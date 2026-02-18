“Por qué votar por”: Yasir Anaya, candidato a la Cámara

Yasir Anaya es candidato a la Cámara. Va por Cambio Radical. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación para ser congresista nace de ver una realidad que se repite todos los días. Personas que se levantan a las cuatro o cinco de la mañana, trabajan duro, hacen todo bien… y aun así el sistema no les responde. Me motiva ayudar a las familias que pierden oportunidades por trámites mal hechos o decisiones injustas. Yo no quiero llegar al Congreso a acomodarme ni a hacer política desde una oficina. Quiero llegar a trabajar y a hacer que las decisiones se tomen pensando en la gente. Porque Colombia no necesita más discursos. Necesita decisiones valientes, coherencia y respeto por quienes sostienen este país todos los días. Esa es mi motivación.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto será fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, alivios tributarios para quien genera empleo formal y reglas claras para emprender sin miedo. Si a las pymes les va bien, al país le va bien. Buscaré un sisben inclusivo y uno para Bogotá independiente y castigo a los vándalos, no pueden seguir frenando a Bogotá con violencia.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema es la falta de confianza: en las instituciones, en la justicia y en el Estado. Eso se soluciona con reglas claras, autoridad que funcione y un Congreso que deje de vivir desconectado de la realidad. Menos discurso y más resultados medibles.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No lo apoyo. Colombia no necesita cambiar las reglas del juego cada cuatro años, necesita cumplir las que ya tiene. Una constituyente hoy generaría más incertidumbre, espantar la inversión y profundizaría la polarización.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La alternancia en el poder es una garantía democrática. Cambiar las reglas para favorecer a un gobierno de turno es un retroceso institucional.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Apoyo la búsqueda de la paz, pero no una paz improvisada ni sin condiciones. La paz no puede significar impunidad ni premiar al delincuente mientras el ciudadano honesto queda abandonado. Este gobierno demostró que la “paz total” sólo era una farsa.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Solo si hay límites claros, verificación real y consecuencias. Dialogar no puede convertirse en licencia para delinquir ni en debilitamiento de la Fuerza Pública.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No apoyo una legalización generalizada. Sí creo en una política de salud pública para el consumo, pero con una lucha frontal contra el narcotráfico y las estructuras criminales.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Creo en el respeto por la vida y en decisiones médicas tomadas con criterios éticos, técnicos y humanos. Es un tema que debe manejarse con enorme responsabilidad, sin ideologizarlo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No en este momento. Colombia necesita estabilidad tributaria, no seguir cambiando las reglas. El problema no es sólo recaudar, es cómo se gasta.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. El Estado debe dar ejemplo. En un país con tantas necesidades, los privilegios no son defendibles.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

La libertad religiosa se respeta y tocaría revisarlo con lupa, de momento diría que no.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Menos burocracia, listas más transparentes y mayores exigencias de resultados para quienes ocupan cargos públicos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Más mujeres liderando, no solo en el discurso. Apoyo incentivos reales para el empleo femenino, protección a emprendedoras y sanciones efectivas contra la violencia y la discriminación.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Transparencia total en contratación, trazabilidad del gasto público y consecuencias reales. El que robe recursos públicos debe responder sin excusas ni dilaciones.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Trabajar, rendir cuentas y estar en la calle, no escondido en el Capitolio. El Congreso recupera credibilidad cuando cumple y da resultados.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con EE. UU., una relación estratégica basada en comercio, seguridad y cooperación. Con Venezuela, una relación diplomática responsable, defendiendo los intereses de Colombia y sin legitimar abusos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con recursos propios y aportes privados transparentes, todos reportados conforme a la ley. Mi campaña es austera, eficiente y enfocada en propuestas, no en derroche.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré a quien garantice estabilidad, respeto institucional, seguridad y crecimiento económico. El país necesita liderazgo serio, no improvisación.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe fortalecerse las instituciones. Fue un periodo de cero mérito, de camino fácil y de discursos de odio. Sumado a irresponsabilidad por el cargo. Colombia necesita unir, no dividir. Después del 7 de agosto del 2026 todo debe ser diferente.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.