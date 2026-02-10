Por qué votar por Sara Castellanos, candidata al Senado Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación es sumar fuerzas para salvar a Colombia. Crecí viendo a mi mamá entregar su vida al país y aprendí que la política es un servicio que se ejerce con valentía y amor por Colombia. Además, fui víctima directa de la violencia; grupos armados atentaron contra mi familia y, aunque sobrevivimos, nunca hubo justicia. Por eso, mi causa es la salvación de Colombia, porque merecemos vivir seguros y con libertad.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No, ninguna.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal propuesta es la disminución de impuestos y la creación de incentivos para la empresa y la formalización laboral. Propondré una ley de “Ni un impuesto más”, oponiéndome a cualquier reforma que no busque reducirlos. Paralelamente, impulsaré un Acto Legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución y garantizar el derecho fundamental a la vida desde la concepción, junto con la Ley de Primer Latido para asegurar que toda decisión sobre el embarazo cuente con información plena y acompañamiento profesional especializado.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal desafío es la seguridad; hemos retrocedido 30 años y los ciudadanos viven con miedo. El país está inseguro porque se premia a los bandidos y hay impunidad. Solución: Implementar una política de mano firme con el delincuente. Apoyaremos iniciativas legislativas que fortalezcan las capacidades de la Fuerza Pública y prioricen la judicialización efectiva para que el que la haga, la pague. No hay paz sin seguridad.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, Colombia no necesita una nueva Constitución, lo que se necesita es cumplir la que existe, una constituyente no soluciona los problemas del país, los problemas se solucionan con un buen gobierno donde impere la ley y no se premia al que la incumple.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Ni reelección inmediata ni extensión del periodo presidencial.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No respaldaré la continuidad de la política de paz total. Derogaremos la política de Paz Total del presidente Petro. Esta política ha servido para legislar a favor de grupos al margen de la ley, fortaleciendo el narcotráfico y la delincuencia organizada. En vez de paz, trajo inseguridad y pérdida de control territorial.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No respaldaré la continuidad de la política de paz total. Derogaremos la política de Paz Total del presidente Petro. Esta política ha servido para legislar a favor de grupos al margen de la ley, fortaleciendo el narcotráfico y la delincuencia organizada. En vez de paz, trajo inseguridad y pérdida de control territorial.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo legalización, producción y consumo de drogas ilícitas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No estoy de acuerdo con la eutanasia.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia necesita una reforma tributaria distinta, no para recaudar más, sino para reducir la carga a las tributaria. Me opondré a cualquier iniciativa que busque grabar con más impuestos a las empresas y los ciudadanos. La plata está mejor en manos de los colombianos que en las arcas del Estado.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí el presupuesto general de la nación debe destinarse a los grandes proyectos de inversión no ha pagar grandes nóminas del Estado.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, porque las iglesias llevan a cabo una labor social y llegan a comunidades a donde el Estado no llega.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

No.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La mujer necesita derechos reales, no retórica. Presentaré la Ley marco de protección integral a la maternidad y a la mujer gestante, que incluye un ingreso básico temporal durante el embarazo y el primer año de vida del hijo, así como estabilidad laboral reforzada. También reformaré el Código Civil y Penal para endurecer las consecuencias del abandono paterno (Ley de corresponsabilidad parental).

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Combatiremos la corrupción proponiendo la eliminando la burocracia inútil y las entidades que no dan resultados. Proponemos una reducción histórica del gasto público de 15 billones anuales, eliminando ministerios ineficientes como el de la Igualdad. Además, exigiré rendición de cuentas clara a la DIAN y al gobierno sobre la eficiencia administrativa y el uso de los recursos, porque recaudar más con menor crecimiento es un fracaso.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Ser una senadora que rinde cuentas de forma periódica, que legisla escuchando a los ciudadanos, que hace control político efectivo y que al momento de votar en los debates piensa en el bienestar general.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con Estados Unidos se deben normalizar las relaciones diplomáticas, entendiendo que es nuestro principal aliado estratégico, principalmente en materia de seguridad y defensa nacional. En cuanto a Venezuela, es importante monitorear cómo sigue transcurriendo la situación interna que actualmente está bajo la tutela de Estados Unidos, con miras a normalizar las relaciones cuando se instaure un gobierno democrático.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi proceso recibe recursos propios de mis familiares. Y estamos esperando donaciones siempre en el marco de la ley. El valor del proceso está muy por debajo del tope establecido y será informado en cuentas claras en el tiempo procesal correspondiente.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Abelardo de la Espriella, porque Colombia ahora no está para tibiezas ni para más gobiernos progresistas. Necesitamos un gobierno que recupere la seguridad y que resuelva los problemas en vez de profundizarlos, y Abelardo es el indicado para esa misión.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe acabarse: La política de Paz Total, porque ha entregado el país a la criminalidad. El Ministerio de la Igualdad y la expansión burocrática, por ser ineficientes y costosos. La prohibición o interrupción de la exploración de recursos naturales, porque debemos explotar nuestra riqueza para generar desarrollo.

