“Por qué votar por”: Nasly Quintero, candidata a la Cámara

Nasly Quintero, candidata a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para llegar al Congreso de la República es hacer una verdadera transformación del sistema de salud. Porque es inconcebible que las personas que están enfermas o que son de la tercera edad hagan filas eternas o luchen por una autorización médica. Por eso vamos a eliminar las barreras de acceso y vamos a radicar la Ley de Víctimas de Salud, porque los culpables tienen que pagar. Además, vamos a trabajar por la dignificación del talento humano. Por eso te invito a que lo hagamos juntos. Transformemos el sistema de salud juntos.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, nunca​.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Son dos, la Ley de Víctimas de la salud, porque alguien debe responder por la crisis humanitaria, por la negación de los servicios, por apropiarse del dinero de la salud; el que no hizo lo que tenía que hacer debe pagar y la justicia llegar. Y segundo, la Salud sin Barreras, para que en el mismo lugar en el que atienden a los pacientes les entreguen sus medicamentos y les garanticen sus servicios sin tener que tramitar autorizaciones.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Sin salud no hay alimentación, no hay estudio, no hay trabajo; por esto, mi primer foco es la salud. Esta crisis humanitaria está llevándose más vidas que la guerra, como dice Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz con la que estamos trabajando salud para la paz. Si hay salud, hay esperanza en el proyecto de vida de más de 50 millones de colombianos.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, nuestra Constitución Política es un ejemplo del consenso construido en el país con una visión de Estado y sigue plenamente vigente.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, el periodo presidencial se debe mantener tal y como está en la actualidad.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Entre todos debemos buscar la paz para construir un mejor país. Sin embargo, la estrategia de la paz total ha sido un fracaso; tenemos que buscar otras políticas que ayuden en la construcción de los determinantes sociales.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No, el Estado debe buscar los grupos ilegales y estos deben someterse a la justicia.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Es importante ver la evidencia de los países que lo han hecho, con la marihuana, y ver si en nuestro contexto de país es apropiado; todo tiene sus riesgos y beneficios.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Estoy de acuerdo con la eutanasia como parte del derecho de las personas a una muerte digna. Lo que me preocupa es que se pueda dar un aumento de los casos por culpa de un sistema de salud que no responde a la atención que requieren las personas.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Necesitamos un sistema tributario que sea justo con las personas y con las empresas. No podemos pensar que el sector privado es un saco sin fondo al que se le puede exprimir hasta que se agote mientras el Estado sigue creciendo sin rendir cuentas de lo que hace.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

El salario de los congresistas y de los funcionarios debe adaptarse a la realidad del país.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, ellos hacen un trabajo de caridad, no son empresas que generan rentabilidad.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Haré un mayor control al sistema político. Colombia tiene muchas leyes y regulaciones; lo que realmente necesitamos es que estas se cumplan.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Cuidar al que cuida. Hoy en día muchas mujeres madres cabezas de familia, se ven condenadas a la pobreza porque tienen que renunciar a sus trabajos para cuidar a sus hijos o algún familiar, o deben renunciar a la custodia de ellos. Ese trabajo debe ser reconocido por el Estado con subsidios transitorios y con oportunidades laborales que les permitan trabajar desde sus casas. De esa forma estamos construyendo oportunidades para que abandonen el círculo de pobreza en el que miles de mujeres y sus familias viven.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Un mayor control político desde el Congreso. Un ejemplo, ante lo que estamos viviendo en el sistema de salud, la superintendencia se queda de brazos cruzados sin hacer nada, obedeciendo a su jefe político, el ministro Jaramillo, mientras las personas sufren y mueren. Eso no puede seguir ocurriendo. Desde el Congreso debemos ser firmes en exigir a las autoridades cumplir con su labor. Y el que no cumpla, que todo el peso de la Ley les caiga, porque los corruptos lo son porque no tienen miedo a las consecuencias.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

En primer lugar, debemos concientizarnos a la hora de elegir nuestros congresistas, además de votar y saber elegir, exigir que tengan experiencia y conocimiento técnico y político. Los representantes y senadores se han alejado de la ciudadanía. Yo lo he visto en mi trabajo de pasillo en el Congreso donde llevamos la voz de los pacientes y de los trabajadores de la salud, la cuales no fueron escuchadas. Debemos gestionar, somos servidores públicos, abrir las puertas para que los colombianos nos cuenten sus necesidades y que nosotros las tengamos en cuenta a la hora de legislar, saber que el futuro de los colombianos está en nuestras manos, pero los colombianos deben tener presente que tienen una corresponsabilidad en estudiar las propuestas de sus congresistas y determinar qué futuro quieren para el país.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Estados Unidos y Venezuela son nuestros principales aliados. El primero por intercambio comercial y presencia de nuestros compatriotas en ese país y el segundo por cercanía. Debemos construir relaciones sólidas y sostenibles, pero eso solo lo podemos hacer con regímenes democráticos que respetan los derechos de sus ciudadanos y la soberanía de cada país. Tener consensos y construir alianzas que permitan el beneficio de los países.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Hasta van cerca de 200 millones de pesos y un préstamo por 80 millones de pesos y seguimos esperando donaciones. La campaña ha sido financiada con amigos, pacientes, trabadores de la salud, comunidades amigas y familiares.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Juan Manuel Galán, el líder de mi partido, el Nuevo Liberalismo, compartimos visión de salud, trabajamos en leyes como la ley de enfermedades huérfanas, el cannabis para uso medicinal y ley de la drogadicción como enfermedad, para ser atendida en el sistema de salud, queremos recuperar el sistema y velar porque la salud sea un derecho y no un favor.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Yo mantendría el enfoque de prevención y atención primaria como prioridad de política pública. Que el primer nivel funcione y que la salud llegue antes de que la gente se complique es un objetivo correcto, como ya lo está llevando al territorio Carlos Fernando Galán con los centros de Más Bienestar. Prevenir siempre será mejor que reaccionar tarde. Lo que debe acabarse es la improvisación y la incertidumbre que hoy está afectando el acceso real. Hoy vemos pacientes sin medicamentos, sin tratamientos oportunos y familias obligadas a pagar de su bolsillo lo que es su derecho. Eso no puede continuar.

