“Por qué votar por”: Sol Suárez Jaramillo, candidata a la Cámara

Sol Suárez Jaramillo es candidata a la Cámara. Va por Ciudadanos Renovemos. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para llegar al Congreso de la República es que las personas entiendan la economía desde lo cotidiano: la de su hogar, su bolsillo y su país. Cuando la gente comprende cómo funcionan sus recursos, puede tomar mejores decisiones, mejorar sus ingresos, elevar su calidad de vida y empoderarse. Porque manejar bien el dinero no es un privilegio, es una herramienta de poder. Y quien entiende su economía, tiene el control de su futuro.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No, ninguna.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi bandera son las finanzas personales. Mi primer proyecto de ley al llegar al Congreso será proponer una clase obligatoria de educación financiera en todos los colegios y universidades, públicas y privadas, para que desde niños los ciudadanos entiendan qué es un impuesto, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo gastar de manera inteligente y generar sus propios recursos. Porque una sociedad mejor educada financieramente es una sociedad menos asustada, más libre y con mayor capacidad de participar activamente en las decisiones de su ciudad, de su país y de su propia vida.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El problema más latente de Colombia es la inseguridad. No solo porque afecta la tranquilidad de los ciudadanos, sino porque golpea directamente a las empresas, destruye capital humano, frena la inversión, el turismo y el empleo, y termina profundizando la desigualdad y la inequidad. Pero la seguridad no se soluciona únicamente con más fuerza pública. También se construye desde la educación y las oportunidades. Por eso es fundamental que desde temprana edad los colombianos entiendan la economía de su entorno, de su hogar y de su país. La educación financiera empodera, reduce la informalidad, fomenta el emprendimiento, la creación de empresa y el empleo, y aleja a las personas de economías ilegales. Un ciudadano que sabe administrar su dinero, generar ingresos y tomar decisiones informadas protege su bolsillo, su familia y también la economía del país. Entender el dinero es una forma de ejercer ciudadanía y de construir una Colombia más segura, productiva y con futuro.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyaría un proceso de asamblea constituyente. Colombia atraviesa una etapa de incertidumbre institucional, pérdida de confianza y enormes desafíos en seguridad y control del territorio. Abrir un proceso de esta magnitud hoy aumentaría la incertidumbre, afectaría la inversión y debilitaría la credibilidad del país. Desde el Congreso, la tarea debe ser fortalecer las instituciones, corregir lo que no está funcionando y preservar los marcos que han permitido reglas claras. El país necesita reformas responsables, consensos y madurez política, no escenarios que profundicen la polarización. Hoy la prioridad es construir, sumar y devolverle a los ciudadanos la confianza en el Estado y en sus instituciones.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo presidencial. Colombia necesita reglas claras y equilibrios institucionales que eviten la concentración del poder. El diseño actual, con periodos presidenciales de cuatro años, permite que el Congreso legisle, haga control político para que el presidente ejecute su programa de gobierno dentro de un marco definido. Alterar esas reglas en este momento no resolvería los problemas estructurales del país y, por el contrario, podría generar tensiones innecesarias. La prioridad debe estar en fortalecer las instituciones, mejorar la calidad de las decisiones públicas y garantizar que los gobiernos cumplan sus compromisos dentro de los tiempos y límites establecidos.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, la política de Paz Total fue fallida.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, diálogo siempre sí, que muestre resultados medibles por parte de los grupos ilegales, sin ceder el control del Estado.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Depende del uso. En el caso de la marihuana, respaldo los fines medicinales y que esté debidamente regulada. Frente a drogas de mayor impacto como la cocaína o las sustancias sintéticas, no.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, para mejorar la competitividad de la economía vía impuestos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

No, porque el sector público debe ser competitivo salarialmente frente al sector privado y eso garantiza tener personas idóneas y de calidad.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Más que modificar el sistema político, creo que el reto está en hacerlo funcionar mejor. Colombia necesita instituciones más eficientes, reglas claras y una mejor calidad en la toma de decisiones públicas. Los cambios deben estar orientados a fortalecer la transparencia, el control político, la rendición de cuentas y la capacidad del Estado para responderle a los ciudadanos, sin improvisaciones ni reformas que generen más incertidumbre. Hoy el país necesita ajustes responsables que mejoren lo que ya existe, no transformaciones apresuradas que debiliten la democracia.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La paridad no puede quedarse solo en el discurso. Mi propuesta es garantizar condiciones reales para que más mujeres puedan participar y mantenerse en los espacios de poder. Esto implica fortalecer la paridad en cargos de elección y de decisión, pero también cerrar brechas económicas que siguen limitando la autonomía de las mujeres. Impulsaré políticas de educación financiera, acceso al crédito, apoyo al emprendimiento y corresponsabilidad en el cuidado, porque cuando las mujeres tienen independencia económica y protección efectiva de sus derechos, la paridad se vuelve sostenible y no simbólica.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Hay que fortalecer las entidades de control para que la justicia actúe de forma efectiva y rápida, y endurecer las penas para los corruptos, incluyendo medidas como la extinción de dominio en casos probados.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La desconfianza también nace del desconocimiento. Muchas personas no saben qué hace el Congreso ni cómo se toman las decisiones. Por eso es clave subir la calidad del debate, abrirle las puertas a la ciudadanía y explicar con claridad qué se discute, cómo se legisla y por qué importa. Cuando la gente entiende y ve debates serios y con resultados, la percepción empieza a cambiar.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Todo debe hacerse a través de canales diplomáticos; por eso es fundamental fortalecer la carrera diplomática y el perfil técnico de quienes están al frente de estas discusiones.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Esta es una campaña austera en la que han participado amigos, familiares y conocidos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Juan Carlos Pinzón, porque para mí como ciudadana lo más importante es que las personas tengan seguridad y crecimiento económico y esas son las banderas del candidato.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Las medidas que deberían continuar son la reducción del subsidio a la gasolina y al diésel y mostrar la necesidad de mejorar las condiciones de las poblaciones más vulnerables, fortaleciendo sectores como el cooperativismo. Las medidas que no deben continuar son el manejo fiscal, el manejo de la seguridad, el manejo diplomático, las decisiones en salud, educación y economía.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.