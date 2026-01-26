“Por qué votar por”: Ruth Cruz, candidata a la Cámara

Ruth Cruz, candidata a la Cámara. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Es servir al país a Bogotá con responsabilidad y compromiso social transformando la realidad de millones de Colombianos y bogotanos que hoy no se sientan representado aspirar al congreso significa asumir el deber de defender los derechos fundamentales, legislar con sentido humano y convertir las necesidades de la gente en políticas públicas reales y eficaces es la convención de q la política debe estar al servicio del bienestar colectivo de la lucha contra el hambre, la pobreza, la desigualdad y la exclusión y desde el congreso puedo impulsar leyes q fortalezcan el trabajo digno la justicia social la equidad territorial y la dignidad humana en esencia mi motivación es ser la voz de quienes no han sido escuchados y resultados por una Colombia más justa y solidaria con oportunidades para todos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Derecho fundamental a la alimentación.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El hambre se solucionará con voluntad política y gobernanza responsable garantizar ingresos y empleo digno fortalecer el empleo formal, la economía popular y los apoyos a pequeños negocios para que las familias puedan acceder a alimentos de manera sostenibles, producción local de alimentos impulsar la agricultura campesina urbana y periurbana con compras públicas locales en PAE hospitales comedores comunitarios, acceso directo a alimentos ampliar comedores comunitarios, ONG, fundaciones, focalizadas para población vulnerable, reducción de desperdicio de alimentos, recuperar excedentes de supermercados grandes superficies ,plazas de mercado, central de abastos si se puede como lo he hecho voluntaria y loable desde hace 25 anos con mi programa pionero ambiental. Yo no desperdicio con el que me lleva al reconocimiento de mujer CAFAM, priorizar nutrición infantil, madres gestantes y mujeres cabeza de hogar, articular estado sector privado y comunidades con metas medibles y seguimiento pasar de la asistencia a soluciones estructurales que garanticen el derecho a la alimentación se necesita que sea un derecho fundamental para todos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Sí apoyaría un proceso de asamblea constituyente por que es muy importante y legítimo cuando se plantea como un mecanismo democrático participativo y pacifico para actualizar el pacto social del país, renovar el pacto social con participación ciudadana. Una asamblea constituyente permite que la ciudadanía sea protagonista en la definición de las reglas del Estado, es una forma de devolverle el poder al pueblo colombiano cuando amplios sectores sienten que la institucionalidad no responde a sus necesidades reales, corregir desigualdades estructurales persistentes, aunque la Constitución de 1991 fue un avance muchos derechos, siguen sin hacerse efectivos, hambre y pobreza, desigualdad de género, informalidad laboral, exclusión territorial y social, una constituyente puede fortalecer garantías reales no formales, fortalecer la democracia y la legitimidad institucional, actualizar el Estado sobre nuevas realidades, garantizar derechos sociales con enfoque territorial y de género, resolver bloqueos políticos y sociales del fondo cuando las reformas estructurales se bloquean sistemáticamente.

Una constituyente puede ser una salida democrática para reordenar prioridades nacionales, apoyar una asamblea constituyente no es destruir lo construido, se fortalece la democracia para que la Constitución deje de ser un papel y se convierta en DH reales para la gente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, tanto y cuando haya voluntad de las dos partes y se reconozca por igual a las víctimas.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo la legalización que sea utilizada para medicina, no consumo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, si es la decisión de la persona, ante todo el derecho a la vida.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí se requiere una forma tributaria: reducir la desigualdad, garantizar recursos estables, ampliar la base tributaria sin afectar a los pobres, combatir la evasión y elusión fiscal fortaleciendo la Dian, impulsar el desarrollo regional con inversión social y productiva; se requiere una reforma justa y eficiente.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí estoy de acuerdo, vamos a trabajar para fortalecer y erradicar la problemática más grave de Colombia: hambre, inseguridad, desempleo, violencia en la mujer y, peor, la violencia y la educación.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sí estoy de acuerdo.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, en la Constitución Política de Colombia, que se cree el derecho fundamental de la alimentación, igualdad y equidad para todos, que pase de ser cultura y civil a un derecho fundamental.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Impulsar una ley que garantice la paridad obligatoria del 50 % en cargos de elección popular, altos cargos del Estado y contratación pública acompañada de presupuesto con enfoque de género para que no sea simbólica, sino efectiva. Incluir igualdad salarial y obligatoria, sanciones reales a entidades públicas y privadas que paguen menos a las mujeres por el mismo trabajo, acceso preferente a empleo, crédito y formación para mujeres cabezas de hogar, rurales, jóvenes y mayores de 50 años, protección integral contra la violencia de género con rutas apropiadas, casas de refugio financiadas y justicia efectiva, sistema nacional de cuidados reconociendo y remunerando el trabajo doméstico y de cuidado que hoy recae sobre las mujeres; sin paridad no hay democracia, sin autonomía económica no hay libertad para las mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Una plataforma de inteligencia artificial anticorrupción: veeduría, fortalecimiento por las mismas comunidades o localidades, sanciones fuertes y cero impunidad, sanciones reales y rápidas, transparencia total, contratación pública abierta y en tiempo real, control ciudadano y trámites en línea para reducir intermediarios, prevenir, sancionar y recuperar lo robado para invertir en lo social.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La mala imagen del Congreso se combate no defendiéndolo, se combate demostrando que otra forma de hacer política sí es posible, cercana, honesta y con resultados; actuar con estrategia política y coherencia y cercanía ciudadana, diferenciándose. No vengo del privilegio, vengo del territorio; no represento intereses económicos, represento a la gente; no prometo favores, propongo soluciones, mostrar hechos, no solo discursos, trabajo social comprobable, liderazgo comunitario, defensa real de causas: hambre, trabajo digno, vendedores ambulantes, recicladores, mujeres, domiciliarios, campesinos, indígenas, habitantes de calle, poblaciones LGTB, tercera edad, entre otros.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener relaciones de cooperación estratégica sin subordinación: lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, asistencia humanitaria para migrantes, comercio e inversión. Colombia ha trabajado con EE. UU. en la atención de desplazados y temas migratorios; se debe reforzar el diálogo diplomático para evitar tensiones, con canales diplomáticos robustos y constantes, presencia activa en foros multilaterales, defensa del Derecho Internacional y la soberanía nacional.

