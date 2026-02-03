“Por qué votar por”: Norma Hurtado, candidata al Senado

Norma Hurtado, candidata al Senado. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Soy una mujer que trabaja por la comunidad, que escucha a la gente y que cumple su palabra. Soy y quiero continuar siendo la congresista que defiende la salud, el deporte y la niñez, y ante todo, que hace valer la equidad de género.

Estoy convencida de que los resultados más importantes no se miden en discursos, sino en vidas transformadas. Por eso mi trabajo en el Congreso se ha centrado en construir consensos, no divisiones. Cada ley que he impulsado tiene detrás una historia, una voz, una necesidad real de la gente. He defendido causas que protegen vidas, promueven la equidad y abren caminos de oportunidad.

Mi propósito como congresista es claro: que la salud sea una prioridad, que los niños y jóvenes puedan soñar con un futuro y que las mujeres vivan sin miedo.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Hasta ahora no he tenido investigaciones formales en curso, ni disciplinaria, administrativa o penal.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

De obtener nuevamente la curul, mi principal compromiso en el Congreso será defender y fortalecer el sistema de salud, poniendo siempre en el centro a los pacientes y a los trabajadores del sector. Trabajaré para garantizar una financiación suficiente y responsable, acceso oportuno a medicamentos y tratamientos, y decisiones construidas con rigor técnico, no con improvisación.

Al mismo tiempo, el deporte seguirá siendo una prioridad. Creo firmemente que el deporte es salud, es prevención de violencia, es oportunidad para nuestros niños y jóvenes y una herramienta poderosa para transformar vidas. Impulsaré la reforma a la Ley del Deporte ante la necesidad de modernizar y actualizar un sistema que ha estado en vigor durante casi tres décadas y así fortalecer la estructura organizativa del deporte nacional.

Mi trabajo seguirá enfocado en algo muy simple pero fundamental: cuidar la vida, proteger a la gente y construir bienestar real desde la salud y el deporte.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

A mi criterio, el principal problema de Colombia hoy es la crisis del sistema de salud, y no lo digo desde la opinión, sino desde la realidad que muestran todas las encuestas recientes: la salud es la mayor preocupación de los colombianos. Hoy vemos pacientes esperando medicamentos, tratamientos retrasados, hospitales ahogados financieramente y trabajadores de la salud cargando sobre sus hombros un sistema que llegó al límite. Esa realidad no se resuelve con discursos ni con improvisaciones, sino con decisiones responsables, técnicas y humanas.

¿La solución? Poner a la gente en el centro. Garantizar una financiación suficiente y oportuna, fortalecer la red pública y privada, escuchar a los pacientes y a los trabajadores de la salud, y tomar decisiones basadas en evidencia, no en ideologías. La salud no admite experimentos: requiere planeación, concertación y seriedad. Cuidar la salud es cuidar la vida. Y ese debe ser el punto de partida.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyo un proceso de asamblea constituyente. Colombia tiene una Constitución sólida, garantista y suficientemente amplia para permitir reformas a través de los mecanismos institucionales que ya existen. Abrir una constituyente en este momento generaría más incertidumbre, polarización y riesgos innecesarios para la estabilidad democrática. Los problemas del país no se resuelven cambiando las reglas del juego, sino cumpliéndolas y fortaleciendo las instituciones.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría ninguna iniciativa que busque revivir la reelección presidencial inmediata ni extender el periodo presidencial. Colombia tomó una decisión acertada al eliminar la reelección, porque protege el equilibrio de poderes y evita la concentración excesiva del poder. Las reglas electorales deben ser claras, estables y no adaptarse a los intereses de quien gobierna. La democracia se fortalece con alternancia, no con permanencia.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

La paz es un propósito que siempre merece respaldo, pero no cualquier camino conduce a ella. Creo en una paz responsable, con reglas claras, resultados verificables y siempre un método riguroso. Una política de paz no puede significar impunidad, desorden institucional o debilitamiento del Estado. La paz se construye con autoridad, justicia y presencia real del Estado en los territorios.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Los diálogos pueden ser una herramienta válida, pero no pueden ser improvisados ni un cheque en blanco. Estoy de acuerdo con explorar salidas negociadas solo si existen condiciones claras, voluntad real de desmovilización, respeto por la población civil y un marco jurídico serio. Dialogar no puede traducirse en concesiones unilaterales ni en el debilitamiento de la Fuerza Pública.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Como legisladora siempre priorizo la salud pública y la prevención. Cualquier discusión sobre sustancias como la marihuana debe partir de evidencia científica, protección de la juventud y enfoque de salud pública, más que de ideologías o simplificaciones. No puede haber regulación sin que el Estado se comprometa a establecer rutas de atención para consumidores, garantizando un enfoque responsable que no genere riesgos en la salud pública. Sin presupuesto para programas de rehabilitación y sin protocolos de atención, la regulación sería un grave error.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Como servidora pública valoro profundamente la dignidad humana y el respeto por los derechos individuales, así como el debate respetuoso en torno a temas sensibles de bioética y salud. Cualquier posición debe siempre proteger la vida y la autonomía de los pacientes, dentro de los marcos legales existentes.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Creo que Colombia necesita un sistema tributario justo, eficaz y que promueva el crecimiento económico sin asfixiar a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial. Antes de una reforma tributaria, el Gobierno debió haber tenido una planeación financiera más clara, responsable y de largo plazo en austeridad para evitar golpear con impuestos a los colombianos. La población no puede ser quien pague el precio de esa mala planeación presupuestal.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

