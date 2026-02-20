Home

Política
Elecciones 2026
20 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.

“¿Por qué votar por mí?”: esto responden los candidatos del Frente por la Vida

Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda y Lucio Torres explican por qué quieren ganar en las votaciones de la consulta del 8 de marzo. Estas son las respuestas de los candidatos del Frente por la Vida.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Redacción Política

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Política

Candidatos Responden

AbiertoEE

Consulta

Frente por la vida

Candidatos

Elecciones 2026

8 de marzo

Roy Barreras

Daniel Quintero

Martha Bernal

Héctor Pineda

Lucio Torres

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.