas relaciones con Estados Unidos, y no queremos peleas políticas que nos perjudican a todos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

⁠Con ahorros propios, un préstamo familiar y un préstamo del partido. En el banco me negaron el préstamo por ser figura pública. Y finalmente, aportes de pequeños emprendedores que me donan 1-2 millones. No tengo aportes de grandes empresas ni grandes financiadores. ⁠La campaña va a cerrar en aproximadamente $500 millones. Que suena mucho, pero estamos compitiendo con campañas de 7mil - 8mil millones desafortunadamente.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

⁠ ⁠Me reservo esa respuesta. Porque en este momento debemos hablar del Congreso. Es demasiado importante, es como la junta directiva del país. - ⁠ ⁠Desafortunadamente las consultas eclipsaron el debate, y solo se habla de las presidenciales. - ⁠ ⁠Después de que se elija el Congreso tenemos 6 meses para hablar de las presidenciales, y ahí haré oficial mi apoyo​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

N/A.

