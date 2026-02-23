“Por qué votar por”: Miguel Ángel Olarte, candidato a la Cámara

Candidato Miguel Olarte. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motor es transformar el sistema educativo y defender la democracia. Estoy convencido de que si no modernizamos la educación y protegemos nuestras instituciones del modelo estatista, no habrá futuro para los jóvenes. Llego al Congreso para ser un gerente que garantice calidad educativa y libertad económica.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No. Mi trayectoria es totalmente limpia y transparente.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La reforma a la eficiencia educativa y seguridad local. Además de permitir que Bogotá financie su propia policía, radicaré un proyecto para que los recursos de educación lleguen directamente al aula, eliminando la burocracia y garantizando que cada joven bogotano salga con una doble titulación técnica enfocada en el mercado laboral global. El bilingüismo debe ser obligatorio en todos los colegios públicos de la capital.

Promoveré la figura del profesional administrativo en los colegios para que el rector, con énfasis pedagógico, se dedique y se comprometa con el cierre de la brecha educativa y el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. Actualmente existen 412 instituciones educativas distritales; no es justo que solo 10 de ellas sean de alta calidad. ¿Qué pasa con el sistema educativo en Bogotá? Sabemos cómo ayudar a mejorarlo y nos comprometemos a intentar crear esa conciencia educativa no solo en Bogotá, sino en el país.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La crisis en la educación y su desconexión con la realidad. Un país sin educación de calidad es un país condenado a la inseguridad y la pobreza. Se soluciona profesionalizando la gestión educativa, implementando tecnología y asegurando que la educación sea el motor de movilidad social para que los jóvenes no caigan en la delincuencia.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. La educación y la seguridad se mejoran con gestión y leyes eficientes, no saltando al vacío con una constituyente que pone en riesgo la propiedad privada y la democracia.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Sí. Se debe analizar la propuesta de periodos presidenciales de seis años bajo un enfoque gerencial, que serían suficientes para dar los resultados que el país necesita. No rotundo a la reelección. La alternancia es fundamental para que nuevas ideas en educación y gestión lleguen al poder.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

El programa requiere una actualización profunda. La paz real se construye con colegios seguros y oportunidades, no dándole concesiones a criminales. La política actual ha desprotegido a las familias bogotanas, dando privilegios a quienes han preferido lo fácil; se debe premiar el esfuerzo de la gente de bien y trabajadora. Soy promotor y defensor de la paz en Colombia.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No. Con los “mafiosos” no se negocia la soberanía. El Estado debe imponer el orden para que los maestros y estudiantes puedan volver a las aulas en cualquier rincón de Colombia sin miedo.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo la legalización de la cocaína. Nuestra prioridad debe ser la prevención desde la educación básica, no facilitar el acceso a sustancias que destruyen el tejido social y el cerebro de nuestros jóvenes.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No, soy defensor de la vida; Dios tiene el poder para sanar y levantar al caído. La esperanza es lo último que se debe perder.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, pero para bajar impuestos a quienes generen empleo para jóvenes. Necesitamos incentivos tributarios para empresas que financien becas y den el primer empleo a recién graduados. Fortalecer la pequeña y mediana empresa, crear la Agencia Nacional para el Emprendimiento que, con recursos de la nacional y el distrito, promueva la formalidad y ayude al vendedor informal que hoy en día constituye la realidad económica de las familias bogotanas.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sin duda. Es un principio de ética. La política es servicio, no un negocio. Esos recursos ahorrados deberían fortalecer fondos de becas para educación superior. Fortalecer los programas comunitarios en las zonas vulnerables, ayudando a resocializar al habitante de calle. Alimentando y dando esperanza a los niños de la ciudad.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí. Se requiere de un compromiso real y social de las iglesias con la gente bogotana. Las iglesias son aliadas estratégicas en la educación en valores y el apoyo social en las localidades más necesitadas de Bogotá. Las iglesias que muestren un compromiso con lo social podrían ser exentas; hay mucho negocio alrededor de la fe, es hora de cumplir el propósito y misión de la iglesia con la gente necesitada.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Se requiere con urgencia, promoveré el voto obligatorio y electrónico para evitar fraudes y que a los corruptos les cueste más hacer politiquería. La Cámara de Representantes debe ser desde el territorio; los 18 representantes de Bogotá deben tener un compromiso demostrado en la ciudad, un representante de cada localidad, para evitar que las mafias politiqueras sigan gobernando con sus familiares y amigos que ni siquiera conocen cada rincón de la ciudad y que terminan eligiendo representantes de escritorio.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Educación para la autonomía económica. Mi propuesta es fortalecer los programas de formación técnica para mujeres cabeza de hogar, garantizando que tengan las mismas oportunidades de liderazgo en el sector público y privado.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Con tecnología y buena gerencia. Implementaremos auditorías en tiempo real a los recursos de educación y alimentación escolar (PAE). Corrupto que toque el dinero de los niños debe pagar con cárcel y con sus bienes, sin ningún beneficio por parte de la justicia; el que la hace la debe pagar sin importar el nivel social. ¡Justicia igual para todos! Promover que las entidades de control funcionen en tiempo real en favor de los recursos de todos los colombianos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Cambiando los “shows politiqueros” por debates técnicos sobre los problemas estructurales que tiene el país, con énfasis en la educación y el desarrollo. Los ciudadanos volverán a creer cuando vean que en el Congreso hay gerentes cualificados trabajando por el bienestar de sus hijos, no influenciadores buscando “likes” y empresas políticas corruptas que se han dedicado durante décadas a satisfacer sus necesidades individuales sin pensar en el bienestar colectivo.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con EE. UU. Potenciar los convenios de intercambio educativo y tecnológico Con Venezuela: Exigir democracia; la estabilidad de la región garantiza que los recursos se inviertan en desarrollo. Conozco muchos amigos venezolanos con excelentes habilidades que le aportan al crecimiento de Colombia; las buenas personas se deben apoyar y conservar con una calidad de vida digna sin importar la nacionalidad.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con el apoyo de mi familia, mis ahorros y amigos que creen en este proyecto educativo. Es una campaña de ALMA y CORAZÓN, calle y pocos recursos económicos, pero mucha voluntad y amigos que creen en nosotros, nuestra causa. No tenemos fórmula al Senado, tenemos el apoyo más importante, el de Dios y la gente.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A un gerente con resultados. Alguien que sepa administrar y que entienda que la educación es la base del crecimiento económico. Menos retórica y más hojas de vida que demuestren capacidad de ejecución; la política colombiana debe pasar de ser un negocio de unos pocos a una construcción colectiva de todos. Por ello, la importancia de que todos voten y demuestren su compromiso real con nuestro país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Seguiría la política ambiental, porque sin planeta no hay futuro. Acabaría: El enfoque de “pagar por no delinquir”; ese dinero debe ir a “estudiar para progresar”, premiando el esfuerzo y el mérito. Colombia es la reserva natural del mundo; debemos entenderlo y apropiar a cada colombiano, cuidar lo nuestro, nuestros ríos, nuestra naturaleza, ser potencia de la vida, implementar sistemas de eficiencia energética en la ciudad y comprometer a los gobernantes a que la calidad de la energía y el agua sea parte de la agenda política de los próximos años, sin importar el color y orientación política, sin importar si es de derecha, izquierda o centro. ¡Colombia y, en este caso, Bogotá necesitan para adelante, avanzando, ni un paso para atrás!