El salario de los congresistas es un aspecto de la discusión pública que genera profunda indignación y reconozco el sentimiento que suscita en la gente la desigualdad salarial. Cambiar la asignación salarial de funcionarios del Estado claramente debe tener en cuenta ese aspecto, pero también sopesar las responsabilidades que un servidor público tiene, pues un salario a la medida de ese peso tiene como fin último atraer las mejores personas al servicio público y que verdaderamente trabajen por él.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Más allá de buscar más sujetos pasivos de impuestos, siempre he sido partidaria que el Gobierno realice un verdadero plan fiscal que optimice los recursos recaudados, que en la última reforma tributaria le permitió crecer sus arcas a los niveles más altos registrados en este siglo. Después de efectuar este ejercicio que, estoy segura les permitirá cubrir ampliamente las responsabilidades del Estado, se puede pensar en nuevos tributantes, pero siendo conscientes que muchos de ellos – como las iglesias – realizan una labor social que superan con creces cualquier aporte tributario que puedan eventualmente realizar.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

El sistema político debe fortalecer la participación de las mujeres para que lleguen a más cargos públicos. Hoy el 68,7% de las mujeres siente que no influye en la política, solo ocupan el 28% del Congreso y la violencia política contra lideresas aumentó 158% entre 2019 y 2023, lo que exige reformas efectivas de protección y acceso a cargos públicos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

He trabajado para erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier escenario de la sociedad. La violencia política contra la mujer, por ejemplo, también debe combatirse y erradicarse. Las mujeres deben tener acceso a espacios de decisión sin agresiones, sin estigmas y con apoyo institucional. La capacitación, la igualdad de oportunidades y protocolos claros de protección son esenciales para que la democracia sea plena. En ese sentido he liderado proyectos para impulsar el acceso de las mujeres al mercado laboral, fortalecer su rol en el ámbito rural, como también prevenir violencias y sancionarlas.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La lucha contra la corrupción exige acciones concretas: fortalecimiento de mecanismos de transparencia de recursos públicos, controles ciudadanos efectivos, sanciones claras para los responsables y apoyo a las instituciones que investigan y vigilan. La política debe ser sinónimo de servicio, no de beneficio propio. El trabajo legislativo debe acompañarse de control político serio.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La única forma de cambiar esa percepción es con resultados reales que transformen vidas: leyes que funcionen, atención a las necesidades de la gente, transparencia absoluta, rendición de cuentas y control político efectivo. Un Congreso cercano al ciudadano, que camine el territorio y responda con hechos, no con palabras, recuperará la confianza de la ciudadanía, algo en lo que se avanzó este cuatrienio cuando el Legislativo mejoró sus calificaciones por no tragar entero y pararse del lado de los ciudadanos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe tener relaciones diplomáticas basadas en respeto mutuo, defensa de la democracia, el desarrollo económico y la seguridad regional. Con Estados Unidos hay una alianza histórica tal vez la más fuerte de la región que debe consolidarse en educación, comercio y seguridad. Por su parte, Venezuela merece reencontrarse con la libertad, la dignidad y el futuro que le fueron negados. Colombia no puede ser indiferente ante los regímenes que destruyen instituciones, vulneran derechos humanos y silencian la voluntad popular. Desde Colombia y desde mi responsabilidad en el Congreso, reafirmo un compromiso irrenunciable: rechazar toda forma de dictadura y defender la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

La campaña se desarrolla bajo criterios de total transparencia y dentro del marco legal vigente, cumpliendo estrictamente los topes y disposiciones fijadas por la normatividad y la autoridad electoral. Su financiación proviene principalmente de recursos propios, créditos y apoyos a mi trayectoria al servicio público, las cuales han sido debidamente registradas y reportadas conforme a la ley.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

El Partido de La U decidió a fines de 2025 que se concentraría en armar sus listas al Congreso. Fue así como la priorización de este ejercicio dejó para este año la decisión en bancada sobre qué camino tomar para la campaña presidencial. Pronto llegará el momento de tomar esta decisión, una vez las directivas de la colectividad decidan hacer el llamado.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Existe consenso en avanzar en políticas sociales que reduzcan la pobreza y la desigualdad, pero con sustento técnico, responsable y sostenible que avance sobre lo que habíamos logrado. Lo que debe acabarse es cualquier medida que ponga en riesgo la sostenibilidad del Estado, el acceso a la seguridad social, la desolación frente a la seguridad, la confabulación con la corrupción y el nepotismo, la amenaza a la separación de poderes y al equilibrio democrático.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.