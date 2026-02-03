“Por qué votar por”: Tatiana Jaramillo, candidata a la Cámara

Tatiana Jaramillo, candidata a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

La necesidad de darle una vida digna a los millones de cuidadores de Bogotá y de Colombia, así como por equidad en espacios de poder para las mujeres.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Ley de diseño universal para los cuidadores en el país.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El cuidado es hoy el mayor problema estructural de Colombia porque atraviesa, de manera silenciosa pero determinante, el funcionamiento del mercado laboral, la pobreza y la desigualdad social. El país descansa sobre una enorme cantidad de trabajo no remunerado —principalmente realizado por mujeres— que sostiene la reproducción cotidiana de la fuerza laboral.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Desde la defensa del cuidado, no apoyaría una asamblea constituyente porque introduce alta incertidumbre institucional que puede frenar la continuidad y financiación de las políticas de cuidado. Estos procesos concentran la agenda y los recursos del Estado en la disputa política, relegando la expansión urgente de servicios para niños, personas mayores y cuidadores, en un contexto donde el déficit de cuidado en Colombia es inmediato y no admite dilaciones.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo presidencial porque concentran poder y debilitan los contrapesos necesarios para garantizar políticas de cuidado estables y sostenibles. Desde la perspectiva del cuidado, la prioridad es fortalecer instituciones y políticas de largo plazo, no personalizar el poder ni supeditar la agenda social a ciclos políticos prolongados. En Colombia, el cuidado requiere reglas claras y continuidad institucional, no reformas que aumenten la incertidumbre democrática.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No daría respaldo a la política de paz total desde la perspectiva del cuidado, porque quienes cuidan —mujeres, familias, comunidades— necesitan seguridad inmediata, no procesos largos de negociación sin efectos concretos en el territorio. El diálogo es estructuralmente lento, mientras la violencia afecta hoy la movilidad, el trabajo y la vida cotidiana de cuidadores y personas dependientes.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Si, pero para ello se requiere que los grupos ilegales tengan incentivos para rendirse y eso sólo se logra priorizando la seguridad.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo una legalización amplia que incluya producción y consumo sin capacidades estatales robustas, porque puede aumentar riesgos para niños, adolescentes y personas dependientes del cuidado, y presionar un sistema de salud ya sobrecargado.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Si, defender la eutanasia es reconocer la dignidad y la autonomía de personas con sufrimiento irreversible, evitando prolongar dolor evitable. Cuidar también implica aliviar, respetar decisiones informadas y acompañar a las familias en procesos humanizados. En Colombia, la eutanasia fortalece un sistema de cuidado centrado en la vida digna hasta el final.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Si, hay que reestructurar la recaudación, ya que está demasiado cargada hacia la clase media, el consumo, la productividad y no la acumulación de rentas.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Debe ser acorde a las condiciones macroeconómicas del país. Si seguimos siendo un país tan desigual, claramente debe disminuir.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Si, ya que amplía los recursos públicos para financiar servicios esenciales de cuidado, como salud, atención a la infancia y a personas mayores. La equidad tributaria fortalece el principio de corresponsabilidad social.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Primero, incorporaría el cuidado como función esencial del Estado, con responsabilidad fiscal y metas verificables, para garantizar servicios universales de primera infancia, vejez y discapacidad.

Segundo, ajustaría el sistema de representación y planeación para que las políticas de cuidado tengan continuidad más allá del ciclo electoral, priorizando la estabilidad institucional y la protección efectiva de quienes cuidan y dependen del cuidado en Colombia.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Primero, Sistema Nacional de Cuidados con financiamiento estable: crear y consolidar una red pública de servicios de cuidado (primera infancia, dependencia, vejez) con presupuesto protegido, para redistribuir el trabajo no remunerado que hoy recae desproporcionadamente en las mujeres y garantizar su autonomía económica en Colombia. En segundo lugar, paridad efectiva y sancionable en poder y empleo: exigir paridad real en listas electorales y cargos directivos del Estado y empresas públicas, acompañada de auditorías salariales obligatorias y sanciones por brecha de género, para asegurar igualdad de oportunidades y derechos sustantivos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mi propuesta es transparentar y automatizar la contratación pública con datos abiertos en tiempo real, trazabilidad del gasto y alertas tempranas basadas en analítica para prevenir, no solo sancionar. Complementaría con sanciones efectivas y rápidas a responsables y protección real a denunciantes. En Colombia, menos corrupción significa más recursos directos para políticas de cuidado, salud y educación.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Para contrarrestar la imagen negativa del Congreso, impulsaría un enfoque de cuidado institucional, donde legislar parta de escuchar y proteger las necesidades cotidianas de las personas. Fortalecería la interacción permanente y horizontal con la ciudadanía, mediante espacios territoriales de diálogo y rendición de cuentas vinculantes. En Colombia, la confianza se reconstruye cuando el Congreso cuida, escucha y responde, no cuando decide de manera distante.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Debe facilitar todo lo relacionado a comercio, repatriación y oportunidades.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

De forma propia. El costo es difícil de calcular, ya que depende de los aportantes que lleguen y las actividades a realizar.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Como partido estamos dentro de la Gran Consulta a través de Juan Manuel Galán y la estamos impulsando a la ciudadanía.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debería continuar la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, porque aborda un problema estructural del país con impacto directo en empleo femenino, pobreza y bienestar, y puede consolidarse mediante leyes, financiamiento estable y fortalecimiento institucional más allá de un gobierno. Es una política con retornos sociales claros y medibles que mejora la vida cotidiana sin depender de coyunturas políticas.

