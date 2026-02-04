“Por qué votar por”: Paula Moreno, candidata a la Cámara

Paula Moreno, candidata a la Cámara. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para aspirar al Congreso es la niñez y la seguridad. Como mamá de dos hijos y como integrante de la reserva de la Policía, conozco de primera mano cómo la inseguridad afecta la vida cotidiana de las familias y, especialmente, de los niños y niñas. Estoy convencida de que no puede haber desarrollo ni futuro posible sin entornos seguros que protejan ala niñez. Estos dos temas son transversales y fundamentales para la construcción de un mejor país.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No. Nunca he tenido investigaciones disciplinarias, administrativas ni penales.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto será impulsar la creación de una Vicefiscalía exclusiva para la niñez, con autonomía operativa y presupuestal. Colombia necesita con urgencia una institución especializada que reciba, investigue y resuelva de manera prioritaria todas las denuncias relacionadas con niños, niñas y adolescentes. La protección de la niñez no puede ser vista como una carga para el Estado, sino como una responsabilidad constitucional y ética.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Colombia enfrenta múltiples problemáticas estructurales, pero una de las más graves es la inseguridad, especialmente en los territorios urbanos como Bogotá. La inseguridad debe abordarse de manera microfocalizada y transversal, entendiendo que no es un fenómeno aislado: impacta directamente a las familias, a los niños y ala cohesión social. Su solución requiere prevención, fortalecimiento institucional, presencia del Estado y una política de seguridad centrada en las personas.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyaría un proceso de asamblea constituyente. La Constitución de 1991 es un texto sólido, garantista y cuidadosamente construido. El principal problema del país no es la Constitución, sino su incumplimiento. Antes de pensar en cambiar las reglas, el Estado debe cumplirlas y hacerlas cumplir.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La reelección presidencial inmediata o la ampliación del periodo atentan contra el equilibrio democrático. Los periodos están definidos precisamente para garantizar alternancia en el poder y evitar la concentración excesiva de autoridad. Modificar estas reglas sin un respaldo claro de la ciudadanía debilita la democracia.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Considero que la llamada “paz total” ha fracasado. No se puede hablar de paz mientras continúe el reclutamiento infantil, el asesinato de civiles y el fortalecimiento de estructuras criminales. El Estado no puede negociar indefinidamente con actores que no muestran una voluntad real de abandonar el crimen.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, siempre y cuando esos diálogos estén condicionados a resultados verificables, al cese real de la violencia y a la protección efectiva de la población civil, especialmente de los niños y niñas.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo el uso y la regulación del cannabis con fines medicinales y científicos. Sin embargo, el debate sobre la legalización de drogas no puede ser simplista ni generalizado. No es lo mismo hablar de cannabis medicinal que de sustancias altamente letales como el fentanilo. Cualquier discusión debe basarse en evidencia científica, salud pública y protección de la niñez.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí. Creo firmemente que cada persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida en situaciones extremas, siempre que exista un marco legal claro que también proteja al personal médico y garantice procesos éticos y responsables.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia ha tenido múltiples reformas tributarias en poco tiempo. No estoy de acuerdo con reformas que sigan recargando a las empresas y al sector productivo. Sí es necesario aumentar el recaudo, pero mediante eficiencia del gasto, lucha contra la evasión y ampliación de la base tributaria, no asfixiando a quienes generan empleo.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. Lo he dicho de manera reiterada: nadie debe llegar al Congreso a enriquecerse. El servicio público implica responsabilidad y coherencia con la realidad del país. No es justo que mientras millones de colombianos enfrentan dificultades económicas, algunos funcionarios vivan desconectados de esa realidad.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las iglesias deben pagar impuestos por las actividades que generen lucro o beneficio económico particular. Las actividades estrictamente sociales, comunitarias o religiosas sin ánimo de lucro deben mantenerse exentas. La clave está en la transparencia y la diferenciación clara entre lo religioso y lo empresarial.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Es necesario modernizar el sistema político para fortalecer la representación, la transparencia y la rendición de cuentas, así como reducir prácticas clientelistas que han deteriorado la confianza ciudadana.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Impulsaré mecanismos efectivos de paridad en cargos de elección y en la administración pública, así como políticas de protección contra la violencia de género, acceso equitativo al empleo y reconocimiento del trabajo de cuidado. La paridad no puede ser solo una cifra, debe traducirse en poder real y garantías efectivas.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mi propuesta se basa en tres pilares: transparencia total en la contratación pública, fortalecimiento de los organismos de control y sanciones reales y ejemplares. La corrupción no se combate solo con discursos, sino con controles efectivos y consecuencias claras.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Primero, renovar el Congreso con personas que no lleven décadas atornilladas al poder. Segundo, trabajar con rigor: ejercer control político serio, legislar con responsabilidad y demostrar resultados concretos. La confianza se recupera con hechos, no con promesas.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe conducir sus relaciones internacionales con seriedad, responsabilidad institucional y una diplomacia orientada a la protección de la población civil. Estados Unidos es un aliado estratégico fundamental en materia comercial, de seguridad y cooperación internacional, una relación que debe fortalecerse sobre la base del respeto mutuo y los intereses nacionales. Con Venezuela, la relación debe mantenerse en un marco estrictamente institucional y diplomático, entendiendo que las decisiones de los gobiernos no pueden seguir profundizando la violencia ni agravando el impacto del conflicto armado. Más allá de las diferencias políticas, el deber del Estado colombiano es priorizar la protección de la población civil, que históricamente ha sido la principal víctima de estas tensiones. Los gobiernos son transitorios; la responsabilidad del Estado con su gente es permanente.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia con recursos propios. Es una campaña orgullosamente austera. Al ser mi primer proceso político, los costos se están definiendo progresivamente, pero toda la información estará disponible de manera transparente en Cuentas Claras.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo a Juan Daniel Oviedo porque es una persona que toma decisiones basadas en datos y evidencia. Conoce el país en profundidad y se comunica con cifras, no con discursos vacíos. Colombia necesita liderazgos serios, técnicos y honestos, especialmente en tiempos electorales

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Considero positivo y debería mantenerse el enfoque en medidas de austeridad y racionalización del gasto público, siempre que se implementen de forma transparente, participativa y con respeto a la separación de poderes. Un ejemplo concreto fue la eliminación de la prima especial de servicios para congresistas a través del Decreto 0030 de 2026, que derogó un beneficio de aproximadamente COP 16 millones mensuales para legisladores, con el objetivo de promover equidad y sostenibilidad fiscal. Sin embargo, no deberían continuarse políticas que se concreten mediante el uso excesivo de decretos que evadan el debate democrático y representativo con el Congreso. El Ejecutivo debe respetar el papel del Legislativo en la elaboración de leyes y reformas, en lugar de intentar imponer cambios estructurales sin consenso. Este respeto a las instituciones es fundamental para la legitimidad de cualquier gobierno y para garantizar la estabilidad democrática en Colombia.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.