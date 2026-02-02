“Por qué votar por”: Valentina Araujo, candidata a la Cámara

Valentina Araujo, candidata a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación es que el Congreso represente al país real y no a una minoría privilegiada. Durante décadas, el poder legislativo ha legislado de espaldas a los pueblos, a las mujeres y a los territorios. Aspiro a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena para poner la justicia social en el centro, defender la vida y garantizar que el Estado llegue donde siempre ha sido ausente. No vengo a ocupar una curul, vengo a cumplir un mandato popular.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No he tenido investigaciones disciplinarias.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Impulsaré un proyecto integral de defensa del territorio y justicia social, que garantice autonomía indígena, protección del agua, seguridad jurídica sobre la tierra y fortalecimiento de las economías propias. La paz solo es posible con justicia territorial y derechos garantizados.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la desigualdad estructural, que concentra la riqueza en pocas manos y condena a millones a la pobreza. Se soluciona con justicia social: inversión en educación, salud, vivienda, cumplimiento de los acuerdos de paz y un Estado presente en los territorios.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Sí, si es democrática, popular y orientada a garantizar justicia social. No como un pacto de élites ni para concentrar poder, sino como un proceso donde el pueblo decida cómo cerrar brechas históricas y hacer efectivos sus derechos. La constituyente solo tiene sentido si profundiza la democracia, la paz y la dignidad de la gente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La democracia se fortalece con límites claros al poder. Los cambios duraderos se sostienen en proyectos colectivos y justicia social, no en la permanencia de una persona.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí. La paz total es una obligación ética y política. No hay justicia social sin paz, ni paz sin presencia del Estado y garantía de derechos en los territorios.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí. El diálogo es una herramienta para terminar la violencia y proteger la vida de la población civil. La guerra ha profundizado la desigualdad y el abandono.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo una política de drogas basada en regulación, salud pública y justicia social, que proteja a campesinos e indígenas y rompa con un modelo prohibicionista que solo ha dejado violencia.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí. Defender la vida también es respetar la dignidad y la autonomía de las personas en situaciones de sufrimiento extremo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Se requieren reformas tributarias justas, donde paguen más quienes más tienen y se alivie la carga sobre los sectores populares. La justicia social también se construye desde lo fiscal.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. El Congreso debe dar ejemplo. La política no puede seguir siendo un privilegio mientras el pueblo vive con lo mínimo.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No. Las iglesias cumplen un papel social y comunitario importante, especialmente en territorios donde el Estado ha sido ausente. El problema fiscal no está en la fe del pueblo, sino en la evasión de los grandes capitales.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Se debe fortalecer la participación ciudadana, acabar con el clientelismo, garantizar paridad y representación real de los pueblos y regiones para profundizar la justicia social.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Paridad real en la política, prevención de violencias basadas en género, autonomía económica y reconocimiento del trabajo de cuidado, con enfoque étnico y territorial. La justicia social también es feminista.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Transparencia total, control ciudadano, sanciones efectivas y ruptura con el clientelismo. La corrupción es una forma de injusticia social que roba derechos al pueblo.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Ejercer una curul cercana al territorio, con rendición de cuentas permanente, coherencia entre palabra y voto, y compromiso real con la justicia social.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener relaciones basadas en el respeto, la soberanía y la cooperación. La política exterior también debe responder al interés del pueblo y a la integración regional.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña la financia la gente, el pueblo con pequeñas donaciones, aportes colectivos y trabajo voluntario. Es una campaña austera, transparente y coherente con la justicia social.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo que el cambio continúe. Colombia no puede volver al pasado de la exclusión y la violencia. Defiendo un proyecto que profundice la justicia social, la paz y la dignidad del pueblo.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe continuar la paz total, la justicia social, la defensa del territorio y la dignidad del pueblo. Debe profundizarse la participación real de los territorios para que el cambio se consolide.

