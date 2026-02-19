“Por qué votar por”: Omar Giovani Feijoo, candidato a la Cámara

Candidato Omar Feijoo. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi principal motivación para aspirar al Congreso en representación de los colombianos en el exterior nace de la cercanía real y permanente con nuestra diáspora. He tenido la oportunidad de escuchar sus inquietudes, conocer de primera mano sus desafíos y comprender la necesidad urgente de renovar la manera en que se ejerce la política fuera de nuestras fronteras.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No he tenido ninguna investigación, ni disciplinaria, ni administrativa, ni penal.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

De obtener la curul en el Congreso de la República de Colombia, mi principal proyecto será la Ley Integral de Protección y Desarrollo del Colombiano en el Exterior. Creación de la Defensoría del Migrante. Modernización y fortalecimiento del servicio consular. Impulso a la economía transnacional, mediante un Fondo de Emprendimiento Migrante.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

A mi criterio, el principal problema de Colombia no es únicamente económico ni exclusivamente social: es la desconexión histórica entre el Estado y la ciudadanía, una fractura que se expresa en desconfianza institucional, desigualdad persistente y falta de oportunidades reales.

La solución exige tres decisiones de fondo:

Primero, instituciones eficaces y cercanas.

Segundo, economía productiva y competitiva.

Tercero, unidad nacional basada en oportunidades, no en discursos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyaría una asamblea constituyente en las actuales circunstancias. Abrir un proceso de esa magnitud implica un escenario de incertidumbre institucional, económica y jurídica que podría profundizar la polarización y afectar la estabilidad democrática. Colombia necesita certezas, no improvisaciones estructurales.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría la reelección presidencial inmediata ni la extensión del período presidencial.

No porque tema a una persona o a un gobierno en particular, sino porque las reglas deben pensarse para el país en el largo plazo, no para coyunturas políticas. La experiencia histórica ha demostrado que cuando se modifican las reglas del juego alrededor del poder ejecutivo, se tensiona el equilibrio institucional y se debilita la confianza democrática.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí respaldaría todo esfuerzo serio de paz, pero condicionado a resultados verificables, respeto a las víctimas y plena sujeción al Estado de Derecho.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí considero que el Gobierno puede explorar diálogos con grupos armados ilegales, pero bajo condiciones estrictas, transparentes y verificables. El diálogo no puede ser sinónimo de concesiones ilimitadas ni de debilitamiento de la autoridad legítima. Debe estar orientado al desarme real, al sometimiento a la justicia, a la reparación de las víctimas y a la no repetición.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Mi posición es clara: apoyo una discusión seria, basada en evidencia científica y salud pública, sobre la regulación responsable de algunas sustancias como la marihuana, pero no respaldo una liberalización indiscriminada que incluya producción y consumo sin controles estrictos.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Mi posición es clara: respeto el marco legal vigente y defiendo que cualquier procedimiento relacionado con el final de la vida se mantenga bajo criterios médicos rigurosos, evaluación interdisciplinaria y consentimiento libre, informado y verificable.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Mi postura es clara: no se requiere otra reforma tributaria para aumentar la carga sobre quienes producen y generan empleo. Lo que se necesita es ampliar la base, combatir con firmeza la evasión y la elusión, simplificar el sistema y garantizar que cada peso recaudado se traduzca en inversión social efectiva y desarrollo productivo.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí es necesario revisar y racionalizar el esquema salarial de los altos cargos del Estado, siempre dentro del marco legal vigente y mediante una reforma estructural que garantice equilibrio, sostenibilidad fiscal y transparencia. El Congreso de la República de Colombia debe ser el primero en dar ejemplo.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las iglesias, como entidades religiosas, cumplen una labor social, espiritual y comunitaria que merece respeto y protección. Sin embargo, cuando desarrollan actividades económicas que generan rentas distintas a su misión estrictamente religiosa, esas actividades deben estar sujetas a las mismas reglas tributarias que cualquier otra organización.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí considero necesarias reformas puntuales y responsables en tres frentes fundamentales:

Primero, fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia.

Segundo, modernizar el sistema electoral, incorporando herramientas tecnológicas.

Tercero, mejorar la calidad de la representación, promoviendo listas más democráticas.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi propuesta concreta se estructura en cuatro acciones legislativas y de política pública:

1. Paridad efectiva en cargos de decisión.

2. Autonomía económica y emprendimiento femenino.

3. Protección integral frente a la violencia.

4. Conciliación laboral y corresponsabilidad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mi propuesta es concreta y estructural, basada en resultados medibles y control efectivo:

1. Transparencia total en la contratación pública.

2. Sanciones rápidas y ejemplares.

3. Protección real al denunciante.

4. Control ciudadano y rendición de cuentas permanente.

5. Austeridad y coherencia desde el liderazgo.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Para revertir esa percepción, propongo acciones concretas y verificables:

1. Rendición de cuentas obligatoria y periódica.

2. Transparencia total en la agenda legislativa.

3. Productividad legislativa con impacto real.

4. Austeridad y coherencia institucional.

5. Cercanía permanente con la ciudadanía, incluida la diáspora.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

La política exterior que propongo se sustenta en una estrategia equilibrada: reafirmar alianzas tradicionales con Estados Unidos desde un posicionamiento soberano y claro, y al mismo tiempo, extender la mano al diálogo con Venezuela, buscando soluciones pacíficas, cooperación fronteriza y desarrollo compartido. Esto no solo mejora la seguridad y la economía, sino que proyecta a Colombia como un actor diplomático sólido, respetado y constructivo en la región.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia de manera transparente, dentro de los límites y controles establecidos por la ley, con recursos provenientes de:

1. Contribuciones ciudadanas declaradas.

2. Apoyo de pequeñas empresas y emprendedores formales.

3. Recursos propios aportados y declarados conforme a la normativa fiscal y electoral vigentes.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Mi compromiso principal no es con un nombre propio, sino con un proyecto de país coherente con los principios que he defendido: institucionalidad fuerte, respeto al Estado de Derecho, desarrollo productivo, apoyo a la diáspora y unidad nacional.

Respaldaré en la campaña presidencial a quien represente con claridad estas tres condiciones fundamentales.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Del gobierno del presidente Gustavo Petro, considero que debe continuar y fortalecerse todo esfuerzo serio orientado a la inclusión social y a la ampliación de oportunidades educativas, especialmente en acceso a educación superior y programas de apoyo a poblaciones vulnerables. Cuando una política amplía oportunidades reales y reduce brechas, debe consolidarse con ajustes técnicos y sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, estimo que debe replantearse profundamente el enfoque de la llamada “paz total” cuando no produce resultados verificables en reducción de violencia ni garantiza sometimiento efectivo a la justicia. La política de seguridad no puede generar ambigüedad frente a estructuras criminales ni debilitar la autoridad legítima del Estado. La paz debe construirse con firmeza institucional, protección a la ciudadanía y respeto irrestricto por las víctimas.

