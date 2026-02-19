“Por qué votar por”: Natalia Goyeneche, candidata a la Cámara

Natalia Goyeneche, candidata a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Soy Natalia Goyeneche, candidata animalista a la Cámara de Representantes por Bogotá, lista #102 del Partido Alianza Verde. Activista por los derechos de los animales, bogotana y orgullosa de mis raíces boyacenses. Administradora Pública y Magíster en Comunicación y Marketing Político. Fui Edilesa de Teusaquillo, donde trabajé de manera decidida por la protección y el bienestar animal, denunciando la realidad del infierno que viven los animales expuestos para la venta en la avenida Caracas.

Mis propuestas son:

- Prohibir la exposición pública de animales para la venta en Bogotá. Los animales son seres sintientes, no son mercancía.

- Promover la creación del primer hospital veterinario público en Bogotá.

- Prohibir el uso de la pólvora en Bogotá, priorizando la salud pública, la seguridad ciudadana y el bienestar de los animales domésticos y silvestres.

- Endurecer las penas y sanciones contra el maltrato animal y triplicar el número de agentes de la fuerza pública encargados de la protección y del bienestar animal en la ciudad.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Prohibir la venta de animales en vitrinas en la avenida Caracas y en toda Bogotá. Los animales son seres sintientes, no son mercancía, y promover la creación del primer hospital veterinario público en Bogotá.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la violencia. Y la violencia es violencia, venga de donde venga. La vemos en el conflicto armado, en la criminalidad, en la corrupción, en el maltrato contra mujeres, niños y también contra los animales. ¿La solución? Romper ese ciclo con tres cosas:

– Endurecer las penas y sanciones. Reformar la justicia.

– Cultura ciudadana y educación para la protección de la vida.

– Estado para la gente y los animales en los territorios.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Hoy Colombia no necesita una asamblea constituyente. Necesita que se cumpla, se defienda y respete la Constitución de 1991.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Diálogos, sí. Pero sin impunidad.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo la regulación de la marihuana, pero no la legalización de otras drogas más dañinas. La política prohibicionista ha fracasado: no ha reducido el consumo y sí ha fortalecido economías ilegales y violencia. En el caso de la marihuana, una regulación estricta, con control estatal, prevención y enfoque de salud pública, puede ser más efectiva que seguir criminalizando.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Paridad real en los espacios de poder, autonomía económica para las mujeres y cero impunidad frente a las violencias. La igualdad no puede ser discurso: debe traducirse en representación, presupuesto y protección efectiva de los derechos.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción se combate con reglas claras, tecnología y sanciones reales. Primero, total transparencia en la contratación pública: plataformas abiertas, gobierno abierto y trazabilidad en tiempo real del uso de los recursos. Segundo, eliminar la contratación a dedo y fortalecer los concursos meritocráticos. Tercero, endurecer las penas y las sanciones para quienes traicionen la confianza ciudadana. Los recursos públicos son recursos sagrados. Y quien los robe debe enfrentar sanciones ejemplares.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La única manera de cambiar la imagen del Congreso es renovándolo y devolviéndole credibilidad. Eso significa trabajar de verdad por la gente y sus causas, no por intereses particulares. Significa cumplir la palabra, no mentir y rendir cuentas de forma permanente. La confianza no se impone, se construye con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso empieza por dar ejemplo.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

La política exterior debe manejarse con diplomacia, no con ideologías. La cooperación internacional es una herramienta para generar desarrollo, seguridad y oportunidades, no un escenario de alineamientos automáticos. Colombia debe fortalecer alianzas en comercio, seguridad, transición energética y cooperación técnica, pero siempre desde la autonomía y el interés nacional.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

recursos propios, ahorros, préstamos y apoyo de mi partido.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

No tengo aún candidato.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Continuidad a lo que reduce la desigualdad y fin a lo que compromete la impunidad en el país.

