“Por qué votar por”: Milton Valderrama, candidato a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Milton Valderrama, La Voz de los colombianos en el exterior: Quiero ser el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior porque yo no estoy aspirando a una curul, estoy asumiendo una misión. He vivido más de dos décadas fuera de Colombia. Conozco en carne propia lo que significa emigrar, empezar de cero, enviar remesas, luchar por oportunidades y defender nuestra identidad lejos de casa. He sido empresario, consultor, conferencista, líder comunitario en Orlando y defensor permanente de nuestra comunidad hispana. No hablo desde la teoría; hablo desde la experiencia real del migrante. Mi campaña nace de una convicción profunda: los colombianos en el exterior no pueden seguir siendo invisibles para el Estado colombiano. Somos más de 5 millones de compatriotas que aportamos miles de millones de dólares en remesas, que fortalecemos la imagen del país en el mundo y que sostenemos familias enteras en Colombia. Mis propuestas se centran en cinco pilares fundamentales: EJES PRIORITARIOS

1. Abrir ventanas gratuitas de servicio a la comunidad, enfocadas en Salud Emocional, Educación y Emprendimiento, para orientar, conectar y facilitar soluciones reales a los colombianos en el exterior. Este es un caso de éxito con resultados verificables propuesto para el Consulado de Colombia en Orlando. Replicable e implementable en cada Consulado.

2. Atención directa mediante un canal de comunicación 24/7, que permita contacto continuo con la oficina del congresista desde cualquier lugar del mundo.

3. Alianzas estratégicas internacionales con universidades, instituciones educativas y clubes deportivos, para apoyar a estudiantes y deportistas colombianos en el exterior.

4. Repatriación digna de connacionales fallecidos, mediante mecanismos de asistencia y apoyo desde los consulados, que garanticen el derecho a un retorno digno, sin que el dolor se vea agravado por trámites imposibles o costos inalcanzables.

5. Prevención, atención y protección frente a la trata de personas, con énfasis en mujeres, hombres, niñas, niños y migrantes en condición de vulnerabilidad. Mi formación en inteligencia emocional y liderazgo, mi experiencia en el sector inmobiliario en Florida, el Caribe y Colombia, y mi trabajo como autor y conferencista me han preparado para construir puentes, no discursos vacíos. No quiero llegar al Congreso para figurar; quiero llegar para transformar. Porque el colombiano en el exterior no necesita promesas: necesita representación firme, técnica y valiente.

Hoy no estamos pidiendo un espacio. Estamos reclamando el lugar que nos corresponde en la historia política de Colombia. Milton Valderrama, Candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior del Partido Liberal Colombiano (Lista cerrada)​.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No​.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La creación de un sistema de atención integral para colombianos en el exterior, que garantice acompañamiento consular efectivo, repatriación digna, acceso a salud emocional, apoyo educativo y asesoría para emprendimiento, especialmente para migrantes en condición de vulnerabilidad.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La falta de oportunidades reales, la corrupción y el abandono institucional, especialmente hacia los colombianos en el exterior. Se soluciona con liderazgo transparente, control político efectivo, reformas que cierren puertas a la corrupción y políticas públicas que garanticen educación, empleo y seguridad, sin excluir a quienes viven fuera del país.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Colombia necesita implementar la Constitución de 1991, no reemplazarla. Se deben hacer ajustes puntuales mediante reformas, pero no abrir una constituyente que ponga en riesgo derechos y aumente la polarización.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí, pero con ajustes y resultados verificables. La paz debe ser una política de Estado con condiciones claras, justicia para las víctimas y medidas reales de protección para la ciudadanía.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, siempre que haya condiciones firmes, cese real de violencia, garantías a víctimas y que los diálogos no se conviertan en impunidad ni en fortalecimiento de estructuras criminales.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo la regulación responsable, con enfoque en salud pública, prevención y control estatal, para quitarle el negocio al narcotráfico y reducir la violencia asociada.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, estoy de acuerdo con el derecho a una muerte digna, con protocolos estrictos y acompañamiento médico y psicológico.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, pero enfocada en eficiencia del gasto, lucha real contra la evasión y alivios a la clase media y al emprendimiento, sin castigar a quienes ya cumplen.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, debe revisarse y ajustarse a la realidad del país, con criterios de austeridad y coherencia frente a la economía nacional.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí, especialmente cuando actúan como organizaciones con actividades económicas y patrimonio considerable; la caridad no puede ser excusa para la opacidad.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Se necesita fortalecer los mecanismos de participación, mejorar la representación de los colombianos en el exterior, hacer más transparentes las listas y sancionar con firmeza la corrupción política.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Fortalecer programas de prevención y atención contra violencias basadas en género, apoyo a mujeres migrantes vulnerables, y promover acceso a educación, empleo y protección efectiva desde consulados y entidades del Estado.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Control político real, veeduría ciudadana, rendición de cuentas permanente y sanciones efectivas. Además, digitalización de trámites para reducir la intermediación y la “mordida”.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Trabajar con transparencia total, contacto 24/7 con la comunidad, rendición de cuentas periódica, y legislar con resultados concretos para la gente, no con privilegios.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener relaciones pragmáticas, respetuosas y firmes en defensa de la soberanía y los derechos humanos. Con Estados Unidos, fortalecer cooperación y comercio; con Venezuela, buscar estabilidad fronteriza y protección a migrantes.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con aportes de particulares, trabajo voluntario y recursos propios, con transparencia y reportes claros, evitando compromisos con contratistas o financiadores que condicionen la representación.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré a quien garantice institucionalidad, lucha frontal contra la corrupción y una agenda seria de oportunidades, seguridad y representación para los colombianos en el exterior.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe continuar el enfoque de atención social a población vulnerable, pero debe acabarse la improvisación y el manejo político sin resultados, especialmente en temas de seguridad y orden público. Se necesita gestión técnica y eficacia.

