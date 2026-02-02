“Por qué votar por”: Pedro Leyva, candidato al Senado

Pedro Leyva, candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

La mayor motivación para llegar al Senado es convertir la experiencia regional en decisiones nacionales que sí beneficien a los territorios, especialmente a departamentos históricamente olvidados como Norte de Santander.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No he tenido ninguna investigación disciplinaria.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Una Ley de Desarrollo y Equidad Territorial para las Regiones. Este proyecto buscara corregir el centralismo histórico del país y garantizar que las regiones, especialmente las de frontera como Norte de Santander, tengan más recursos, autonomía y herramientas reales para desarrollarse.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La profunda desigualdad territorial y social, causada por un Estado centralista y desconectado de la gente.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Colombia no necesita cambiar su Constitución, sino cumplirla. Abrir una constituyente en medio de una crisis social y económica generaría incertidumbre institucional, desviaría la atención de los problemas urgentes del país y podría poner en riesgo los equilibrios democráticos. Las verdaderas transformaciones se logran fortaleciendo el Estado, haciendo efectivas las leyes y llevando soluciones reales a los territorios, no reemplazando las reglas de juego que hoy ya ofrecen herramientas suficientes para garantizar derechos y desarrollo.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No lo acompañaría.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Le daría respaldo a la paz como principio, porque Colombia necesita cerrar definitivamente el ciclo de la violencia, pero no apoyaría la “paz total” tal como la propone este gobierno. La paz no puede construirse con improvisación, debilitando a la Fuerza Pública ni otorgando beneficios sin verdad, justicia y reparación a las víctimas. La paz debe ser seria, responsable y con presencia real del Estado en los territorios, combinando diálogo cuando sea posible con autoridad, inversión social y cumplimiento de la ley, para que no termine premiando a los violentos ni aumentando la inseguridad de los ciudadanos.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Diálogo pero sin impunidad.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Si pero para bajar los impuestos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Impulsaría modificaciones al sistema político colombiano, pero sin rupturas ni aventuras institucionales. Su enfoque sería mejorar lo que no está funcionando para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La paridad debe ser obligatoria y medible, con listas electorales 50/50, acceso equitativo a la financiación política y presencia equilibrada en los altos cargos del Estado, para que las mujeres no solo participen, sino que decidan.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Todo contrato, convenio y ejecución presupuestal debe ser público, trazable y en tiempo real, con plataformas unificadas que permitan a cualquier ciudadano saber en qué se gasta cada peso, especialmente en las regiones.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Impulsaría una transformación basada en hechos y no en discursos, acercando el trabajo legislativo a la ciudadanía mediante rendición de cuentas permanente en los territorios, explicando de forma clara cómo vota y qué resultados generan sus proyectos, reduciendo privilegios y gastos innecesarios, y abriendo el Congreso al control ciudadano con total transparencia, porque la confianza no se recupera con imagen, sino con coherencia, austeridad y resultados concretos que la gente pueda ver y evaluar.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Garantizar relaciones diplomáticas sanas siempre a favor de la democracia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi familia, que nunca ha contratado con el Estado.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Juan Manuel Galán, un proyecto serio de centro para unir el país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La política de Tierras, pero orientada al acceso al crédito para la tecnificación.