Mantener la autonomía en la decisión de Colombia: debe cooperar donde haya intereses compartidos (seguridad, migración, comercio), pero no aceptar imposiciones que comprometan la soberanía o estabilidad regional; por ejemplo, abstenerse de respaldar acciones militares externas que no cuenten con mandatos multilaterales.

Fortalecer la diplomacia binacional entre Colombia y Venezuela restableciendo relaciones diplomáticas con apertura de embajadas y comercio creciente; cooperación en comercio e infraestructura fronteriza; manejo conjunto de temas comunes como migración, seguridad, salud, empleo; agendas humanitarias y económicas que beneficien a las poblaciones en ambos lados de las fronteras; promover el respeto al Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Colombia puede ser un gran puente diplomático para incentivar procesos que mejoren la situación política y social en Venezuela sin confrontación directa. En seguridad y lucha contra grupos armados, el tema de grupos como el ELN, que opera en zonas binacionales, exige coordinación trilateral (Colombia, Venezuela y Estados Unidos) para garantizar el control del territorio y el desmantelamiento de redes de narcotráfico y violencia, respetando la soberanía de cada Estado.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

No con recursos propios, sino con el voz a voz, haciendo tamales, ensaladas de frutas y pan relleno; vendiendo, porque querer es poder. El no tener maquinaria política o recursos económicos no significa que no se pueda caminar haciendo puerta a puerta, llevando mi plan político con amor y esperanza.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Apoyo a Roy Barreras porque me apoyó como mujer, cree en las mujeres y porque el país necesita reconciliarse, unirse y trabajar fuerte por una paz real, el fortalecimiento de la seguridad y la economía. Necesitamos que realmente se apoye a la mujer en Colombia, que es la base fundamental del país. Como mujeres, merecemos escenarios donde trabajemos por nosotras mismas, ya que muchas veces no somos escuchadas o somos utilizadas en campañas donde finalmente no pasa nada; la mujer merece transformar su realidad.

Colombia necesita un presidente con experiencia, carácter y capacidad real para gobernar. Roy Barreras ha demostrado que sabe construir consensos, liderar reformas complejas y defender la democracia en los momentos más difíciles del país. Conoce el Estado y el Congreso; no llega a improvisar, tiene gobernabilidad y diálogo. Posee la capacidad de unir sectores distintos sin renunciar a los cambios sociales. Tiene compromiso social y defiende la lucha contra el hambre, al igual que yo, que llevo 25 años erradicando el hambre y luchando por el derecho fundamental a la alimentación en Colombia. Soy Ruth Cruz Villarraga, reconocida como Mujer CAFAM y por el programa “Yo No Desperdicio”.

Él representa firmeza institucional: cree en la paz, pero también en la autoridad del Estado, la legalidad y la seguridad ciudadana. Su visión de país es un proyecto responsable con estabilidad económica y justicia social. Colombia no necesita saltos al vacío; necesita liderazgos con experiencia. Respaldo a Roy Barreras porque Colombia necesita un presidente que sepa gobernar, dialogar y cumplir.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La lucha contra el hambre y la desigualdad, transferencias a los más pobres y apoyo a la economía popular y al campesinado: política que debe cambiar la estrategia actual de la “Paz Total” tal como fue concebida. No puede haber concesiones sin resultados ni diálogos indefinidos mientras persistan la violencia y la vulneración de los derechos humanos. El país necesita una política de seguridad integral que combine el diálogo serio, justicia efectiva, presencia del Estado y protección real a la ciudadanía. Lo social debe continuar; lo que no funciona debe corregirse. Gobernar también es saber cambiar.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.