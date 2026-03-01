Home

Política
Elecciones 2026
01 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.

¿Por qué votar por mí?”: esto responden los candidatos de la Consulta de las Soluciones

Claudia López y Leonardo Huerta hablaron con El Espectador y explicaron las razones por las que la ciudadanía debería poner su voto por ellos en las urnas este 8 de marzo. Estas son las respuestas de los candidatos que buscan hacerse un espacio en el centro político.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Unidad de Video

Redacción Política

Conoce más

Temas Relacionados

Consultas

AbiertoEE

Elecciones2026

Candidatos Responden

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.