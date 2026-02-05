“Por qué votar por”: Pedro Nel Ospina, candidato a la Cámara

Pedro Nel Ospina, candidato a la Cámara. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Soy Pedro Nel Ospina, candidato a la Cámara por Bogotá con el Nuevo Liberalismo número 114. Mi mayor motivación para llegar al Congreso es poner mi experiencia en el sector público y financiero al servicio de la gente. He dirigido la DIAN y Colpensiones, y he visto cómo las leyes actuales asfixian a quienes quieren trabajar.Mi propósito es ‘Integrar para Crecer’. Quiero legislar para que los impuestos se paguen sobre utilidades y no sobre ventas, legalizar la contratación por horas con seguridad social y eliminar de una vez por todas la ‘tramitomanía’ y el ‘Gota a Gota’. Es momento de transformar el futuro de nuestra economía con soluciones reales. ¡Acompáñenme este marzo con el 114 del Nuevo Liberalismo!“.

Nivelar La Cancha

Mi propuesta es Igualar la Cancha. Vamos a reemplazar el Régimen Simple por un sistema donde tu contabilidad sea de tienda: ingresos menos gastos. Si no hay utilidad real, ¡no hay impuesto!. Así, el impuesto acompaña tu crecimiento y no castiga tu esfuerzo.

Hoy nuestras MiPymes y el campo están asfixiados por leyes que no entienden su realidad. El sistema actual les cobra impuestos por lo que venden, incluso si después de pagar todo no les queda nada en el bolsillo. Además propondré eliminar la tramitomanía de registros como el INVIMA y rutas de crédito de fomento respaldadas al 80% por el Estado, para derrotar la usura del ‘Gota a Gota’. Soy Pedro Nel Ospina. Pongo mi experiencia Nacional para transformar a Bogotá y al país. Este 8 marzo vote por Nuevo Liberalismo, Cámara número 114.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No tengo investigaciones disciplinarias, administrativas ni penales vigentes. Mi trayectoria en altos cargos públicos y privados se ha caracterizado por la transparencia, la pulcritud y el estricto cumplimiento de la ley.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi proyecto principal será la reforma para “Igualar la Cancha”. El objetivo es que las MiPymes tengan una contabilidad de tienda: los impuestos se liquidan sobre la utilidad neta (ingresos menos gastos) y no sobre el esfuerzo de venta. Si un emprendedor no tiene utilidad, no debe tener carga tributaria. Igualmente “Legislar para la Colombia Real”, permitir la contratación por horas con seguridad social.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema al que quiero trabajarle a fondo, es la desconexión entre las leyes y la “Colombia Real”, lo que genera exclusión financiera e informalidad. Propongo solucionarlo bajo el pilar de “Integrar para Crecer”:

o Reforma Laboral: Legalizar la contratación por horas con protección social y crear un Fondo Nacional de Indemnizaciones para eliminar pleitos laborales costosos.

o Inclusión Financiera: Erradicar el “Gota a Gota” con crédito de fomento respaldado al 80 % por el Estado.

o Eliminar la Tramitomanía: Simplificación y gratuidad de registros e INVIMA para emprendedores

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyo un proceso de asamblea constituyente. Considero que la Constitución de 1991 ofrece las herramientas necesarias para las transformaciones que el país requiere; lo que se necesita es voluntad política y capacidad técnica para ejecutar las reformas a través del Congreso.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No apoyo la reelección presidencial ni la extensión del periodo. La alternancia en el poder es un principio fundamental de nuestra democracia que garantiza la renovación de ideas y evita la concentración excesiva de poder.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Apoyo la búsqueda de la paz, con el sometimiento real a la justicia.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Apoyo la búsqueda de la paz, bajo el sometimiento real a la justicia.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Estoy de acuerdo con avanzar en la regulación de la marihuana de uso adulto bajo un enfoque de salud pública y se integre legalmente esta industria.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Respeto las decisiones de la Corte Constitucional al respecto. Es un tema de libertades individuales y dignidad humana que debe ser reglamentado para garantizar la autonomía de la persona.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Se requiere una reforma estructural de simplificación. Mi propuesta es facilitar que los colombianos de la pequeña y mediana empresas, rurales y urbanas, paguen lo justo mediante la contabilidad de caja y la eliminación de barreras burocráticas.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Antes de la constitución del 1991 las negociaciones sobre los salarios de los congresistas era un herramienta de permanente conflicto entre el ejecutivo y el congreso. Para quitar ese forcejeo político se adopto que el salario de los congresistas, y todas las altas direcciones del estado, se ajustaran con el promedio del incremento de los empleados públicos. Hay que ser consientes de que una reducción a los congresistas arrastra a todas esas personas. Por lo que solo se puede legislar hacia adelante. Es responsabilidad del Congreso y no del Ejecutivo.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las iglesias deben contribuir en las actividades que no estén directamente relacionadas con su misión social o de culto. El principio de equidad tributaria debe aplicarse a todas las actividades comerciales.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Si, es necesario revisar la circunscripción nacional del Senado, el sistema actual encarece y deja sin representación muchas áreas de Colombia. A nivel de Cámara la circunscripción se debe zonificar, de esa manera acercamos el congreso mucho mas a los ciudadanos. Se debe eliminar las empresa del voto. Al tener áreas geográficas definidas, donde en cada una solo se dispute por un puesto a la Cámara y otro al Senado, los partidos y movimientos tiene que ser rigurosos en la definición de sus candidatos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La leyes debe ser absolutamente neutrales en la definición de los derechos de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo tienen que reconocer claramente las condiciones de las mujeres en la sociedad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La transparencia es el arma más poderosa para erradicar la corrupción. Esta transparencia habilita a toda la sociedad para hacerle seguimiento a la disposición de los recursos públicos. Igualmente la transparencia facilita la acción de las entidades responsables de la vigilancia y control, siempre con la posibilidad que los ciudadanos exijamos su cumplimiento. Propondré en la Cámara una ley que garantice el seguimiento de los recursos desde el momento de su inclusión en el presupuesto hasta que se de el servicio o se entregue la obra, con la exigencia de que en todo gasto con recursos públicos se presente el ultimo beneficiario.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Mi aporte en el Congreso es hacer los debates de control político y la presentación y argumentación de las leyes siempre en función de lo que es mejor para nuestra sociedad. Mi aporte es hacerlo siempre en público y con transparencia.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con EE. UU., debe ser una alianza estratégica basada en la inversión, el comercio y la cooperación en nuestra lucha contra el crimen organizado. Con Venezuela, las relaciones diplomáticas deben mantenerse por la realidad fronteriza y comercial, pero siempre exigiendo el respeto a los derechos humanos y la democracia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Estoy financiando la campaña con recursos de amigos y empresas reconocidas, que serán reportadas en el aplicativo de Cuentas Claras del CNE.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo a Juan Manuel Galán en la consulta del Centro Derecha del próximo 8 de marzo.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La reforma pensional es importante, pero se debe hacer ajustes para que la obligación del gobierno se ajuste a las realidades fiscales de Colombia. Se tiene que acabar la Paz Total, con el crimen organizado se requiere sometimiento a la justicia.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.