“Por qué votar por”: Rodrigo Cortés Borrero, candidato al Senado

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi principal motivación es contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el Congreso, mediante un ejercicio legislativo serio, técnico y responsable. Creo en el Congreso como escenario de deliberación democrática y control político. llevo más de 10 años enseñando el derecho y actualmente como decano de una facultad , la necesidad de que quienes crean las normas debe estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía y la resolucion de problematicas que sufren los colombianos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La defensa de la educación superior, construyendo los fondos de sostenimiento territorial y la modernización del sistema educativo de todos los niveles.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La corrupción, aplicando con severidad las normas existentes, pero también impulsando una reforma política y al sistema de justicia, que impacte a los corruptos con la “muerte politica” y la extinción de patrimonios personales de forma expedita.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, la Constitución del 1991 no es el problema, sino las instituciones que bajo administraciones distorsionan sus funciones e impiden la materialización de derechos para la población.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, el modelo actual falló. Se recrudeció la violencia y se fortalecieron los grupos ilegales, y por el contrario la ciudadanía se vio envuelta en desplazamientos, extorsiones y homicidios, mientras nuestras fuerzas militares se debilitaron.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, pero sin cese al fuego.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí apoyo la legalización de la marihuana con un marco legal claro y con altos impuestos.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, estoy de acuerdo. Como abogado creo en la muerte digna que ha reconocido la Corte Constitucional.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No se requiere, se requiere una lucha contra la evasión de impuestos y un recorte al gasto burocrático.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Por supuesto, demasiados bonos y reconocimientos que hacen ver del servicio público un negocio y no lo que verdaderamente es un servicio.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Por supuesto, debe haber una reglamentación equitativa por ingresos percibidos o en su defecto una materialización hacia la comunidad en proyectos sociales y ambientales, respetando la libertad de cultos y la proporción de cada congregación.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Por supuesto, ningún familiar de político ni en los primeros grados podría aspirar a cargos de elección popular mientras alguien ha sido electo o elegido, y si alguien ha sido condenado no podría aspirar alguien de su grados de afinidad o consanguinidad, lo que se denomina muerte política.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Una muy especial y es que en los procesos de paternidad la carga de la prueba la tenga el hombre, para que la mujer con su recién nacido no se desgaste en los 90 días en procesos litigiosos y administrativos, y sea el hombre el que deba desde el día uno responder, y hacerse la prueba de ADN demostrando la veracidad o no de la paternidad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Corrupción, aplicando con severidad las normas existentes, pero también impulsando una reforma política y al sistema de justicia, que impacte a los corruptos con la “muerte política” y la extinción de patrimonios personales de forma expedita

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Una reforma política, que haga bancarizar todos los topes electorales y que no exista reelección en el Congreso.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con EE. UU. se debe mantener una relación diplomática y armónica para el ejercicio político y comercial. Con Venezuela se debe tomar una postura concreta de no reconocer un gobierno autoritario que desconoció la voluntad popular, y en ese marco se debe es acompañar al pueblo de Venezuela para que ejerza sus herramientas constitucionales para volver a la democracia

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con amigos, familia y me ha costado no mas de 20 millones de pesos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Sergio fajardo, alejado de los extremos que sólo llevarán a caos y violencia. Una mayoría de la ciudadanía que está cansada de los gritos y no de las soluciones, el tiene la experiencia y el equipo para gobernar sin shows.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debería seguirse en la consolidación del salario vital pero también la exigencia para que se mejoren todos los salarios, disminuyendo la carga tributaria del sector privado. Se debería acabar la política de paz total que lo único que ha hecho es incrementar la inseguridad en el país.

