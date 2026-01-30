“Por qué votar por”: Óscar Ortiz, candidato al Senado

Candidato al Senado por el partido Oxígeno. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Me motiva ir al Congreso para proteger y desarrollar la Constitución, aumentando el control de los ciudadanos a los políticos, así como facilitando que el votante pueda influir en los proyectos de ley y en los debates al gobierno. En la Constitución dice cómo somos, cómo queremos ser y están los mecanismos para recorrer ese camino. Avanzar en ese proyecto de sociedad y de Estado depende de la ciudadanía, la justicia y la representación. La representación política está en deuda con la ciudadanía por incapacidad y por corrupción.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Un proyecto de ley que de visibilidad y rendición de cuentas de congresistas, diputados y concejales, así como de participación ciudadana en las funciones legislativa y de control político del Congreso.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La corrupción. Es corrosiva en la confianza, afecta los derechos, el desarrollo, el dinero público y la democracia. La solucionaré con una estrategia integral y permanente que comprenda prevención, detección y sanción, así como servidores públicos, sector privado y ciudadanía. Con énfasis en el combate a las impunidades jurídica, política y ética, así como priorizando la recuperación del dinero robado y el lavado de activos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, varias razones en cinco frentes:

A. Origen. La constituyente del 91 fue por iniciativa ciudadana o constituyente primaria. Mientras que esta es por iniciativa de un poder constituido.

B. Finalidad. La del 91 fue para unir. La de Petro es para fracturar la sociedad y, sobre todo, para tapar tanto la corrupción de su campaña en 2022, como la de su gabinete, para la corrupción que innovó con la entrega de dinero en efectivo y a domicilio para comprar congresistas que no controlaran y que aprobaran los proyectos de ley tal y como se le antojara al gobierno.

C. Juridicidad. La del 91 fue en derecho. Séptima Papeleta, dos sentencias de constitucionalidad. Mientras que la de Petro es inconstitucional porque es corporativista y faculta al presidente para definir unos criterios de elección.

E. La del 91 fue fruto del consenso ciudadano, social, político e institucional. Es de todos. Mientras que la de Petro es unilateral y rompe el consenso para regresar el siglo XIX con una Constitución de parte.

F. La del 91 fortaleció la democracia. La de Petro es para debilitar la democracia. La Constitución del 91 ni nos la regalaron, ni nos la impusieron. ¡La conquistamos! Por eso no nos la vamos a dejar rapar.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, porque para la reelección el único camino jurídicamente válido es la asamblea constituyente. La extensión del periodo en curso es imposible e inconstitucional porque sustituiría la voluntad política de los ciudadanos al momento de elegir para un periodo específico.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, porque la “paz total” ha sido un éxito para las organizaciones criminales, las cuales se han fortalecido por las ventajas que les ha proveído en movilidad, impunidad y paralización de la justicia y de la fuerza pública.Por la paz total han incrementado el número de armados, el número de organizaciones, el total de toneladas de cocaína, sus ingreso y el predominio en un mayor número de municipios. El Pacto de la Picota no es que quiera ganar las elecciones de 2026 sino que no quiere perder el poder obtenido en 2022.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Se debe revisar el delito político para buscar su extinción porque se ha convertido en un camino a la impunidad con una puerta de vaivén que no ha logrado ni verdad, ni justicia, ni reparación, pero sí repetición. La sociedad colombiana ha sido generosa en exceso con las organizaciones criminales. Esa tolerancia con la intolerancia delictual carcome una democracia y con ella a sus ciudadanos. Este gobierno instaló más mesas que las de un club de billar.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

En Colombia la dosis personal está habilitada. Distinto es legalizar la comercialización, asunto que dificultaría la situación de salud pública, en especial entre los jóvenes que, según estudios, se convierten en adictos en un 30 % con pérdida de atención y riesgos graves para la salud mental y respiratoria.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Respeto la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Para quitar impuestos que desestimulan la inversión y el trabajo; y para ordenar el régimen.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, para que esté acorde con la economía nacional y el presupuesto público.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Para las actividades con ánimo de lucro, sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, por una parte, para que la representación sea más deliberativa, responsable y visible. Y, por otra, para que los partidos sean más representativos. El voto público y nominal en los asuntos públicos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Evaluación y cumplimiento de las normas y de las sentencias existentes.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción es un problema de primer orden por ser corrosiva de la confianza, de los derechos, del desarrollo, del dinero público y de la democracia. Con una estrategia integral y permanente que comprenda prevención, detección y sanción, así como servidores públicos, sector privado y ciudadanía. Con énfasis en el combate a las impunidades jurídica, política y ética. Y priorizando la recuperación del dinero robado y el lavado de activos. Además, derogando normas que crean trámites innecesarios, así como riesgos de corrupción por baja visibilidad, poca argumentación y alta discrecionalidad.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Trabajar para promover reformas, tanto en la práctica como normativas, para aumentar la visibilidad, construir deliberación más rigurosa, fortalecer la efectividad, crear un régimen de rendición de cuentas de los congresistas, las comisiones y las plenarias; también que los ciudadanos participen de las funciones legislativa y de control político. La representación debe ser más participativa.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Por Constitución, la dirección de las relaciones internacionales es competencia del Presidente de la República. Desde luego, se requiere reconocer nuevas realidades internacionales, como la toma de Estados por organizaciones criminales, para actualizar el régimen jurídico y la institucionalidad correspondiente para la protección de los derechos y de la democracia, así como la mayor cooperación para la lucha contra el crimen y contra la corrupción.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Estoy adelantando un trabajo proselitista en redes sociales, conversaciones personales y medios de comunicación, por austeridad y coherencia. El apoyo lo recibo de Oxígeno.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Juan Carlos Pinzón y a Enrique Peñalosa que son los candidatos de nuestro partido Oxígeno en la Gran Consulta el próximo 8 de marzo.Porque han sido servidores públicos ejemplares por su responsabilidad, efectividad y aportes al bien común.Juan Carlos Pinzón con trascendentes realizaciones en materia de seguridad para la protección de los derechos de los ciudadanos y de la democracia, así como en la diplomacia internacional con Estados Unidos que es aliado principal de Colombia por más de doscientos años. Enrique Peñalosa ha transformado Bogotá no solo durante sus dos alcaldías, sino durante más tiempo, en virtud de su visión con proyectos de gran impacto y largo plazo. En materia de transporte público, como el Metro y TransMilenio, que acabó con la guerra del centavo y las deplorables antiguas condiciones para los pasajeros. En espacio público. En educación, con los colegios por concesión. En arborización. En tratamiento de agua. Desarrollo urbano de escala internacional que es reconocido en distintos continentes por su capacidad de redistribuir riqueza, como Lagos de Torca. Y la legalización de más de 918 barrios para que bogotanos de bajos ingresos aseguraran sus viviendas, que son su patrimonio. Políticas que construyen y concretan igualdad.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debería continuar y aumentar la promoción de Colombia como destino turístico. Así como la preocupación por los asuntos sociales, pero no sus políticas porque los han deteriorado. El gobierno Petro es un ejemplo de lo que no se debe hacer en lo público. Ni en salud, ni en educación superior, ni en seguridad, ni en relaciones internacionales, ni en probidad, ni en función pública, ni en institucionalidad democrática por desconocimiento a la división de poderes, al legislador, a la justicia, al Estado de derecho y a los derechos y las libertades ciudadanas.

